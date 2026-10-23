Loài cá thường bị chê vì mùi tanh nhưng lại là “kho báu” Omega-3 cực tốt cho sức khỏe

Cá mè từ lâu bị nhiều người "ghét bỏ" vì mùi tanh đặc trưng, thậm chí có người không bao giờ đụng đũa. Thế nhưng về mặt dinh dưỡng, đây lại là một trong những loại cá có giá trị sức khỏe cao, đặc biệt giàu Omega-3, dưỡng chất vàng cho não bộ và tim mạch.

Trong 100g thịt cá mè chứa nhiều dưỡng chất quan trọng: Khoảng 144 calo, 15,3 - 15,4 g protein, 2,2 - 9,1g chất béo, 4,7g carbohydrate cùng các khoáng chất như 82mg canxi, 18mg phốt pho, 0,8mg sắt, 229mg kali. Ngoài ra, cá mè còn chứa selen, natri, vitamin B1, B2, D, E là những vi chất cần thiết cho hoạt động sống hằng ngày.

Cá mè là loài cá nước ngọt quen thuộc, có nhiều ở ao hồ, sông ngòi. Tuy nhiên, vì có mùi tanh đặc trưng, nhiều xương dăm và phần thịt không quá dày, loại cá này từng không được đánh giá cao như cá chép hay cá trắm. Ngày nay, nhờ cách sơ chế khử tanh, bí quyết chế biến và sự sáng tạo trong ẩm thực, cá mè dần trở thành nguyên liệu cho nhiều món ăn hấp dẫn, được thực khách tìm mua và thưởng thức.

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Loài cá này thường được nhắc đến với 2 loại phổ biến là cá mè trắng và cá mè hoa. Cá mè trắng có thân tương đối dài, vảy nhỏ, màu trắng bạc, phần bụng sáng màu. Trong khi đó, cá mè hoa có thân lớn hơn, trên da xuất hiện những mảng màu sẫm loang lổ, trông khá đặc trưng. Cả hai đều có thể được dùng để chế biến thành nhiều món ăn, tuy nhiên kích thước, độ béo và đặc điểm thịt có sự khác biệt tùy từng con.



Trước đây, cá mè thường không được xếp vào nhóm thực phẩm có giá trị cao. Nhiều người mua cá thường ưu tiên cá trắm, cá chép hoặc những loại cá có thịt chắc, ít tanh hơn. Cá mè vì thế có thời điểm trở thành lựa chọn bình dân, chủ yếu dành cho những gia đình muốn tiết kiệm chi phí hoặc tận dụng nguồn cá sẵn có trong ao nhà.

Hiện nay, loại cá này được ưa chuộng hơn khi người nội trợ chú trọng hơn đến cách chế biến. Nếu được làm sạch nhớt, loại bỏ mang và phần nội tạng, kết hợp với các nguyên liệu có khả năng át mùi như gừng, riềng, nghệ, hành, thì cá mè có thể tạo nên những món ăn đậm đà, hấp dẫn. Đặc biệt, những con cá tươi, có kích thước phù hợp thường cho phần thịt ngọt, mềm, có độ béo tự nhiên.

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Sự thay đổi này thể hiện rõ qua cách cá mè được đưa vào thực đơn của các gia đình và nhà hàng. Cá mè om dưa là món ăn được nhiều người yêu thích. Cá mè kho riềng cũng là món ăn quen thuộc ở nhiều gia đình miền Bắc. Với những người thích hương vị thanh nhẹ, cá mè hấp bia hoặc hấp gừng sả là lựa chọn đáng thử. Cá được ướp với gừng, sả, hành và một số gia vị trước khi hấp chín.



Bên cạnh cách nấu, khâu chọn cá cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng món ăn. Cá còn tươi, mắt trong, mang đỏ, thân có độ đàn hồi thường là lựa chọn phù hợp. Khi sơ chế, cần loại bỏ mang, nội tạng và phần màng đen trong bụng, rửa sạch rồi dùng muối, gừng hoặc chanh để giảm mùi tanh. Tuy nhiên, không nên lạm dụng chanh hoặc giấm vì có thể làm thay đổi kết cấu thịt nếu ngâm quá lâu. Với cá nhiều xương dăm, người ăn cũng cần cẩn thận, nhất là khi chế biến cho trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Nhắc đến Omega-3, người ta thường nghĩ ngay đến cá hồi hay các loại cá biển đắt đỏ. Thực tế, cá mè - đặc biệt là phần mỡ - lại là nguồn Omega-3 dồi dào không kém. Hai axít béo quan trọng nhất là EPA và DHA đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Đối với não bộ, DHA là cấu phần chính của màng tế bào thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung và duy trì chức năng nhận thức. Đây là lý do cá mè được nhiều chuyên gia khuyến nghị cho phụ nữ mang thai và trẻ em, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho sự phát triển trí não.

Với hệ tim mạch, Omega-3 giúp giảm triglyceride, loại mỡ máu nguy hiểm; đồng thời hạn chế sự hình thành mảng xơ vữa trong lòng mạch, từ đó giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Việc bổ sung cá mè vào thực đơn hằng ngày có thể giúp trái tim khỏe mạnh hơn, phòng ngừa nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm.

Hiện nay, cá mè vẫn thuộc nhóm cá nước ngọt có mức giá tương đối bình dân, phù hợp với nhiều gia đình. Tùy loại cá, kích thước, độ tươi và khu vực bán, giá cá mè nguyên con thường dao động khoảng 50.000-80.000 đồng/kg.

(Theo Thoibaovhnt.com, VietNamNet)