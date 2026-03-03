Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) - con gái MC Quyền Linh - vốn là gương mặt nhận được nhiều thiện cảm trên mạng xã hội nhờ hình ảnh trong trẻo, học giỏi và cách ứng xử chừng mực. Chính vì được yêu quý, nên bên cạnh chuyện học tập hay hoạt động cá nhân, đời sống tình cảm của cô cũng luôn là chủ đề khiến nhiều người tò mò. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Lọ Lem hầu như chưa từng công khai hay để lộ bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào.

Gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên một số thông tin liên quan đến “bạn trai tin đồn” của cô. Nhân vật gắn với từ khóa này là Tài Sầm - được cho là con trai một gia đình kinh doanh tại Tây Ninh.

Các bài đăng trên MXH liên quan đến "bạn trai tin đồn" của Lọ Lem gần đây

Các từ khóa liên quan đến Tài Sầm và Lọ Lem

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ những tương tác giữa cả hai trên mạng xã hội. Không chỉ theo dõi nhau ở các nền tảng, Tài Sầm còn thường xuyên thả tim các bài đăng của Lọ Lem, để lại bình luận kèm biểu tượng trái tim. Lọ Lem cũng vui vẻ phản hồi bình luận từ anh chàng này, cho thấy sự thân thiết của 2 bên.

Đáng chú ý hơn, trong mục đăng lại (repost) trên Instagram của Tài Sầm chỉ có duy nhất 2 bài đăng thì đó là hai bộ ảnh của Lọ Lem. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa cả hai khá đặc biệt.

Lọ Lem và Tài Sầm theo dõi nhau trên Instagram

Tài Sầm đăng lại 2 bộ ảnh của Lọ Lem. Đây cũng là 2 bài đăng duy nhất trên Instagram của anh chàng

Cả hai thoải mái tương tác trên MXH

Phía dưới thông tin liên quan đến chuyện tình cảm của Lọ Lem, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú và ủng hộ: “Thì xứng đôi chứ có gì đâu mà bất ngờ”, “Gió tầng nào mây tầng đó thôi”, “Bạn này xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang, nết na xứng đáng có được nhân duyên tốt”, “Yêu ai thì cũng là duyên số của người ta cả, việc của mình chỉ là nên chúc họ hạnh phúc!”,...

Hiện tại, thông tin này vẫn chưa được xác thực, cả Lọ Lem lẫn Tài Sầm đều chưa có bất kỳ chia sẻ nào.

Về phía Tài Sầm - anh chàng khá kín tiếng so với Lọ Lem song cũng cập nhật khá nhiều thông tin trên tài khoản MXH.

Tài Sầm từng theo học tại trường quốc tế đình đám ở TP.HCM - trường Quốc tế Anh Việt ( British Vietnamese International School ). Đây cũng là ngôi trường mà Lọ Lem từng theo học.

Sau khi học xong THPT ở Việt Nam, Tài sang Mỹ du học. Cuối năm 2025, anh chàng tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (Chuyên sâu: Quản trị Vận hành và Chuỗi cung ứng) tại University of Washington ( Đại học Washington , Mỹ).

Theo US News & World Report ( Báo cáo Tin tức Hoa Kỳ & Thế giới ), trong bảng xếp hạng Best Colleges năm 2026, Đại học Washington được xếp hạng thứ 42 trong số các trường đại học quốc gia. Trường cũng được xếp hạng thứ 16 trong số các trường công lập hàng đầu tại Mỹ.

Hình ảnh hiếm hoi được Tài Sầm chia sẻ

Về Lọ Lem, cô bạn hiện đang là sinh viên Đại học RMIT TP.HCM , ngành Quản trị Kinh doanh. Trước đó, ái nữ nhà MC Quyền Linh từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London ( UAL ) - ngôi trường nghệ thuật danh tiếng bậc nhưng quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi con đường riêng.

Không chỉ học giỏi, Lọ Lem còn sớm thể hiện sự tự lập. Năm 16 tuổi, cô đã kiếm được hơn 1 tỷ đồng nhờ công việc quảng cáo và làm đại sứ thương hiệu. Cô bạn từng chia sẻ rằng bản thân biết cách quản lý tài chính, tiết kiệm, tự đóng học phí và góp tiền cùng bố mẹ mua chiếc xe ô tô.

Lọ Lem

Vợ chồng MC Quyền Linh cũng khá cởi mở trong chuyện tình cảm của con gái. Trong một chia sẻ với chúng tôi vào đầu năm 2024, MC Quyền Linh cho biết vợ chồng luôn nói với 2 con: "Con yêu người nào là quyền của con. Ba mẹ không bao giờ cấm cả. Quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu là quyền của con, ba mẹ sẽ ủng hộ nhưng phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ chỉ cần biết người đó là ai là được rồi, còn chuyện yêu đương hay không ba mẹ không quyết đâu" .

Thời điểm đó, MC Quyền Linh còn tiết lộ rằng rất thoải mái với con về chuyện yêu đương, đủ tuổi, đủ lớn, đủ quyết định được. Thậm chí nam MC còn cho biết có nhiều bạn nhỏ đứng trước cửa nhà mình vì Lọ Lem và Hạt Dẻ. Anh không ngại việc tiếp đón những bạn này nhưng không quên dặn các bạn nghiêm túc, không ảnh hưởng đến việc học của con.

MC Quyền Linh và con gái

