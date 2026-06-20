Vòng hai tích mỡ vì ngồi điều hòa cả ngày: Cắt khúc quả mọng nước này đem nấu canh ngay, tiêu mỡ, da ngậm nước mướt mượt

Đối với dân văn phòng, mùa hè chính là "kẻ thù" số một của vóc dáng và làn da. Suốt 8 tiếng mỗi ngày, chúng ta giam mình trong phòng điều hòa mát rượi, lười vận động, lại liên tục nạp các loại trà sữa, đồ ăn vặt để giải tỏa áp lực công việc. Khi bước ra khỏi văn phòng, cái nóng hầm hập 40 độ ập vào mặt khiến cơ thể mất nước trầm trọng, người lúc nào cũng mệt mỏi, uể oải.

Hậu quả của lối sống "mùa hè máy lạnh" này hiện ra ngay lập tức: Làn da bị không khí khô của điều hòa hút cạn độ ẩm, trở nên thô ráp, xỉn màu; trong khi vòng hai thì âm thầm tích tụ những lớp mỡ thừa bướng bỉnh do cơ thể không giải phóng được năng lượng. Trưa nay hoặc tối nay, thay vì tiếp tục hành hạ cơ thể bằng những hộp cơm bụi đầy dầu mỡ, hãy ra chợ mua ngay một quả bí đao (bí xanh) dày mình. Cắt khúc quả quả mọng nước này đem nấu với chút thịt nạc băm và gừng sợi, bạn sẽ có ngay một bát canh thanh mát, giúp siết eo, bù nước cho da cực kỳ thần tốc.

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Bí mật siết mỡ, cấp ẩm sâu từ quả bí đao nấu chín

Nhiều chị em rỉ tai nhau uống nước ép bí đao sống để giảm cân, nhưng dưới góc độ khoa học, việc ăn sống bí đao tươi dễ gây tổn thương cho hệ tiêu hóa vì tính xà phòng cao. Khi được nấu chín cùng thịt băm và gừng tươi, bí đao mới thực sự biến thành một "vũ khí" dưỡng nhan, giữ dáng lợi hại:

Hợp chất ức chế mỡ thừa, tiêu mỡ bụng: Trong quả bí đao có chứa một hợp chất hữu cơ đặc biệt gọi là axit tartronic. Chất này có khả năng ức chế sự chuyển hóa của lượng đường và carbohydrate từ thức ăn biến thành mỡ thừa, ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ ở vùng bụng và đùi. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ dạng sợi tự nhiên của bí đao giúp dọn sạch cặn bã trong đường ruột, làm nhẹ bụng dạ sau một ngày ngồi lì một chỗ.

Cấp nước sâu, dưỡng da mướt mượt: Bí đao chứa tới 96% là nước, dồi dào vitamin C, E và các khoáng chất lành tính. Nước cốt bí đao khi nấu chín giúp bổ sung trực tiếp lượng nước bị mất do không khí khô của máy điều hòa, nuôi dưỡng tế bào da ngậm nước từ bên trong, giúp da căng mọng, mịn màng và hạn chế tiết dầu thừa gây mụn.

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Quy trình 7 phút cho bát canh bí đao thịt băm trong veo, êm bụng

Món canh này cực kỳ thích hợp cho những người bận rộn hoặc lười đứng bếp ngày nóng vì thao tác siêu tốc, nước canh ngọt lịm mà không bị nồng:

Chuẩn bị nguyên liệu: 300g bí đao (chọn quả bánh tẻ, cầm chắc tay, bấm nhẹ thấy thớ thịt đặc); 100g thịt nạc vai băm nhỏ; 1 củ hành tím; 1 nhánh gừng tươi thái sợi mỏng; hành hoa, mùi tàu (ngò gai).

Ướp thịt băm đậm đà: Ướp thịt nạc vai băm với hành tím băm, một chút xíu hạt nêm và tiêu xay trong khoảng 5 phút để thịt ngấm gia vị.

Sơ chế bí đao giữ độ giòn: Bí đao gọt vỏ, bỏ bớt phần ruột chua bên trong (nếu quả già), cắt thành những khúc dày khoảng 1.5cm - 2cm hoặc bổ miếng tam giác vừa ăn.

Xào săn thịt và nấu cốt canh: Bắc nồi lên bếp, cho một chút xíu dầu ăn vào phi thơm hành tím còn lại, trút thịt băm vào xào săn trên lửa lớn cho thớ thịt rút lại, tỏa mùi thơm. Đổ lượng nước lọc vừa ăn vào nồi, đun sôi bùng lên và hớt sạch bọt váng để nước canh trong vắt.

Thả bí và gừng sợi (thao tác cốt lõi): Khi nước sôi sùng sục, trút toàn bộ bí đao và những sợi gừng tươi vào nồi. Vặn lửa lớn cho nước sôi trở lại trong đúng 2 - 3 phút cho miếng bí chuyển từ màu trắng sang màu xanh trong suốt thì tắt bếp ngay. Rắc hành hoa, mùi tàu thái nhỏ vào đảo nhẹ.

Việc thả vài sợi gừng tươi ở bước cuối chính là bí quyết của người xưa. Bí đao tính hàn (mát), dân văn phòng ngồi điều hòa cả ngày cơ thể dễ bị nhiễm lạnh bên trong. Vài sợi gừng vị cay, tính ấm sẽ trung hòa hoàn toàn tính hàn của bí, giúp làm ấm bụng, kích thích tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng đầy hơi, sình bụng.

Bữa tối ngày hè chỉ cần một bát canh bí đao thịt băm này ăn kèm với đĩa thịt lợn luộc chấm mắm tỏi là đủ ngon miệng, nhẹ bẫng ruột gan.