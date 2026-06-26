Đi nắng về ngột ngạt, bứt rứt khó ngủ: Thả quả lê vào nồi sườn hầm củ sen, hạ hỏa nội sinh tức thì

Cái nắng oi bức của những ngày cao điểm mùa hè không chỉ tàn phá làn da bên ngoài mà còn âm thầm tích tụ "hỏa độc" vào sâu bên trong cơ thể. Đi ngoài trời nắng về, nhiều người cảm thấy lồng ngực nóng ran, cổ họng ráo hoảnh, háo nước và bứt rứt không yên. Kinh khủng hơn, nhiệt lượng tích tụ trong người kết hợp với không khí ngột ngạt ngày hè còn bẻ gãy giấc ngủ ban đêm, khiến bạn trằn trọc, ngủ chập chờn và tỉnh giấc liên tục.

Nhiều người có thói quen uống nước đá hoặc ăn đồ ngọt mát để giải nhiệt tức thì, nhưng cách này chỉ làm tăng gánh nặng cho gan và khiến cơ thể càng thêm háo nước. Thay vào đó, hãy học cách "dập lửa" nội sinh một cách tinh tế bằng cách mang một quả lê tươi hầm cùng sườn non và củ sen. Sự kết hợp độc lạ giữa một loại quả ăn sống và các nguyên liệu món mặn sẽ tạo nên một bát canh cực phẩm, giúp bạn hạ hỏa thần tốc và tìm lại giấc ngủ ngon lành.

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Sự thật dinh dưỡng: Cơ chế an thần, dưỡng nhan từ bát canh sườn hầm quả lê

Hầu hết chúng ta đều chỉ quen ăn sống quả lê, nhưng trong y học cổ truyền và dinh dưỡng hiện đại, lê khi được nấu chín lại giải phóng những công dụng chữa lành cơ thể tuyệt vời:

Quả lê nấu chín – "Dũng sĩ" mát phổi: Lê có vị ngọt, tính mát, dồi dào nước và vitamin. Khi đem hầm chín, tính hàn giảm đi nhưng khả năng sinh tân dịch (tạo dòng nước mát cho cơ thể) lại tăng lên gấp bội. Nước cốt lê hòa vào canh giúp làm dịu ngay cơn khát tầng sâu, mát phổi, tiêu đờm và dập tắt hoàn toàn cảm giác nóng nập, bứt rứt trong lồng ngực sau khi đi nắng.

Củ sen – Bài thuốc an thần, mát máu tự nhiên: Củ sen chứa hàm lượng chất xơ, vitamin C và các hoạt chất đặc biệt giúp thanh nhiệt, làm mát máu. Quan trọng nhất, các hợp chất tự nhiên trong củ sen có tác dụng điều hòa hệ thần kinh, giảm căng thẳng, là "thần dược" trị chứng mất ngủ, khó ngủ cực kỳ hiệu quả trong mùa hè. Hầm cùng sườn non giàu dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể phục hồi thể lực thần tốc sau một ngày dài kiệt sức vì nắng nóng.

Quy trình hầm siêu gọn cho bát canh ngọt thanh, nước trong veo

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Món canh này nấu không khó, nhưng để nước canh ngọt thanh khiết mà không bị nồng vị quả, bạn cần làm đúng theo các bước này:

Chuẩn bị nguyên liệu: 300g sườn non (chọn sườn dẻ nhỏ, nhiều thịt); 1 quả lê ngon (lê đường hoặc lê Hàn Quốc đều được); 1 củ sen tươi; 5 quả táo đỏ (tùy chọn để tăng vị ngọt thanh); hành hoa, gia vị cơ bản.

Sơ chế sườn và củ sen: Sườn non chặt miếng vừa ăn, chần qua nước sôi với chút muối để sạch hết máu loãng và bọt bẩn, rửa sạch lại rồi để ráo. Củ sen gọt vỏ, cắt lát dày khoảng 1cm, ngâm ngay vào tô nước có pha chút giấm hoặc chanh để củ sen giữ được màu trắng phao, không bị thâm đen.

Sơ chế quả lê (Thao tác cốt lõi): Quả lê gọt vỏ, bổ làm tư hoặc làm tám, khoét bỏ hoàn toàn phần lõi hạt bên trong (lõi hạt lê có vị chua, nếu giữ lại sẽ làm hỏng vị thanh của nước canh).

Hầm sườn tạo cốt canh: Cho sườn non và củ sen vào nồi, đổ lượng nước lọc vừa ăn vào và bật lửa lớn đun sôi. Khi nước sôi bùng, hạ lửa nhỏ xuống, hớt sạch bọt váng để nước canh trong vắt. Ninh liu riu trong khoảng 15 - 20 phút cho sườn và củ sen bắt đầu mềm.

Thả lê và hoàn thành siêu tốc: Khi sườn đã chín mềm, thả các miếng lê và táo đỏ vào nồi hầm tiếp khoảng 7 - 10 phút trên lửa nhỏ. Lúc này, vị ngọt thanh tinh khiết từ quả lê sẽ tiết ra, hòa quyện tuyệt đối vào nước dùng. Nêm nếm lại chút muối hoặc hạt nêm cho vừa miệng, rắc hành hoa vào rồi tắt bếp.

Thành quả thanh nhẹ, dịu mát ruột gan

Múc canh ra tô, bạn sẽ thấy những miếng củ sen trắng hồng nằm đan xen với sườn non béo ngậy và những miếng lê chín tới mềm mướt, nước canh trong vắt thoảng mùi thơm ngọt ngào, dịu nhẹ cực kỳ dễ chịu.

Húp một muôi nước canh, bạn sẽ phải trầm trồ vì vị ngọt thanh khiết, sâu thẳm, ráo hoảnh hoàn toàn váng mỡ ngấy. Vị ngọt của quả lê khi nấu chín không hề bị khé cổ mà thanh mát dịu dàng, quyện với vị bùi dẻo của củ sen và vị béo ngọt của sườn non. Ăn bát canh này vào bữa tối, cơ thể bạn như được tưới một nguồn nước mát lành, ruột gan nhẹ bẫng, lồng ngực êm xuôi, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu và ngon giấc đến tận sáng ngày hôm sau!