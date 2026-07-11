Ra chợ mua 1kg "nhân sâm của các loại rau" về ngâm một hũ, vị chua ngọt vô cùng kích thích vị giác, ngon miệng

Tháng 7 là thời điểm lý tưởng để mua hành tím (hành củ). Hãy mua vài kg một lần, ngâm và chế biến. Hành tím giữ được độ tươi ngon ở nhiệt độ phòng và không bị hỏng. Chúng có vị ngọt, chua, giòn và thơm ngon, có thể thưởng thức quanh năm. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn một công thức làm hành ngâm đơn giản và dễ làm theo kiểu gia đình, lại ngon miệng dùng ăn kèm trong các bữa ăn cực đưa vị!

Nguyên liệu làm món hành củ muối chua cay

1.5kg hành củ, 250g ớt (lượng có thể điều chỉnh theo khẩu vị), một ít gừng, lượng muối thích hợp, đường trắng, giấm.

Cách làm món hành củ muối chua cay

1. Lựa chọn và sơ chế: Cắt bỏ rễ già và lá vàng của hành lá tươi, rửa sạch nhiều lần với nước sạch để loại bỏ bụi bẩn và cát, sau đó đặt ở nơi thoáng khí cho khô hoàn toàn hoặc có thể phơi ráo dưới nắng mặt trời. Bí quyết để tránh hành bị thối là đảm bảo chúng không còn nước sống.

2. Chần bằng nước muối: Cho hành vào một chậu sạch, khô ráo, rắc một lượng muối mịn vừa đủ và trộn đều. Ngâm trong 4 giờ để hút hết nước sống và mùi hăng. Đổ bỏ phần nước đen chảy ra và làm khô lại.

3. Làm nước sốt chua cay: Trong một nồi, cho nước, giấm trắng, đường phèn và một ít nước mắm theo tỷ lệ 5:3:2. Thêm gừng và ớt băm rồi đun nhỏ lửa cho đến khi đường phèn tan hoàn toàn. Tắt bếp và để nguội hoàn toàn. Chuẩn bị một lọ thủy tinh đã được khử trùng khô ráo, cho hành củ vào, đổ nước sốt chua cay đã nguội hoàn toàn vào, đảm bảo nước sốt ngập các nguyên liệu, rồi đậy kín lọ.

5. Bảo quản và sử dụng: Ngâm ở nhiệt độ phòng, tránh ánh sáng trong 3 ngày để gia vị ngấm đều. Thời gian ướp càng lâu, hành càng giòn và thơm hơn. Sau đó bạn có thể cho vào trong ngăn mát tủ lạnh bảo quản, thời gian sử dụng sẽ lâu hơn.

Thành phẩm và lợi ích của hành muối chua cay

Sau khi ngâm, vị cay hăng của hành hoàn toàn biến mất trong khi vẫn giữ nguyên các chất dinh dưỡng cốt lõi. Ăn vài củ hành muối chua vào những ngày hè nóng bức có thể giúp bổ tỳ vị, thúc đẩy tiêu hóa và giảm cảm giác khó chịu do cái nóng mùa hè gây ra. Chúng đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện tình trạng chán ăn, mất cảm giác thèm ăn, đầy hơi và khó tiêu sau bữa ăn.

Hành lá có tác dụng điều hòa khí huyết, nhẹ nhàng loại bỏ hàn khí và ẩm thấp tích tụ trong cơ thể. Vị chua ngọt của hành lá giúp giải khát, làm tươi mát và khử mùi tanh. Món ăn này cũng rất thích hợp cho các món ăn hàng ngày như cháo, mì hoặc cơm, trở thành món ăn kèm đa năng và bổ dưỡng cho mọi mùa.