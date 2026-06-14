Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh được cho là đã sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của một thiếu gia nổi tiếng. Nguồn cơn của tin đồn xuất phát từ việc cư dân mạng phát hiện một số hình ảnh được cho là có nhiều điểm trùng hợp giữa Lọ Lem và vị thiếu gia này trong cùng khoảng thời gian. Từ đó, nhiều người đặt nghi vấn cả hai đang có mặt tại Mỹ.

Giữa lúc những bàn tán ngày càng rầm rộ, Lọ Lem bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội khiến cư dân mạng chú ý. Theo đó, con gái MC Quyền Linh đăng tải hình ảnh xuất hiện trong lễ tốt nghiệp cấp 3 của em gái Hạt Dẻ tại Việt Nam. Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, Lọ Lem có mặt cùng gia đình để chúc mừng cột mốc đặc biệt của em gái.

Động thái này nhanh chóng được nhiều người xem là lời phủ nhận ngầm đối với tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội. Bởi nếu thực sự đang có mặt tại Mỹ trong khoảng thời gian này, Lọ Lem khó có thể xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của em gái ở Việt Nam. Không ít cư dân mạng cho rằng việc Lọ Lem lựa chọn đồng hành cùng gia đình trong dịp đặc biệt một lần nữa cho thấy cô luôn đặt người thân lên hàng đầu.

Tin đồn Lọ Lem hẹn hò

Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, là con gái của doanh nhân Dạ Thảo và MC Quyền Linh. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn gây sốt nhờ nhan sắc trong trẻo, vóc dáng cao ráo, thành tích học tập đáng nể và đặc biệt là lối sống khiêm tốn, văn minh. Lọ Lem đang là sinh viên năm 2 của Đại học RMIT TP.HCM, ngành Quản trị Kinh doanh.

Theo lời chia sẻ từ doanh nhân Dạ Thảo, Lọ Lem đã được nhiều nhãn hàng lựa chọn làm gương mặt quảng cáo từ năm 3 tuổi. Đến năm 16 tuổi, Lọ Lem từng tiết lộ đã tự kiếm được 1 tỷ đồng. MC Quyền Linh từng chia sẻ: "Khi con tôi đủ 18 tuổi, tôi sẽ không cho con tiền nữa để con tự đi bằng đôi chân của mình". Về chuyện tiền bạc, Lọ Lem từng chia sẻ với truyền thông: "Em làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, 1 khoản em lo cho gia đình mình, 1 khoản em dành cho phần học tập, học phí ở trường. Và 1 khoản còn lại em sẽ cho vào ngân hàng, trong tương lai em sẽ dùng số tiền đó để thực hiện ước mơ của mình".

MC Quyền Linh từng chia sẻ quan điểm về việc con gái lựa chọn tình yêu: "Con yêu người nào là quyền của con. Ba mẹ không bao giờ cấm cả. Quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu là quyền của con, ba mẹ sẽ ủng hộ nhưng phải cho ba mẹ biết. Ba mẹ chỉ cần biết người đó là ai là được rồi, còn chuyện yêu đương hay không ba mẹ không quyết đâu".

Nam MC cũng nói rõ việc được gọi là "bố vợ quốc dân": "Cũng thú vị đó. Thực ra ngày xưa mọi người đặt cho tôi là MC quốc dân, giờ lên mạng lại là 'ba vợ quốc dân'. Cũng thấy vui, nhiều khi cũng mắc cười. Nhiều người quan tâm con mình cũng là điều hạnh phúc. Nhưng sự lựa chọn là do con mình hết, mình chỉ là nhân tố sau lưng thôi. Nhiều người cứ 'con làm rể ba Linh nha', 'tôi với ông làm sui' nhưng tôi không có quyền quyết định mà đó là quyết định từ trái tim các con. Con thích ai, yêu ai, lấy ai là con quyết định, tôi chỉ là người theo sau ủng hộ. Còn danh xưng này cũng là một điều thú vị mà tôi thấy cũng vui".

Gần đây, Lọ Lem vướng tin đồn hẹn hò thiếu gia giàu có. Trước những đồn đoán liên quan đến chuyện hẹn hò, Lọ Lem vẫn giữ thái độ im hơi lặng tiếng. Song song đó, Lọ Lem thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mừng tuổi mới, làm việc chăm chỉ, tập trung vào việc học. Có thể thấy, cuộc sống của Lọ Lem vẫn được vận hành một cách bình thường, thoải mái chứ không bị tác động bởi những nghi vấn chuyện đời tư. Đây cũng là thái độ thường thấy của Lọ Lem mỗi khi vướng phải những lời nhận xét tiêu cực trên MXH.

Ảnh: FBNV