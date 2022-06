Loại rau kết hợp với sườn heo cho ra món ăn đưa cơm xuất sắc mà thao tác chưa tới 15 phút là xong

Lưu ý: Bạn nên chọn mua những miếng sườn heo có phần xương nhỏ và dẹt. Loại sườn này thịt nhiều, xương ít hơn so với sườn to, tròn. Tuy nhiên, cũng không nên chọn sườn có kích thước quá nhỏ bởi nếu cọng sườn nhỏ chắc chắn được lấy từ lợn nhỏ, ăn sẽ không ngon và không đảm bảo chất lượng do có nhiều trường hợp lợn chưa đủ tiêu chuẩn nhưng bị xuất chuồng do bệnh.