Ôi không tin nổi, chỉ với 2 cái đùi vịt nấu được món Âu xịn xò ngon "nhức nách", làm còn cực dễ

Mỗi lần nhắc đến món Âu, tôi thường nghĩ ngay đến những nguyên liệu đắt tiền như bò bít tết, cá hồi hay phô mai nhập khẩu. Thế nhưng tuần trước, chỉ với hai chiếc đùi vịt mua ở chợ , tôi lại làm được một món nhìn chẳng khác gì phục vụ trong nhà hàng.

Điều bất ngờ là cách làm không hề phức tạp như tôi tưởng.

Đó là món đùi vịt áp chảo sốt cam – lớp da vàng giòn, thịt mềm ngọt, nước sốt chua ngọt thơm mùi cam, ăn cùng khoai tây nghiền hoặc bánh mì đều rất hợp. Tổng chi phí chỉ khoảng hơn 100.000 đồng được bữa tối lãng mạn cho cặp đôi.

Vì sao món này lại "đáng tiền"?

Đùi vịt vốn có lớp mỡ dưới da khá dày. Khi áp chảo đúng cách, phần mỡ sẽ tự chảy ra, giúp lớp da vàng giòn mà gần như không cần thêm dầu ăn.

Sau đó chỉ cần tận dụng phần nước cam tươi, thêm chút bơ và mật ong là đã có phần sốt bóng đẹp, thơm dịu, cân bằng giữa vị béo của vịt và vị chua ngọt của cam.

Nhìn cầu kỳ nhưng thực tế chỉ cần một chiếc chảo chống dính là có thể hoàn thành.

Nguyên liệu

2 chiếc đùi vịt.

2 quả cam vàng.

20g bơ lạt.

1 thìa cà phê mật ong.

2 tép tỏi.

Muối, tiêu, lá hương thảo (nếu có).

Cách làm

Ảnh minh họa

Đùi vịt rửa sạch, thấm thật khô rồi dùng dao khía nhẹ phần da thành những đường chéo để mỡ dễ chảy ra khi áp chảo.

Ướp vịt với muối, tiêu và tỏi băm khoảng 20 phút.

Đặt đùi vịt vào chảo khi chảo còn nguội, để phần da úp xuống rồi bật lửa vừa. Cách này giúp lớp mỡ từ từ tiết ra, da sẽ vàng đều và giòn hơn.

Áp chảo khoảng 10-12 phút mỗi mặt đến khi thịt chín.

Gắp vịt ra đĩa, chắt bớt mỡ trong chảo, chỉ giữ lại khoảng một thìa.

Cho bơ, nước cam, mật ong và một ít vỏ cam bào vào chảo, đun nhỏ lửa đến khi nước sốt hơi sánh.

Cuối cùng rưới sốt lên đùi vịt và trang trí thêm vài lát cam tươi.

Mẹo nhỏ để món ngon hơn

Chọn đùi vịt vừa phải, da còn nguyên vẹn để khi áp chảo đẹp mắt.

Không lật vịt quá nhiều lần vì lớp da sẽ khó giòn.

Nếu có lò nướng, sau khi áp chảo có thể nướng thêm 8-10 phút ở 180°C để thịt mềm hơn.

Ăn kèm khoai tây nghiền, măng tây áp chảo hoặc salad sẽ cân bằng vị béo rất tốt.

Món Âu nhưng nguyên liệu rất gần gũi

Điều khiến tôi thích nhất là món ăn này không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hay nguyên liệu khó tìm. Hai chiếc đùi vịt vốn quen thuộc trong bữa cơm Việt, chỉ cần thay đổi cách chế biến là đã có ngay một món ăn mang phong cách Âu, đẹp mắt và hấp dẫn.

Lớp da vịt giòn rụm, phần thịt mềm mọng quyện cùng nước sốt cam thơm nhẹ, chua ngọt vừa phải. Mỗi miếng ăn đều tạo cảm giác hài hòa, không hề ngấy.

Có lẽ vì thế mà sau bữa tối hôm ấy, chồng tôi "ngơ ngác", hóa ra không cần vào nhà hàng mới được thưởng thức món Âu ngon vợ . Chỉ với hai chiếc đùi vịt và một chút biến tấu trong cách nấu, ai cũng có thể tự làm ngay tại nhà.