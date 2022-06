7 thay đổi của làn da khi ăn dưa hấu thường xuyên vào mùa hè hầu hết chị em không biết

Dưa hấu là loại quả giải nhiệt, cấp nước được nhiều người ưa chuộng. Tốt cho sức khỏe tổng thể nhưng ít ai biết rằng đây chính là thực phẩm cực tốt cho làn da. Đặc biệt, dưa hấu còn có chức năng chống nắng, giúp da khỏe mạnh từ sâu bên trong.



7 thay đổi của làn da khi ăn dưa hấu vào mùa hè

1. Chống lão hóa da

Stress oxy hóa khiến làn da của bạn trở nên già nua, mệt mỏi. Tuy nhiên, chất chống oxy hóa từ thực phẩm như dưa hấu có thể chống lại tác động của các gốc tự do gây ra stress oxy hóa và phòng chống lão hóa trước tuổi.

Theo Healthline, dưa hấu mọng nước, chứa nhiều vitamin C, glutathione và lycopene. Đây đều là những chất chống oxy hóa quan trọng giúp làn da khỏe mạnh, dồi dào collagen.

2. Bảo vệ da khỏi nguy cơ cháy nắng

Tiếp xúc với các tia nắng mặt trời có thể làm hỏng làn da của bạn. Ở ngoài quá lâu, nhất là trong thời tiết như hiện nay có thể khiến bạn bị cháy nắng. Ăn dưa hấu đều đặn giúp bạn giảm tối đa nguy cơ này.

Nguyên nhân bởi trong dưa hấu có chứa nhiều carotenoid được gọi là lycopene. 100mg dưa hấu cung cấp khoảng 4868mcg hàm lượng chất này. Trên thực tế, hàm lượng lycopene của dưa hấu cao hơn 40% so với cà chua.

Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu khuyến cáo, dù ăn dưa hấu đầy đủ bạn vẫn cần phải bôi kem chống nắng theo khuyến cáo để đảm bảo hiệu quả bảo vệ tối đa cho làn da.

3. Làm sáng và chống lại sắc tố gây đen da

Dưa hấu chứa một hợp chất chống oxy hóa gọi là glutathione có đặc tính làm sáng da.

Màu da của bạn có thể bắt nguồn từ sự hiện diện của một sắc tố gọi là melanin. Bạn càng có nhiều sắc tố thì da càng sẫm màu.

Glutathione trong dưa hấu hoạt động bằng cách gián tiếp ức chế tyrosinase, một loại enzyme có vai trò quan trọng trong việc sản xuất melanin. Do đó, ăn đều dưa hấu mỗi ngày giúp làn da trắng sáng và nhuận sắc thấy rõ.

4. Giảm thiểu ô nhiễm gây hại da

Dưa hấu chứa một axit amin được gọi là L-citrulline. Khi đi vào cơ thể, nó chuyển đổi thành một axit amin khác gọi là L-arginine có khả năng bảo vệ làn da khỏi các điều kiện môi trường khắc nghiệt như khí hậu khô, lạnh, môi trường dùng điều hòa nhiệt độ thường xuyên, ô nhiễm không khí...

5. Ngăn chặn nếp nhăn và khô da

Một miếng dưa hấu cỡ vừa cung cấp cho bạn 23,2mg vitamin C, đáp ứng 25% nhu cầu hàng ngày của bạn.

Theo DS Hà Khắc Huy (làm việc tại Hà Nội), vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen, loại protein mang lại sức mạnh và cấu trúc cho làn da của bạn. Đó chính là lý do bổ sung vitamin C đúng cách sẽ giúp ngăn chặn khô da, nhăn da.

Và thật tuyệt vời khi bạn có thể ăn dưa hấu để cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin C cần thiết như vậy cho làn da của mình.

6. Làm dịu phát ban

Khoa học cổ đại Ấn Độ coi dưa hấu là một phương thuốc hiệu quả để chữa phát ban trên da. Ăn phần thịt cũng như chà xát vỏ lên các vùng bị phát ban giúp giảm ngứa rát nhanh chóng.

Dưa hấu cũng được cho là có tác dụng đặc biệt tốt đối với các vết phát ban nhiệt bùng phát do nhiệt độ quá cao và đổ mồ hôi. Đây là tình trạng rất thường gặp vào mùa hè. Làm mát vỏ dưa hấu trong tủ lạnh vài giờ rồi đắp lên vùng da bị phát ban được coi là cách giúp làm dịu nhanh chóng nhất tình trạng khó chịu này ở da.

7. Hoạt động như một chất tẩy tế bào chết nhẹ nhàng

Tẩy tế bào chết thường xuyên giúp ngăn chặn tình trạng da xỉn màu. Về lâu dài, nó thậm chí có thể thúc đẩy sản xuất collagen.

Dưa hấu chứa axit citric và axit malic. Đây là những axit alpha hydroxy có thể giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng trên da. Ăn dưa hấu thường xuyên sẽ có làn da mịn màng, căng mọng hơn.

4 lưu ý khi ăn dưa hấu để giải nhiệt, giảm cân, tăng collagen

- Nên ăn dưa hấu điều độ, tránh ăn quá nhiều một lúc khiến đường huyết tăng cao, nguy cơ tiểu đường, tăng cân không kiểm soát.

- Khi ăn dưa hấu nên ăn cả cùi trắng vì giàu chất khoáng, vitamin phong phú, có tác dụng giải nhiệt, hạ nóng, tăng miễn dịch, giảm cân tốt hơn.

- Những người huyết áp thấp khi ăn dưa hấu nên bỏ hạt.

- Sử dụng hạt dưa hấu mua ngoài cửa hàng cần tránh mua hạt nhuộm phẩm màu vì có thể gây hại sức khỏe.

