Gia đình MC Quyền Linh từ lâu đã là một trong những gia đình được công chúng yêu mến bởi lối sống giản dị, kín tiếng nhưng luôn tràn ngập sự gắn kết. Bên cạnh nam MC quen thuộc trên sóng truyền hình, bà xã Dạ Thảo và hai con gái Lọ Lem, Hạt Dẻ cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, Lọ Lem trở thành tâm điểm khi chia sẻ loạt ảnh tại Mỹ. Ở tuổi 20, con gái lớn của MC Quyền Linh được nhiều người nhận xét đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của tuổi trẻ với nhan sắc trong trẻo, làn da căng mịn và phong thái nhẹ nhàng. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng vô số lời khen dành cho vẻ đẹp ngày càng trưởng thành của cô.

Mới đây, bà xã MC Quyền Linh tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải thêm loạt ảnh ghi lại chuyến du lịch cùng con gái tại Mỹ.

Hai mẹ con đẹp như chị em

Trong những bức ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, Dạ Thảo và Lọ Lem cùng nhau dạo phố, tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng và lưu lại những khoảnh khắc rất đời thường. Điều khiến nhiều người chú ý là vẻ ngoài rạng rỡ của doanh nhân Dạ Thảo.

Dù đã là mẹ của hai cô con gái trưởng thành, bà xã MC Quyền Linh vẫn giữ được nhan sắc mặn mà cùng phong thái thanh lịch. Cô lựa chọn những bộ trang phục đơn sắc, thiết kế tối giản nhưng khéo léo tôn vóc dáng. Từ váy dài nữ tính đến những set đồ mang phong cách hiện đại, Dạ Thảo đều ghi điểm nhờ gu ăn mặc sang trọng mà không phô trương.

Nguồn: FBNV

Bên cạnh mẹ, Lọ Lem cũng nổi bật với phong cách trẻ trung, nhẹ nhàng đúng lứa tuổi. Cô ưu tiên những gam màu sáng, thiết kế đơn giản, giúp tôn lên chiều cao và vóc dáng thanh mảnh. Trong nhiều khung hình, cư dân mạng còn nhận ra Lọ Lem giờ đây đã cao hơn mẹ. Đứng cạnh nhau, hai mẹ con được ví như hai chị em nhờ ngoại hình trẻ trung và nụ cười rạng rỡ.

Không ít bình luận dành lời khen cho nhan sắc của cả hai: "Mẹ đẹp, con cũng đẹp", "Đúng là hai mẹ con như hai chị em", "Lọ Lem càng lớn càng đẹp"...

Một chuyến đi ngập tràn những khoảnh khắc bình yên

Không phải những bức ảnh được dàn dựng cầu kỳ, điều khiến loạt hình nhận được nhiều thiện cảm chính là sự tự nhiên. Hai mẹ con cùng dạo bước trên những con phố, ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Mỗi bức ảnh đều ghi lại những nụ cười thoải mái, những ánh mắt đầy yêu thương và sự đồng hành rất đỗi bình dị.

Nhiều người cho rằng, điều đẹp nhất trong chuyến đi không chỉ là khung cảnh nước Mỹ hay những bộ trang phục chỉn chu, mà là cách Dạ Thảo luôn dành thời gian cho con gái ngay cả khi Lọ Lem đã bước sang tuổi trưởng thành.

Nguồn: FBNV

Ở tuổi 20, Lọ Lem đã có cuộc sống riêng với việc học và những dự định cá nhân. Thế nhưng, cô vẫn lựa chọn đồng hành cùng mẹ trong những chuyến đi, cùng lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.

Lọ Lem, tên thật là Mai Thảo Linh, từ lâu đã được xem là một trong những "ái nữ nhà sao" nhận được nhiều sự yêu mến. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật, cô còn nhiều lần được khen ngợi nhờ cách ứng xử nhẹ nhàng, lễ phép và lối sống kín tiếng. Mỗi lần xuất hiện, Lọ Lem đều chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc phù hợp với độ tuổi và hiếm khi tạo ồn ào trên mạng xã hội. Chính điều đó giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng.

Bộ ảnh tại New York được chia sẻ cách đây vài ngày cũng nhận về "cơn mưa" lời khen. Nhiều người nhận xét Lọ Lem đang ở độ tuổi đẹp nhất với vẻ ngoài trong trẻo, gương mặt thanh tú và thần thái ngày càng tự tin.

Niềm hạnh phúc của một người mẹ là được đồng hành cùng con

Điều khiến nhiều người xúc động sau khi xem loạt ảnh không phải chỉ là nhan sắc của hai mẹ con, mà còn là tình cảm gắn bó giữa họ.

Có lẽ, với bất kỳ người mẹ nào, hạnh phúc không chỉ nằm ở việc nhìn con khôn lớn mà còn ở những khoảnh khắc được cùng con đi qua từng chặng đường của cuộc sống. Từ khi con còn bé đến lúc trưởng thành, mỗi chuyến đi, mỗi bức ảnh hay một buổi trò chuyện đều trở thành những ký ức đáng quý.

Nguồn: FBNV

Nhìn cách Dạ Thảo và Lọ Lem đồng hành cùng nhau, nhiều người cũng nhớ đến hình ảnh những bà mẹ luôn âm thầm ở phía sau, dõi theo từng bước trưởng thành của con.

Không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần được cùng con khám phá một vùng đất mới, chụp vài tấm ảnh, cười với nhau giữa khung cảnh đẹp cũng đủ trở thành niềm vui giản dị.

Loạt ảnh mới của Dạ Thảo vì thế không chỉ nhận được lời khen về nhan sắc mà còn mang đến cảm giác ấm áp. Bởi đằng sau những khung hình đẹp là câu chuyện rất quen thuộc của nhiều gia đình: khi con lớn lên, điều quý giá nhất vẫn là còn có thể thong dong nắm tay nhau đi qua những tháng ngày bình yên. Và có lẽ, với một người mẹ, dù ở độ tuổi nào, được đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành luôn là món quà hạnh phúc nhất.