Gia đình MC Quyền Linh từ lâu luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh hình ảnh gần gũi của nam MC, bà xã Dạ Thảo cùng hai con gái Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Mới đây, doanh nhân Dạ Thảo tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến đi Mỹ cùng con gái lớn - Lọ Lem hồi tháng 6 vừa qua.

Trong bộ ảnh, hai mẹ con cùng dạo phố, check-in tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở New York. Dạ Thảo diện trang phục trẻ trung, năng động trong khi Lọ Lem vẫn ghi điểm với visual trong trẻo cùng chiều cao nổi bật. Hai mẹ con cũng liên tục có những cử chỉ thân thiết như nắm tay, tựa vai, khiến nhiều người xuýt xoa vì trông giống hai chị em hoặc bạn thân hơn là mẹ và con gái.

Lọ Lem và mẹ

Loạt ảnh nhanh chóng thu hút nhiều lượt yêu thích và bình luận từ bạn bè, người thân cũng như cư dân mạng. MC Quyền Linh và Hạt Dẻ cũng để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước bộ ảnh của doanh nhân Dạ Thảo và Lọ Lem.

Trong khi đó nhiều người dành lời khen cho nhan sắc của hai mẹ con. Không ít người nhận xét nếu không biết trước, rất dễ nhầm Dạ Thảo và Lọ Lem là hai chị em.

"Hai chị em xinh quá là xinh. Ngưỡng mộ chị Thảo vì giữ phong độ quá đỉnh nha", "Hai mẹ con tài sắc vẹn toàn. Bộ ảnh đẹp xuất sắc luôn mẹ Thảo ơi!", "2 chị em xinh hết phần thiên hạ luôn ạ, đỉnh của chóp", "Các con càng ngày càng lớn xinh đẹp mà mẹ càng ngày càng trẻ", "2 chị em xinh yêu quá, tiếc là thiếu ba với em Hạt Dẻ nữa là cả nhà chung một khung hình luôn rồi", "Chia sẻ bí quyết càng ngày càng trẻ ra cho mấy đứa em đi chị",... là một số bình luận từ mọi người.

Doanh nhân Dạ Thảo nhận nhiều lời khen vì sự trẻ trung

Trước đó, Lọ Lem cũng từng đăng hình ảnh về chuyến đi Mỹ này và gây chú ý vì được cho là có liên quan đến thiếu gia Tài Sầm - chàng trai được “đẩy thuyền” với Lọ Lem.

Cụ thể, vào ngày 13/6, Lọ Lem đăng tải đoạn clip mới và vị trí hiển thị tại New York (Mỹ). Cùng thời điểm đó, Tài Sầm cũng đang ở Mỹ và đăng ảnh tốt nghiệp tại Đại học Washington (University of Washington - UW, Mỹ). Ngay dưới bài đăng của Tài Sầm, Lọ Lem nhanh chóng thả tim và em gái cô - Hạt Dẻ cũng có động thái tương tự.

Tuy nhiên từ đó đến nay, cả Lọ Lem lẫn Tài Sầm đều chưa lên tiếng về mục đích chuyến đi Mỹ hay những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ giữa hai người.

Chùm ảnh ở Mỹ của Lọ Lem

Dạ Thảo và MC Quyền Linh kết hôn từ năm 2005, sau thời gian dài hẹn hò. Đến nay, cặp đôi đã có hơn 20 năm gắn bó, được xem là một trong những cuộc hôn nhân bền vững và kín tiếng bậc nhất của showbiz Việt. Trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc sống, họ vẫn giữ được sự đồng hành, tôn trọng và yêu thương dành cho nhau.

Theo chia sẻ của Quyền Linh, anh luôn xem vợ là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Trong giai đoạn nam MC miệt mài với các chương trình thiện nguyện, đi khắp nơi giúp đỡ người nghèo, Dạ Thảo là người âm thầm lo toan hậu phương, chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình. Quyền Linh từng thẳng thắn thừa nhận, nếu không có vợ, anh khó có thể yên tâm làm nghề và đi nhiều như vậy.

Vợ chồng MC Quyền Linh có hai con gái là Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008). Cả 2 đều được biết đến với nhan sắc nổi bật, chiều cao ấn tượng và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện đồng thời có thành tích học tập tốt và được rèn luyện năng khiếu.

Dù là gia đình nổi tiếng, vợ chồng MC Quyền Linh vẫn lựa chọn cách nuôi dạy con khá giản dị. Hai con gái được bố mẹ tạo điều kiện phát triển theo sở thích riêng nhưng luôn đề cao việc học và lối sống khiêm tốn. Chính vì vậy, mỗi lần những hình ảnh đời thường của gia đình được chia sẻ đều nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Gia đình MC Quyền Linh tại lễ tốt nghiệp của Hạt Dẻ

(Ảnh: FBNV)