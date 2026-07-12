Chỉ 10 phút là nấu được món canh ngọt ngon hương vị thơm lừng khiến ai cũng muốn ăn thêm 2 bát cơm

Để đối phó với thời tiết nóng ẩm này, một bát canh thơm ngon nóng hổi theo mùa chính là "vũ khí thần kỳ giải nhiệt mùa hè" thực sự! Canh giúp bạn bổ sung nước và chất điện giải đã mất, nhẹ nhàng mở lỗ chân lông để ra mồ hôi và tản nhiệt, đồng thời giúp tỳ vị cảm thấy dễ chịu, nhờ đó bạn có thể cảm thấy thực sự sảng khoái và tỉnh táo!

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn công thức nấu món canh mướp, tôm, đậu phụ và trứng cực kỳ ngon miệng, rất thích hợp cho mùa hè. Món ăn này sử dụng các nguyên liệu thanh mát và ngon tuyệt, đảm bảo sẽ khiến bạn muốn ăn thêm nữa! Mướp thấm đẫm hương vị của tôm, còn đậu phụ thì mềm tan trong miệng. Nước canh ngọt thơm, thanh nhẹ, không ngấy và rất no bụng. Các nguyên liệu chính đều dễ tìm thấy ở chợ, và chỉ mất 10 phút để nấu một nồi - nhanh hơn cả gọi đồ ăn mang về!

Nguyên liệu nấu món canh mướp, tôm, đậu phụ và trứng

1-2 quả mướp hương, 5 con tôm trứng, 1 hộp đậu phụ non, bột tiêu đen, một chút muối biển, muối, dầu ăn, bột tiêu trắng, hành lá, ớt.

Cách nấu món canh mướp, tôm, đậu phụ và trứng

Bước 1: Sau khi gọt vỏ mướp, rửa sạch thì cắt thành từng lát hình thoi, mỏng hơn một chút. Tôm rửa sạch, loại bỏ đầu và chỉ sống lưng. Sau đó cho tôm vào bát, thêm một chút bột tiêu đen và muối rồi ướp trong khoảng 10 phút để khử mùi tanh. Lấy đậu phụ non ra khỏi hộp sau đó nhẹ nhàng rửa dưới vòi nước rồi cắt thành từng miếng nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì đập trứng vào, đùng phới dằm lòng đỏ, rắc một chút tiêu đen và muối biển vào rồi chiên đến khi mặt dưới vàng nâu. Sau đó lật mặt kia và chiên đến khi cả hai mặt đều vàng nâu thì lấy ra khỏi chảo và cắt thành các miếng nhỏ. Dùng phần dầu còn lại trong chảo, phi thơm hành lá và ớt, sau đó cho mướp vào đảo đều. Đảo mướp cho đến khi bề mặt mềm.

Bước 3: Cho lượng nước vừa đủ vào, sau đó thêm trứng, đậu phụ non và lượng muối vừa phải. Đun sôi trên lửa lớn và nấu trong 3 phút. Cuối cùng, cho tôm vào và nấu thêm hai phút nữa. Rắc một chút tiêu trắng, trang trí với hành lá thái nhỏ, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món canh mướp, tôm, đậu phụ và trứng

Món canh này nấu thật đơn giản phải không? Đây là món canh bổ dưỡng, hoàn hảo cho những người bận rộn như chúng ta sau mỗi giờ tan tầm! Khi tan làm về nhà, chỉ cần dành 10 phút để nấu một nồi cạmthơm ngon cho bản thân và gia đình thưởng thức. Món canh với hương mướp thanh mát, thấm vị ngọt của tôm, đậu phụ mềm mướt, tan trong miệng, trứng bùi và béo thấm nước canh ngọt thơm, không ngấy và rất no bụng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh mướp, tôm, đậu phụ và trứng!