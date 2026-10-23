Loại đồ uống từ loại củ quen thuộc tốt cho thận

Gừng tươi là một loại gia vị được sử dụng trong nhiều món ăn, đồ uống và món tráng miệng. Gừng đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe do giá trị y học của nó. Hàng triệu người trên khắp thế giới tin tưởng vào đặc tính chữa bệnh của gừng. Một tách trà gừng mỗi ngày có thể giúp ích cho hệ tiêu hóa. Các lợi ích sức khỏe khác của trà gừng bao gồm:

Gừng có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch, từ đó giúp chống lại một số bệnh nhiễm trùng do virus và vi khuẩn. Gừng chứa vitamin C, B6, magie cùng một lượng nhỏ sắt và canxi. Theo nghiên cứu, hợp chất phenol trong gừng mang lại đặc tính chữa bệnh, giúp phòng các bệnh mùa đông như bệnh đường hô hấp bao gồm ho, cảm lạnh, nhiễm trùng họng, thở khò khè…

Gừng hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột. Vì gingerol là hợp chất hoạt tính sinh học chính có đặc tính làm giãn cơ nên nó có lợi cho những người bị trào ngược acid, khó tiêu hoặc khó chịu ở dạ dày.

Gừng có đặc tính chống viêm mạnh, điều này có thể giải thích tại sao nó thường được sử dụng để giảm đau nhức nhẹ và chuột rút, cũng như cũng như tình trạng viêm nói chung.

Gừng có tác dụng làm dịu tâm lý, có thể làm giảm căng thẳng tâm lý. Hơn nữa, nó có hiệu quả trong việc nâng cao tâm trạng nói chung và giảm huyết áp.

Trà gừng có đặc tính chống viêm có thể giúp duy trì sức khỏe răng miệng, da và tóc. Nó có thể làm mờ sẹo và cải thiện độ đàn hồi của da, mang lại lợi ích chống lão hóa. Đặc tính sát trùng của gừng còn khiến nó trở thành một phương pháp điều trị gàu tuyệt vời, giúp kích thích mọc tóc bằng cách tăng lưu lượng máu đến da đầu.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, trà gừng là loại đồ uống tốt cho thận vì những lý do sau:

Hỗ trợ bổ sung nước, giảm nguy cơ sỏi thận

Uống đủ nước rất quan trọng đối với hoạt động của thận. Trà gừng là một cách bổ sung nước có hương vị, giúp việc duy trì thói quen uống nước trở nên dễ dàng hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Michele Crosmer (Mỹ) cho biết: "Thận cần chất lỏng để thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là lọc máu và loại bỏ chất thải. Bổ sung đủ chất lỏng giúp nước tiểu không trở nên quá cô đặc, đồng thời giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và mất nước".

Ngoài ra, bổ sung đủ nước duy trì sự lưu thông máu, tạo điều kiện để chất dinh dưỡng đến các cơ quan thiết yếu. Khi cơ thể mất nước, thận cũng có thể không nhận được đủ dưỡng chất, dẫn đến tổn thương theo thời gian.

Chứa hợp chất chống oxy hóa, chống viêm

Nhiều loại trà chứa polyphenol, hợp chất tự nhiên có nguồn gốc thực vật với đặc tính chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Các nhà nghiên cứu cũng đang tìm hiểu khả năng của những hợp chất này trong việc hỗ trợ chức năng ty thể và bảo vệ tế bào trước tổn thương liên quan đến các bệnh mạn tính, bao gồm bệnh thận.

Theo chuyên gia Areli Gutierrez (Mỹ), trà gừng ấm có thể hỗ trợ sức khỏe thận nhờ nhiều yếu tố, trong đó có mối liên hệ với việc giảm viêm. Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol, shogaol và zingerone, góp phần tạo nên đặc tính chống oxy hóa.

Giúp thư giãn

Theo chuyên gia Gutierrez, việc pha trà có thể giúp thư giãn. Điều này có ý nghĩa đối với sức khỏe thận, bởi căng thẳng mạn tính có thể góp phần làm tăng huyết áp, một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận.

Gừng từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền các nước châu Á và hiện vẫn là đối tượng nghiên cứu về các đặc tính chống oxy hóa, chống viêm tiềm năng.

Trà gừng nguyên chất không chứa caffeine và thường có rất ít natri, kali, phốt pho hoặc protein nếu không thêm các thành phần khác. Vì vậy, đây có thể là lựa chọn đơn giản đối với nhiều người có vấn đề về thận. Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào chức năng thận và phương pháp điều trị. Người mắc bệnh thận nên tham khảo chuyên gia dinh dưỡng chuyên khoa.

Nên dùng bao nhiêu gừng mỗi ngày?

Ảnh minh họa.

Trà gừng thường được coi là an toàn cho hầu hết mọi người sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, nếu có ý định tiêu thụ một lượng lớn mỗi ngày nên tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Các bác sĩ khuyên nên tiêu thụ không quá 3-4 gam chiết xuất gừng tươi mỗi ngày. Phụ nữ mang thai hãy giới hạn bản thân ở mức một gam chiết xuất gừng mỗi ngày. Không nên pha trà gừng cho trẻ dưới 2 tuổi.

Tác dụng phụ của việc uống quá nhiều trà gừng mỗi ngày

Uống trà gừng vừa đủ không có hại nhưng vấn đề sẽ nảy sinh khi tăng lượng. Tiêu thụ quá mức bất cứ thứ gì, dù tốt cho sức khỏe đến đâu, đều "lợi bất cập hại". Việc tiêu thụ quá nhiều gừng dưới mọi hình thức có thể dẫn đến các tác dụng phụ sau:

-Xu hướng chảy máu tăng

-Khó chịu ở bụng

-Rối loạn nhịp tim (nếu dùng quá liều)

-Hệ thần kinh trung ương trầm cảm (nếu dùng quá liều)

-Viêm da (với sử dụng tại chỗ)

-Bệnh tiêu chảy

-Buồn nôn

-Ợ nóng

-Kích ứng miệng hoặc cổ họng

Các thành phần của rễ gừng gây kích ứng màng chất nhầy của đường tiêu hóa. Sản phẩm này không được khuyên dùng cho những người bị tổn thương đường tiêu hóa do ăn mòn hoặc viêm loét. Với người đái tháo đường và đang dùng thuốc, gừng có thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc.

Hãy trao đổi với bác sĩ về việc uống trà gừng khi mang thai. Mặc dù nó có thể giúp giảm ốm nghén nhưng điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ trước khi đưa bất cứ thứ gì bổ sung vào chế độ ăn khi mang thai.

Có một điều bạn phải ghi nhớ, đừng dựa vào các biện pháp chữa trị tại nhà để kiểm soát bất kỳ căn bệnh nào vì bất kỳ lý do gì. Hãy nghe theo lời khuyên của bác sĩ và tuân thủ các loại thuốc được kê đơn cũng như bất kỳ biện pháp điều trị tại nhà nào được khuyến nghị.

(t/h theo Vietnamnet, Sức khỏe & Đời sống)