Loại cá được ví như “nhân sâm dưới nước”, giàu protein hơn cá hồi, canxi gấp gần 3 lần sữa bò

Ít ai ngờ, loại cá nhỏ bé, trông có phần “quê mùa” như cá chạch lại sở hữu hàm lượng canxi gấp gần 3 lần sữa bò và còn được dân gian ví như “nhân sâm dưới nước”.

Trong văn hóa ẩm thực, nhiều người vẫn e ngại vì cá chạch thân hình trơn tuột, hay chui rúc bùn đất. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài kém bắt mắt ấy là một kho dinh dưỡng đáng nể. Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, 100g cá chạch cung cấp tới 17,9-20g protein, vượt mặt nhiều loại cá quen thuộc như cá chép, cá rô phi, thậm chí còn cao hơn cả cá hồi. Đây là nguồn đạm động vật chất lượng cao, giúp cơ thể phục hồi và duy trì năng lượng.

Không chỉ giàu đạm, cá chạch còn là “khoáng chất sống” khi chứa nhiều sắt, kẽm và đặc biệt là canxi. Trung bình 100g cá chạch có tới 299mg canxi, trong khi cùng lượng sữa bò chỉ khoảng 104mg. Lượng sắt của cá chạch (2,9mg/100g) cũng vượt thịt bò nạc, rất phù hợp với những người cần bổ sung sắt mà hạn chế ăn thịt đỏ. Ngoài ra, cá chạch còn cung cấp DHA và EPA, hai axit béo quan trọng cho não bộ và tim mạch, ở mức 92,4mg/100g, cao gấp nhiều lần so với cá đồng thông thường.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo cá chạch tuyệt đối không nên ăn sống vì có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng. Người bị gout, tăng acid uric hoặc cholesterol cao cũng cần thận trọng khi dùng. Tốt nhất nên chế biến chín kỹ bằng các món quen thuộc như chạch kho, chạch nấu canh hoặc chạch chiên giòn để vừa ngon miệng vừa an toàn.

Có thể thấy, cá chạch dù “xấu xí” nhưng lại là “kho dinh dưỡng” tiềm ẩn. Bổ sung loại cá này đúng cách không chỉ giúp xương chắc khỏe, máu huyết lưu thông mà còn hỗ trợ trí não và tim mạch - những lợi ích khó ngờ từ một món ăn dân dã.

Nguồn và ảnh: QQ