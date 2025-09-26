Đó chính là những gì khán giả đang rần rần bàn tán khi bộ phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao tung ra cảnh phim mới nhất. Màn kết hợp xuyên biên giới giữa Lee Kwang Soo và Hoàng Hà đang biến tác phẩm trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất mùa phim tháng 10.

Ngay từ khi công bố, Tay Anh Giữ Một Vì Sao đã gây bão bởi motif hoàng tử - Lọ Lem quá đỗi ngọt ngào. Trong phim, Lee Kwang Soo vào vai Kang Jun Woo, ngôi sao hạng A Hàn Quốc bất ngờ bị hút hồn bởi Thảo (Hoàng Hà) - một cô gái Việt bình dị. Không chỉ gây tò mò nhờ yếu tố size gap thú vị giữa hai diễn viên chính, dự án còn nhanh chóng chinh phục khán giả bằng những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, chemistry bùng nổ.

Lee Kwang Soo thẳng thắn thừa nhận anh đã nhìn thấy Hoàng Hà chính là nhân vật Thảo ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bất chấp khác biệt ngôn ngữ, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự kết nối nhờ diễn xuất chân thành và cách truyền tải cảm xúc bằng ánh mắt, nụ cười. Nam tài tử Hàn còn nhấn mạnh: “Đây là bộ phim cho thấy việc đối thoại không nhất thiết phải bằng ngôn ngữ, mà bằng tâm hồn”. Theo anh, Hoàng Hà chính là “mảnh ghép hoàn hảo” giúp anh có thể khắc họa trọn vẹn nhân vật Kang Jun Woo.

Về phía mình, Hoàng Hà cũng không giấu được bất ngờ trước sự chuyên nghiệp và tỉ mỉ của bạn diễn. Từ sự xa cách ban đầu, cả hai dần trở nên ăn ý, để rồi cùng nhau tạo ra những thước phim đầy tự nhiên. Khoảnh khắc Thảo chở Jun Woo bằng xe máy dạo quanh Sài Gòn đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất với nữ diễn viên, vừa lo lắng vừa xúc động vì sự khác biệt vóc dáng nhưng lại hóa ra vô cùng lãng mạn trên màn ảnh.

Mới đây, nhà sản xuất tiếp tục khiến khán giả “rụng tim” khi tung cảnh phim Kang Jun Woo rung động trước Thảo. Trong phân đoạn ấy, Jun Woo lắng nghe những tâm sự chân thành của cô gái Việt dưới cơn mưa lãng mạn. Thảo trải lòng về tình yêu với cà phê, thứ gắn liền với tuổi thơ lam lũ, cùng khát khao đưa hương vị Việt vươn tầm thế giới. Chính sự mộc mạc ấy đã khiến trái tim chàng sao Hàn rung động dù thậm chí anh còn chẳng hiểu Thảo đang nói gì.

Khoảnh khắc Jun Woo rung động trước Thảo

Với bàn tay nhào nặn của đạo diễn Kim Sung Hoon cùng sự kết hợp ăn ý của bộ đôi diễn viên chính, Tay Anh Giữ Một Vì Sao hứa hẹn sẽ là dự án điện ảnh Việt - Hàn nổi bật nhất mùa thu năm nay. Bộ phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 3/10/2025, và chắc chắn sẽ khiến khán giả không thể bỏ lỡ khi muốn chứng kiến chuyện tình ngọt ngào vượt 3500km.