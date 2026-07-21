Ngày 17/6, Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh) đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc dạo chơi tại Central Park, New York (Mỹ). Kèm theo bộ ảnh, cô chỉ viết vỏn vẹn: "Central Park, New York ạ". Dù không chia sẻ quá nhiều về chuyến đi hay bộ trang phục đang mặc, những bức hình nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nhan sắc nổi bật của ái nữ nhà MC Quyền Linh.

Nguồn: FBNV

Trong khung cảnh xanh mát của Central Park, Lọ Lem lựa chọn outfit mang tông màu pastel, thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Cách phối đồ nhẹ nhàng, mái tóc buông tự nhiên cùng nụ cười tươi khiến cô ghi điểm tuyệt đối. Nhiều người nhận xét Lọ Lem đang ở giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ, sở hữu làn da căng mịn, gương mặt đầy sức sống và vẻ đẹp đúng chuẩn "căng tràn collagen".

Điều khiến nhiều người yêu mến Lọ Lem không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái rất riêng. Cô không theo đuổi hình ảnh gợi cảm hay quá nổi bật, thay vào đó là phong cách nữ tính, tinh tế và có phần kín đáo. Chính sự nhẹ nhàng ấy lại tạo nên sức hút riêng, mang đến cảm giác như một "tiểu thư" bước ra từ những bộ phim thanh xuân.

Nguồn: FBNV

Bên dưới bài đăng, đông đảo cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi. Nhiều người cho rằng càng lớn, Lọ Lem càng xinh đẹp và khí chất hơn, đồng thời đánh giá cô ngày càng biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng cũng như hình ảnh bản thân.

Ở thời điểm hiện tại, Lọ Lem vẫn là một trong những ái nữ được quan tâm nhất của showbiz Việt. Dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng, cô không hoạt động nghệ thuật quá sôi nổi mà chủ yếu tập trung cho việc học và phát triển bản thân. Trên mạng xã hội, Lọ Lem thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, các chuyến du lịch, cuộc sống học tập hoặc những bộ ảnh thời trang nhẹ nhàng, nhận được sự yêu thích nhờ năng lượng tích cực và hình ảnh sạch.

Nguồn: FBNV

Thời gian gần đây, cô cũng xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện cùng bố mẹ, đồng thời hợp tác với một số thương hiệu thời trang, mỹ phẩm dành cho giới trẻ. Tuy nhiên, Lọ Lem vẫn giữ lối sống khá kín tiếng, tránh những ồn ào không cần thiết. Hình ảnh của cô gắn liền với sự chỉn chu, lễ phép và gần gũi, khác với nhiều "rich kid" lựa chọn phong cách phô trương.

Nguồn: FBNV

Không ít khán giả nhận xét rằng càng trưởng thành, Lọ Lem càng có khí chất của một thiếu nữ hiện đại: tự tin, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo vốn có. Chính vì vậy, mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, cô đều nhận được lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng.

Loạt ảnh tại Central Park lần này tiếp tục cho thấy sức hút của Lọ Lem đến từ sự tự nhiên. Không cần hiệu ứng cầu kỳ hay những màn "lên đồ" quá nổi bật, chỉ với vài khoảnh khắc giản dị giữa công viên nổi tiếng của New York, cô vẫn đủ khiến người xem phải dừng lại ngắm nhìn bởi vẻ đẹp tươi tắn, tràn đầy sức sống của tuổi đôi mươi.