Quả óc chó từ lâu đã được coi là "vua của các loại hạt" nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Tuy nhiên, với người cao tuổi, nhiều ý kiến trái chiều vẫn tồn tại: Có người khẳng định đây là "thần dược" cho trí não, trong khi số khác lo ngại lượng chất béo cao trong quả óc chó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng "tam cao" (mỡ máu cao, huyết áp cao, đường huyết cao). Vậy đâu là sự thật?

Quả óc chó và khả năng giảm viêm, phòng ngừa ung thư

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Phòng ngừa Ung thư Cancer Prevention Research cho thấy, ăn quả óc chó hàng ngày giúp tăng nồng độ urolithin A - chất chống viêm quan trọng - từ đó giảm tình trạng viêm toàn thân và hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Trong thử nghiệm kéo dài 4 tuần trên nhóm 47 người từ 50–65 tuổi, những ai ăn 56g quả óc chó mỗi ngày có nồng độ urolithin A cao hơn hẳn, cùng với đó là dấu hiệu tích cực ở tế bào miễn dịch đường ruột.

Ngoài tác dụng giảm viêm, quả óc chó còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận với loạt lợi ích:

- Cải thiện đường ruột: Giàu chất xơ và dầu, giúp giảm táo bón.

- Hỗ trợ giấc ngủ: Ăn 40g quả óc chó vào buổi tối giúp tăng melatonin, cải thiện chất lượng ngủ.

- Tốt cho não bộ: Nghiên cứu trên 700 thanh thiếu niên cho thấy 30g quả óc chó/ngày giúp tăng khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ.

- Chống lão hóa: Polyphenol và vitamin E trong óc chó có tác dụng chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Quả óc chó và sức khỏe mạch máu

Nhiều người tin rằng, quả óc chó có thể "làm sạch mạch máu". Thực tế, các phân tích tổng hợp năm 2018 và 2022 trên hàng chục nghiên cứu cho thấy, ăn quả óc chó đều đặn giúp giảm triglyceride (5,52%), LDL-C (3,73%) và cholesterol toàn phần (3,25%). Những cải thiện này đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Giới chuyên gia khuyến nghị, lượng ăn phù hợp là 15–64g/ngày. Tuy nhiên, cần chọn quả tươi, nguyên chất, không tẩm muối hay đường. Đặc biệt, không nên bỏ lớp vỏ lụa màu nâu – nơi chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Những lưu ý quan trọng khi ăn hạt óc chó

Không chỉ riêng óc chó, người cao tuổi cần thận trọng với các loại hạt thường dùng trong gia đình:

Hạt rang cháy: Dễ sản sinh chất gây ung thư benzopyrene.

Hạt tẩm vị đậm: Nhiều muối, đường, dầu, gây hại tim mạch và dễ che giấu tình trạng hư hỏng.

Hạt ôi thiu, mốc: Có thể chứa aflatoxin - độc tố nguy hiểm gấp 15 lần so với chất gây ung thư aflatoxin chuẩn, làm tổn thương gan, thận và gây ung thư.

Quả óc chó là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, đặc biệt hữu ích với người cao tuổi nếu ăn đúng cách và điều độ. Một nắm nhỏ mỗi ngày có thể giúp cải thiện trí não, hỗ trợ tim mạch, giảm viêm và tăng cường giấc ngủ. Tuy nhiên, ăn quá nhiều dễ dẫn đến thừa calo, tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe.

Với người cao tuổi, thay vì lo ngại, hãy coi quả óc chó là "người bạn đồng hành" trong chế độ ăn uống cân bằng, miễn là sử dụng khoa học, an toàn và hợp lý.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Sohu)