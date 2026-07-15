Loại quả là “nhân sâm của người nghèo” hóa ra chế biến được nhiều món ngon thế này!

Trước đây, cứ nhắc đến mướp là tôi chỉ nghĩ đến bát canh nấu mồng tơi hay mướp xào trứng. Mùa nào mướp sai quả, ăn vài bữa là cả nhà bắt đầu ngán.

Cho đến hè năm ngoái, mẹ mang về một rổ mướp vừa hái ngoài vườn rồi bảo: "Đừng nấu canh nữa, hôm nay mẹ đổi món". Chỉ từ vài quả mướp, mẹ làm liền ba món với ba hương vị hoàn toàn khác nhau. Điều bất ngờ là bữa nào cả nhà cũng ăn hết sạch.

Món thứ nhất: Mướp xào lòng gà

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Đây là món tôi thích nhất.

Lòng mề gà được làm sạch, ướp với chút gừng, nước mắm và tiêu. Mướp gọt vỏ, cắt vát.

Phi thơm hành tỏi, xào lòng gà trên lửa lớn đến khi vừa chín thì cho mướp vào đảo nhanh khoảng 2 phút.

Mướp ngọt, mọng nước nhưng không nát, lòng gà giòn sần sật, ăn cùng cơm nóng rất đưa cơm.

Món thứ hai: Mướp cuộn thịt hấp sốt nấm

Ảnh minh họa

Món này nhìn khá đẹp mắt nhưng cách làm lại rất đơn giản.

Mướp bào thành lát mỏng rồi chần qua nước sôi khoảng 20 giây cho mềm.

Thịt băm trộn cùng nấm hương, mộc nhĩ và hành tím rồi cuộn trong từng lát mướp.

Hấp khoảng 15 phút, sau đó rưới nước sốt nấm lên trên.

Mướp giữ được vị ngọt tự nhiên, thịt mềm, nước sốt thơm nhẹ nên trẻ nhỏ cũng rất thích.

Món thứ ba: Mướp áp chảo bơ tỏi

Ít người nghĩ mướp cũng có thể áp chảo.

Mướp cắt khoanh dày khoảng 2cm, áp chảo hai mặt đến khi hơi vàng.

Cho bơ lạt, tỏi băm và chút tiêu vào đảo nhanh.

Món ăn có lớp ngoài thơm nhẹ mùi bơ, bên trong vẫn mềm ngọt, rất hợp dùng làm món ăn kèm với thịt nướng hoặc cá áp chảo.

Bí quyết để mướp luôn ngon

Chọn quả mướp còn non, cầm chắc tay, vỏ xanh sáng.

Không nấu quá lâu vì mướp sẽ nhũn và mất vị ngọt.

Với món xào, nên để lửa lớn và đảo nhanh để mướp không ra nhiều nước.

Nếu làm món hấp hoặc áp chảo, nên chọn quả thẳng, ít hạt để thành phẩm đẹp hơn.

Chỉ một nguyên liệu nhưng ba bữa cơm hoàn toàn khác nhau

Điều thú vị ở mướp là vị ngọt thanh và khả năng kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau. Chỉ cần thay đổi cách chế biến, từ món xào dân dã đến món hấp hay áp chảo kiểu hiện đại, mướp đều giữ được hương vị rất riêng.

Từ ngày học được ba cách nấu này, nhà tôi không còn mặc định mướp chỉ để nấu canh nữa. Mỗi lần đi chợ gặp mướp đang vào mùa, tôi đều mua vài quả vì biết chỉ cần biến tấu một chút là đã có ngay những bữa cơm vừa ngon, vừa lạ miệng mà chẳng tốn nhiều chi phí.