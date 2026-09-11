Bước nào không thể bỏ qua khi làm món thịt ba chỉ nướng giòn bì chuẩn vị tại nhà - Ảnh 3.

4. Phủ muối: Bọc kín thịt ba chỉ bằng giấy bạc, chỉ để lộ phần da. Rắc một lớp muối hạt dày lên da và nướng trong lò nướng hoặc nồi chiên không dầu đã được làm nóng trước ở 200 độ C trong 30 phút.


Bước nào không thể bỏ qua khi làm món thịt ba chỉ nướng giòn bì chuẩn vị tại nhà - Ảnh 4.

5. Nướng giòn ở nhiệt độ cao: Lấy thịt ba chỉ ra, cạo bỏ lớp muối thô đã cứng lại trên bề mặt, rồi cho lại vào lò nướng hoặc nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 220 độ C. Tiếp tục nướng trong 15 đến 20 phút, cho đến khi lớp da được phủ một lớp phồng giòn màu vàng nâu. Như vậy là món ăn hoàn thành. 


Bước nào không thể bỏ qua khi làm món thịt ba chỉ nướng giòn bì chuẩn vị tại nhà - Ảnh 5.

Bước nào không thể bỏ qua khi làm món thịt ba chỉ nướng giòn bì chuẩn vị tại nhà - Ảnh 6.

Như vậy để làm món thịt ba chỉ nướng giòn bì bạn cần lưu ý: 


Chọn đúng loại thịt rất quan trọng: Khi chọn thịt ba chỉ, hãy chắc chắn chọn phần dưới có các lớp rõ ràng và lớp da mịn, để thịt không bị khô sau khi nướng.

Chọc lỗ là chìa khóa: Chọc lỗ trên vỏ bánh rất quan trọng để bánh giòn. Lỗ càng sâu và dày, dầu càng dễ chảy ra trong quá trình nướng, tạo hiệu ứng nổ tốt hơn.

Không thể bỏ qua muối hạt: Muối hạt có tác dụng hút ẩm dư thừa từ da heo. Không nên dùng muối tinh để thay thế, vì chúng dễ tan chảy và ngấm vào thịt, làm cho thịt quá mặn, tạo lớp màng bết dính cản trở quá trình nổ giòn của bì.

Để đạt được độ giòn hoàn hảo thường cần phải nung ở nhiệt độ cao nhất.