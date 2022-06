Thực phẩm số 1 dưỡng gan, tránh gan nhiễm mỡ, hầu hết người Việt ít dùng

Đó chính là ngũ cốc nguyên hạt!

Muốn gan khỏe mạnh, bạn cần áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh. Trong đó, cần đảm bảo ăn các món từ ngũ cốc nguyên hạt. Chúng thực sự có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ.

Trong phát hiện mới được Clinical Nutrition công bố, các nhà nghiên cứu đã xem xét 14.968 người tham gia. 42,2% trong số đó là nam giới và tất cả là cư dân của Thiên Tân, Trung Quốc. Họ điền vào bảng câu hỏi liên quan đến chế độ ăn uống điển hình của mình.

Sau khoảng thời gian 1-6 năm, các nhà nghiên cứu một lần nữa xem xét sức khỏe của những người không có cơ sở về các vấn đề như ung thư, tim mạch hoặc các bệnh gan bao gồm cả gan nhiễm mỡ do rượu và nhiễm mỡ không do rượu. Họ phát hiện những người thường xuyên ăn thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt ít có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu hơn.

Các tác giả nghiên cứu khẳng định: "Kết quả đã chứng minh rằng ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ bệnh gan nhiễm mỡ ở những người trưởng thành Trung Quốc. Ngoài ra, ngũ cốc nguyên hạt còn có một loạt các chất dinh dưỡng có lợi trong việc ngăn ngừa các bệnh mãn tính".

Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, ngũ cốc nguyên hạt chứa đầy đủ chất dinh dưỡng mà cơ thể cần. Ăn đều đặn còn giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, ung thư, đồng thời cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa.

Đâu là những loại ngũ cốc nguyên hạt tốt nhất giúp gan khỏe mạnh?

1. Hạt diêm mạch

Hạt diêm mạch rất giàu dinh dưỡng với các vitamin và khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa. Đây là loại protein hoàn chỉnh từ thực vật bao gồm tất cả 9 axit amin thiết yếu.

Nó cũng không chứa gluten, là lựa chọn hoàn hảo cho những người đang tìm kiếm các thực phẩm không chứa gluten.

2. Lúa mì Freekeh

Freekeh là một loại lúa mì phổ biến trong nấu ăn ở Trung Đông và Bắc Phi, có hàm lượng canxi, kẽm, sắt cao.

Nó cũng được cho là có hàm lượng chất xơ và protein cao hơn gạo lứt, rất tốt để dưỡng gan khỏe mạnh.

3. Hạt kiều mạch

Kiều mạch là một loại ngũ cốc phổ biến thường được nghiền thành bột, sử dụng trong các công thức nấu ăn để chế biến các món ăn ngon, chẳng hạn như bánh kếp và mì ống.

Nó cũng là một thành phần tuyệt vời để kết hợp vào công thức nấu ăn vì chứa nhiều chất dinh dưỡng bao gồm sắt, magie và rutin chống oxy hóa.

4. Lúa mạch

Lúa mạch chứa nhiều chất xơ, magie, selen và vitamin B. Bạn cũng có thể tìm thấy lignans trong lúa mạch, một chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim mạch.

5. Yến mạch

Beta-glucan có trong yến mạch giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, mang lại cảm giác no và hỗ trợ sức khỏe ruột kết.

Ngoài ra, theo nghiên cứu được thực hiện bởi Harvard Health, yến mạch có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường, cực tốt để dưỡng gan khỏe mạnh. Tuy nhiên cần chú ý chọn yến mạch nguyên chất mới đem lại hiệu quả tốt nhất.

3 thói quen giúp gan khỏe mạnh, phòng tránh gan nhiễm mỡ

1. Tránh ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, calo, chất béo…

Bổ sung quá nhiều thực phẩm giàu calo, chất đạm, béo chính là nguyên nhân gây suy giảm chức năng gan hoặc gây nên chứng bệnh gan nhiễm mỡ.

2. Không ăn quá no

Ăn quá no không chỉ làm tổn hại đến bộ máy tiêu hóa mà còn ảnh hưởng xấu đến hoạt động của gan, khiến cho gan phải làm việc hết công suất.

Đáng tiếc, nhiều người Việt lại có thói quen này trong chế độ ăn hàng ngày, làm tăng gánh nặng cho gan.

3. Nói không với đồ uống có cồn

Những đồ uống có cồn như bia, rượu là kẻ thù của lá gan vì nó khiến cho các tế bào gan bị phá hủy, suy giảm chức năng. Tốt nhất là hãy hạn chế một cách tối đa sẽ giúp gan khỏe mạnh hơn.

4. Không giảm cân đột ngột

Đừng vội mừng nếu bạn giảm được một lượng cân nặng ngoài sức mong đợi trong quá trình ăn kiêng. Đó là cách giảm cân phản khoa học, thậm chí sẽ gây nên những hệ lụy xấu đến sức khỏe.

Ngoài ra, bạn nên dành 30 phút mỗi ngày tập aerobic để cải thiện được tình hình. Nếu có điều kiện, khoảng thời gian luyện tập có thể tăng lên đến 1 tiếng thì càng tốt.

https://afamily.vn/thuc-pham-so-1-duong-gan-tranh-gan-nhiem-mo-hau-het-nguoi-viet-it-dung-20220610140606622.chn