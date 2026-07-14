Loài cá nhỏ bé nhưng lại khiến bao thực khách phải mong chờ

Mỗi khi mùa nước nổi tràn về, miền Tây Nam Bộ lại bước vào thời điểm "vàng" của nhiều loại đặc sản dân dã. Trong số đó, cá linh non được xem là cái tên không thể thiếu – một loại cá nhỏ bé nhưng lại khiến bao thực khách phải mong chờ suốt cả năm.

Cá linh non thường xuất hiện từ khoảng tháng 6 đến tháng 7 âm lịch, và trưởng thành vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 11. Khi con nước từ thượng nguồn đổ về mang theo phù sa và nguồn lợi thủy sản dồi dào. Đây cũng là lúc cá linh vào mùa ngon nhất, đặc biệt là cá linh non – thân nhỏ, xương mềm, thịt ngọt lịm và gần như không có mùi tanh.

Với những người sành ăn, cá linh ngon nhất là vào thời điểm đầu mùa. Bởi lúc này cá chưa quá lớn nên xương chưa cứng, bụng cá lại có mỡ nên ăn rất béo. Với những thực khách mới thưởng thức qua loại cá này đều nhớ mãi vị béo, ngọt bùi đặc trưng của nó. Cá linh dù được chế biến theo cách nào cũng đem lại những hương vị đậm đà khó quên. Chính vì vậy, dù chỉ là loại cá dân dã, cá linh vẫn luôn được dân sành ăn "săn đón" mỗi khi vào mùa. Từ cá linh, người miền Tây có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Canh cá linh bông điển điển. Ảnh: ST.

Cá linh nấu canh chua bông điên điển: Món ăn được xem như "linh hồn" của mùa nước nổi. Vị chua nhẹ của me, vị ngọt của cá hòa quyện cùng bông điên điển tạo nên hương vị khó quên. Ngoài ra, cá linh còn có thể kho mía, chiên giòn hay làm mắm, mỗi cách chế biến lại mang đến một trải nghiệm ẩm thực riêng biệt.

Cá linh kho lạt: Nhắc đến món ngon từ cá linh, sẽ thật thiếu sót khi không kể đến món cá linh kho lạt. Đây là món ăn quen thuộc của mọi nhà khi mùa nước về. Cá linh kho lạt hấp dẫn bởi phần thịt cá mềm, béo và hương thơm đặc trưng. Vào những ngày mưa se lạnh, cùng gia đình quây quần bên mâm cơm nóng hổi, thưởng thức nồi cá linh kho béo ngậy, đảm bảo ngon không chê vào đâu được. Xứng đáng là món ăn hao cơm mùa nước lũ về.

Cá linh kho lạt - món ăn hao cơm mùa nước nổi. Ảnh: ST.

Món cá linh kho lạt chuẩn vị nhất phải được ăn kèm với các loại rau đồng như đọt nhãn lồng, bông súng, tai tượng, đọt lá cách…

Cá linh chiên giòn: Cá linh chiên giòn chấm mắm me được biết đến là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Với cách chế biến đơn giản, không qua quá nhiều khâu chế biến nên thịt cá linh vẫn giữ được độ thơm ngon, dai giòn. Món này có thể ăn kèm theo mớ rau tươi như sà lách, xoài xanh, rau răm…

Cá linh chiên giòn chấm mắm me. Ảnh: ST.

Tuy nhiên, để món ăn này thêm phần đúng điệu nhất thì phải có chén mắm me ngon bên cạnh. Với vị thơm béo đặc trưng, cá linh chiên giòn kết hợp với mắm me chua chua ngọt ngọt sẽ khiến bạn mê đắm từ lần thưởng thức đầu tiên.

Ngoài những cách chế biến trên, cá linh còn có thể chế biến thành nhiều món ngon khác như cá linh kho tiêu, cá linh kho mẳn dầm bứa, cá linh kho mía, cá linh nhúng giấm, cá linh nướng… món nào cũng đặc biệt và có hương vị riêng của nó.

Không chỉ ngon, cá linh còn có giá trị dinh dưỡng cao, giàu đạm và khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, do tính chất theo mùa, cá linh, đặc biệt là cá linh non, không phải lúc nào cũng dễ tìm. Chính sự "hiếm có theo mùa" này càng khiến loại cá trở nên hấp dẫn hơn trong mắt thực khách.

(theo saostar, nongthonviet)