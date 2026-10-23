Bỏ qua kem chống nắng, không chỉ làn da nhanh lão hóa mà cuộc sống của bạn còn có thể ảnh hưởng thế này

Nhiều người chỉ dùng kem chống nắng khi đi biển hoặc du lịch mà quên rằng tia UV vẫn tác động lên da trong những hoạt động thường ngày. Một khảo sát tại Mỹ cho thấy, cháy nắng không chỉ gây tổn thương da mà còn khiến một số người trẻ cảm thấy tự ti, ngại chụp ảnh và giao tiếp.

Bạn có thể đã biết kem chống nắng giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím, hạn chế lão hóa sớm và giảm nguy cơ ung thư da. Thế nhưng, biết là một chuyện, duy trì thói quen sử dụng mỗi ngày lại là chuyện khác.

Theo khảo sát thường niên về an toàn dưới ánh nắng của Học viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), dù hơn một nửa số người trưởng thành được hỏi cho biết họ thường xuyên sử dụng kem chống nắng, khoảng 1/3 vẫn bị cháy nắng trong năm qua. Đáng chú ý, những tác động của việc bảo vệ da chưa đúng cách không chỉ dừng lại ở sức khỏe hay ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến sự tự tin trong cuộc sống.

Cháy nắng khiến nhiều người trẻ ngại chụp ảnh, giao tiếp

Khảo sát được thực hiện trên 1.132 người trưởng thành tại Mỹ cho thấy 57% người tham gia thường xuyên sử dụng kem chống nắng, nhưng khoảng 1/3 cho biết từng bị cháy nắng trong vòng một năm.

Một khoảng cách đáng chú ý cũng được ghi nhận giữa kiến thức và hành động. Gần một nửa số người tham gia chỉ đạt điểm C hoặc thấp hơn trong bài kiểm tra kiến thức về an toàn dưới ánh nắng, dù khoảng 2/3 tự đánh giá hiểu biết của mình ở mức tốt hoặc xuất sắc.

Đáng chú ý, hơn 80% người được hỏi cho rằng tiếp xúc với ánh nắng giúp làn da trông khỏe khoắn hơn, trong khi 21% không biết kem chống nắng có tác dụng ngăn ngừa lão hóa da sớm.

Ở nhóm Gen Z, những ảnh hưởng đến đời sống xã hội càng được thể hiện rõ. Hơn 1/4 người trẻ thuộc thế hệ này cho biết họ cảm thấy xấu hổ khi bị cháy nắng trong năm qua, còn 18% từng tránh chụp ảnh vì tình trạng này.

Theo các chuyên gia da liễu được tạp chí Women's Health phỏng vấn, cháy nắng không chỉ gây đau rát, khó chịu mà còn có thể khiến một số người mất tự tin về diện mạo của mình. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả khảo sát tại Mỹ, không đồng nghĩa mọi người bị cháy nắng đều gặp vấn đề trong giao tiếp hoặc đời sống xã hội.

Điều đáng quan tâm hơn là cháy nắng có thể là dấu hiệu cho thấy da đã chịu tổn thương do tia cực tím. Việc tiếp xúc với tia UV tích lũy qua thời gian còn góp phần làm da xuất hiện nếp nhăn, đốm sắc tố và làm tăng nguy cơ ung thư da.

Vì sao nhiều người vẫn quên bôi kem chống nắng?

Một trong những nguyên nhân phổ biến là tâm lý cho rằng chỉ cần chống nắng khi đi biển, đi bơi hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời kéo dài.

Trên thực tế, da vẫn có thể tiếp xúc với tia UV khi đi bộ đến nơi làm việc, ngồi ăn trưa ngoài trời, đi chợ hoặc tranh thủ dạo công viên giữa ngày. Ngay cả khi trời nhiều mây, tia UV vẫn có thể tác động đến da.

Bác sĩ da liễu Marisa Garshick cho biết nhiều người thường đánh giá thấp mức độ tiếp xúc với tia cực tím, đồng thời quên thoa lại kem chống nắng sau một khoảng thời gian.

Một hiểu lầm khác là chỉ cần bôi kem chống nắng vào buổi sáng thì có thể yên tâm cả ngày. Thực tế, hiệu quả bảo vệ có thể giảm dần theo thời gian, đặc biệt khi đổ mồ hôi, bơi lội hoặc lau da bằng khăn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên thoa lại kem chống nắng khoảng 2 giờ một lần khi tiếp xúc với ánh nắng, đồng thời thoa lại sau khi bơi, đổ nhiều mồ hôi hoặc lau khô người theo hướng dẫn của sản phẩm.

4 cách giúp việc chống nắng trở thành thói quen dễ dàng hơn

1. Bôi kem chống nắng vào một thời điểm cố định mỗi ngày

Thay vì chỉ nhớ đến kem chống nắng khi chuẩn bị đi biển, hãy đưa bước này vào quy trình chăm sóc da buổi sáng. Bạn có thể đặt kem cạnh sữa rửa mặt hoặc kem dưỡng để dễ nhớ hơn.

Bác sĩ da liễu Cindy Wassef gợi ý nên tạo thói quen bôi kem chống nắng tương tự như dưỡng ẩm sau khi tắm. Khi được lặp lại thường xuyên, việc chống nắng sẽ trở thành một phần tự nhiên trong sinh hoạt hằng ngày.

2. Chọn sản phẩm phù hợp với làn da và thói quen sử dụng

Không nhất thiết phải chọn loại kem đắt tiền nhất. Điều quan trọng là sản phẩm có khả năng bảo vệ phù hợp và khiến bạn thoải mái khi sử dụng đều đặn.

Các chuyên gia thường khuyến nghị chọn kem chống nắng phổ rộng, có SPF từ 30 trở lên. Nếu không thích kết cấu dạng kem, bạn có thể cân nhắc dạng sữa, thỏi hoặc xịt phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng hướng dẫn để bảo đảm đủ lượng bảo vệ, đặc biệt với các sản phẩm dạng xịt.

3. Đừng quên thoa lại kem chống nắng

Một lần bôi vào buổi sáng không đủ để bảo vệ da suốt cả ngày. Khi ở ngoài trời, hãy thoa lại khoảng 2 giờ một lần và sau khi bơi, đổ nhiều mồ hôi hoặc lau khô da.

Nếu thường xuyên tập thể dục ngoài trời, bạn nên chuẩn bị sẵn kem chống nắng trong túi để thuận tiện sử dụng lại.

4. Kết hợp che chắn và hạn chế nắng gắt

Kem chống nắng không phải biện pháp bảo vệ duy nhất. Bạn nên tìm chỗ râm mát khi có thể, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và mặc quần áo che chắn phù hợp.

Khi chủ động sắp xếp được lịch trình, hãy ưu tiên các hoạt động ngoài trời vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều để hạn chế tiếp xúc với ánh nắng gay gắt. Tuy nhiên, mức độ tia UV còn phụ thuộc vào thời tiết, mùa và vị trí địa lý, vì vậy vẫn cần bảo vệ da khi chỉ số UV ở mức cao.

Chống nắng có thể chỉ mất vài phút mỗi ngày, nhưng lợi ích mang lại kéo dài nhiều năm. Đừng chờ đến khi da xuất hiện những đốm nâu, nếp nhăn rõ rệt hoặc từng trải qua một lần cháy nắng nghiêm trọng mới bắt đầu quan tâm.

Một thói quen nhỏ, được duy trì đều đặn, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe làn da mà còn giúp bạn tự tin hơn với diện mạo của mình trong cuộc sống hằng ngày.