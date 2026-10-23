Du khách Mỹ 73 tuổi bị hôn mê sâu, suy đa tạng sau 1 giờ tập thể dục và xông hơi được bác sĩ BV Bạch Mai cứu sống

Hôn mê sâu, suy đa tạng sau xông hơi

Theo thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, ngày 23/9, một người đàn ông 73 tuổi được người quen phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu sau khi tập thể dục và vào phòng xông hơi hơn một giờ. Người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City trong tình trạng nguy kịch, điểm Glasgow (GCS) chỉ 5/15, đồng tử hai bên nhỏ, phản xạ ánh sáng kém, sốt 39,5 độ C và huyết áp thấp.

Các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp, ổn định bước đầu trước khi chuyển người bệnh đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Cấp cứu A9, người bệnh được thăm khám, đánh giá toàn diện. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não và mạch máu não chưa phát hiện tổn thương cấu trúc rõ ràng. Các bác sĩ xác định tình trạng hôn mê chưa rõ nguyên nhân, kèm sốc và suy đa tạng.

Sau một ngày theo dõi, xử trí và hội chẩn, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, Viện Thần kinh, ngày 24/9 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hồi sức tích cực, kiểm soát suy đa tạng

Khi nhập Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, người bệnh vẫn trong tình trạng nặng, điểm SOFA 14, với nhiều cơ quan bị tổn thương. Các vấn đề được theo dõi và xử trí gồm sốc nhiệt, tổn thương gan cấp, tổn thương thận cấp, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu và nhiễm khuẩn tiết niệu.

Đây là trường hợp diễn biến đột ngột ở người cao tuổi, có nhiều rối loạn nghiêm trọng đồng thời, đòi hỏi theo dõi sát và phối hợp nhiều biện pháp hồi sức.

Đội ngũ y bác sĩ triển khai thở máy xâm nhập, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và lọc máu liên tục (CRRT) nhằm hỗ trợ chức năng thận, kiểm soát các rối loạn chuyển hóa và hỗ trợ điều trị suy đa tạng. Người bệnh đồng thời được sử dụng kháng sinh, thuốc vận mạch hỗ trợ huyết áp, bù dịch – điện giải, hỗ trợ chức năng gan, điều chỉnh rối loạn đông máu và truyền chế phẩm máu khi có chỉ định.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS. Lương Quốc Chính, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, bác sĩ điều trị chính Nguyễn Diệp Anh cùng tập thể bác sĩ, điều dưỡng theo dõi sát diễn biến và điều chỉnh phương án điều trị theo tình trạng thực tế.

Quá trình chăm sóc cũng đặt ra thách thức do người bệnh là người nước ngoài, có rào cản ngôn ngữ. Khoa phối hợp với Văn phòng Bệnh viện và các bên liên quan, trong đó có sự hỗ trợ kết nối với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và người thân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, động viên và chăm sóc người bệnh.

Sự phối hợp liên tục giữa các đơn vị chuyên môn, cùng quá trình theo dõi và chăm sóc sát sao của đội ngũ y tế, là những yếu tố quan trọng trong hành trình hồi phục của người bệnh.

Hồi phục sau 17 ngày điều trị tích cực

Sau thời gian điều trị, tình trạng người bệnh từng bước cải thiện, tỉnh táo hơn, tiếp xúc tốt, hết sốt và được cai thở máy thành công. Người bệnh được rút ống nội khí quản, tự thở khí phòng, ăn uống qua đường miệng và phục hồi khả năng vận động.

Các chỉ số chức năng thận, đông máu và dấu hiệu nhiễm khuẩn được kiểm soát. Ngày 9/10, sau khoảng 17 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, người bệnh xuất viện trong tình trạng ổn định.

Ngày 19/10, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gửi thư cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và tập thể Khoa Hồi sức tích cực Thần kinh, ghi nhận sự chăm sóc chuyên nghiệp, tận tình cùng hiệu quả phối hợp của đội ngũ y tế trong quá trình điều trị.

Trường hợp này cho thấy vai trò của việc tiếp cận cấp cứu kịp thời, hồi sức đa mô thức và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong điều trị người bệnh nguy kịch, suy đa tạng. Đồng thời, sự hỗ trợ về giao tiếp và kết nối với gia đình, cơ quan đại diện ngoại giao cũng góp phần bảo đảm quá trình chăm sóc toàn diện cho người bệnh nước ngoài.

Qua ca bệnh trên, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục thể hiện năng lực phối hợp chuyên môn trong xử trí những tình trạng nguy kịch phức tạp, cùng tinh thần trách nhiệm và tận tâm của đội ngũ y tế trong hành trình giành lại sự sống cho người bệnh.