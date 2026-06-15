Lọ Lem (Mai Thảo Linh, SN 2006) - con gái MC Quyền Linh là một trong những “con nhà sao” thu về lượng người hâm mộ đông đảo. Cô bạn gần như ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc, học vấn, tính cách. Bởi thế những thông tin xoay quanh ái nữ này luôn nhận về nhiều lượt quan tâm.

Thời gian gần đây là thông tin “Lọ Lem hẹn hò thiếu gia Tài Sầm”. Nguồn cơn xuất phát từ loạt tương tác qua lại giữa cả hai trên mạng xã hội. Tài Sầm thường xuyên thả tim, bình luận hoặc chia sẻ lại các bài đăng của Lọ Lem. Về phía mình, ái nữ nhà Quyền Linh cũng theo dõi tài khoản của Tài Sầm và thoải mái phản hồi một số bình luận.

Người trong cuộc chưa lên tiếng, song cư dân mạng đã đồng loạt “lên thuyền”, tuyệt đối ủng hộ cặp đôi này đến với nhau. Điều gì khiến nhiều người ủng hộ cặp đôi này đến vậy?

Câu trả lời được đông đảo netizen đưa ra là quá “xứng đôi vừa lứa”.

Ngay từ xuất phát điểm, cả hai đã được nhận xét có nhiều nét tương đồng. Khi Lọ Lem là con gái MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo thì Tài Sầm được cho là xuất thân trong một gia đình kinh doanh tại Tây Ninh.

Tiếp theo đó, học vấn cũng là điểm thường xuyên được dân mạng nhắc đến khi đặt cả hai lên bàn cân. Hiện tại, Lọ Lem đang là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học RMIT TP.HCM. Trước đó, cô từng nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London (UAL) nhưng quyết định ở lại Việt Nam để theo đuổi định hướng riêng.

Lọ Lem còn có năng khiếu nghệ thuật, từ vẽ, chơi đàn,... đều có đủ. Các clip ghi lại khoảnh khắc cô bạn thuyết trình (bằng tiếng anh) ở trường, tại các sự kiện cũng nhận về nhiều lời khen ngợi của netizen về cả thần thái lẫn tài năng.

Ngoài việc học, Lọ Lem cũng sớm tham gia các hoạt động quảng cáo, hợp tác thương hiệu và từng chia sẻ bản thân có thể tự đóng học phí, quản lý tài chính cá nhân.

Trong khi đó, Tài Sầm (tên đầy đủ Sầm Tấn Tài) từng theo học tại British Vietnamese International School (BVIS) - ngôi trường quốc tế cũng là nơi Lọ Lem và Hạt Dẻ theo học.

Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Tài Sầm sang Mỹ du học và tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (chuyên sâu Quản trị Vận hành và Chuỗi cung ứng) tại University of Washington vào cuối năm 2025. Theo bảng xếp hạng Best Colleges 2026 của US News & World Report, ngôi trường này đứng thứ 42 trong các đại học quốc gia và xếp thứ 16 trong nhóm trường công lập hàng đầu tại Mỹ.

Bên cạnh học vấn, ngoại hình cũng là yếu tố khiến nhiều người cho rằng Lọ Lem và Tài Sầm “đẹp đôi”.

Trong nhiều năm qua, Lọ Lem thường xuyên nhận được sự chú ý nhờ gương mặt sáng, chiều cao nổi bật và phong cách nhẹ nhàng. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, mỗi lần xuất hiện cô đều thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Về phía Tài Sầm, anh chàng kín tiếng hơn nhưng qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người nhận xét anh sở hữu ngoại hình điển trai, vóc dáng cao ráo.

Ngoài ra, cả hai cũng có điểm chung là khá kín tiếng về đời tư. Thay vì chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân, nội dung trên mạng xã hội của họ chủ yếu xoay quanh việc học tập, bạn bè, gia đình và những hoạt động thường ngày.

Từ những gì được công khai trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cho rằng Lọ Lem và Tài Sầm có khá nhiều điểm tương đồng, từ môi trường học tập, hoàn cảnh gia đình cho đến hình ảnh cá nhân. Đây cũng là lý do mỗi khi xuất hiện những tương tác mới giữa cả hai, phần bình luận lại xuất hiện hàng loạt ý kiến "đẩy thuyền".

Nhiều người cho rằng nếu thực sự có mối quan hệ tình cảm, đây sẽ là một cặp đôi "xứng đôi vừa lứa" bởi cả hai đều sở hữu ngoại hình nổi bật, có thành tích học tập tốt và lớn lên trong môi trường tương đồng.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mọi bàn tán vẫn chỉ xuất phát từ những suy đoán của cư dân mạng bởi người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện hẹn hò.