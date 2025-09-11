Sao hạng A Hàn Quốc mất sự nghiệp vì tới Việt Nam, bị đối thủ vượt mặt hạ bệ mới sốc

Sau khi tạo sức nóng nhờ buổi showcase với sự xuất hiện của nam chính Lee Kwang Soo ngày 04/09 vừa qua, dự án Tay Anh Giữ Một Vì Sao tiếp tục khiến khán giả phát cuồng khi tung poster và trailer chính thức. Tác phẩm mang đậm màu sắc ngôn tình Hàn Quốc, xoay quanh chuyện tình đặc biệt giữa Lee Kwang Soo và Hoàng Hà.

Sau thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ, xu hướng hợp tác điện ảnh Việt - Hàn một lần nữa được chú ý khi Tay Anh Giữ Một Vì Sao quy tụ ekip sản xuất giàu kinh nghiệm từ Hàn Quốc cùng dàn diễn viên thực lực. Hai ngôi sao xứ kim chi Lee Kwang Soo và Kang Ha Neul chính là điểm nhấn khiến khán giả càng thêm kỳ vọng. Đứng sau bộ phim - đạo diễn Kim Sung Hoon - từng thành công với Cộng Sự Bất Đắc Dĩ - chia sẻ rằng đây là đứa con tinh thần anh ấp ủ nhiều năm. Phim không chỉ hướng đến yếu tố giải trí mà còn là nhịp cầu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Từ kịch bản, bối cảnh cho đến cách kể chuyện đều được trau chuốt kỹ lưỡng. Kim Sung Hoon khẳng định Tay Anh Giữ Một Vì Sao sẽ vừa hài hước, vừa lãng mạn, lại vừa gắn kết văn hóa hai quốc gia.

Trailer phim Tay Anh Giữ Một Vì Sao

Poster chính thức giới thiệu bộ tứ nhân vật Lee Kwang Soo, Hoàng Hà, Duy Khánh và Cù Thị Trà trong bối cảnh đường phố Sài Gòn ngập, mang màu sắc rom-com đặc trưng của điện ảnh Hàn. Đặc biệt, phim lồng ghép nhiều chi tiết quen thuộc với khán giả Việt, từ ẩm thực, đời sống thường ngày cho đến tính cách nhân vật.

Trailer hé lộ hành trình “mắc kẹt” tại Việt Nam của Jun Woo (Lee Kwang Soo) - ngôi sao hạng A bất ngờ rơi vào cảnh trắng tay vì thất lạc hộ chiếu. Trong lúc bế tắc, anh chạm mặt Thảo (Hoàng Hà) - cô gái pha chế bình dị tại quán cà phê nhỏ. Từ va chạm tưởng chừng phiền toái, hai người dần gắn bó qua hàng loạt tình huống dở khóc dở cười: xe hỏng, điện thoại vỡ, tranh cãi lặt vặt. Jun Woo thậm chí còn “ép” Thảo cho mình ở nhờ ba ngày với lời hứa sẽ trả gấp đôi sau khi trở về Hàn.

Sự đối lập giữa ngôi sao quen ánh hào quang và cô gái bình thường được khắc họa rõ nét. Nhưng khoảng cách dần bị xóa nhòa, nhường chỗ cho những khoảnh khắc ngọt ngào. Yếu tố size gap giữa Lee Kwang Soo và Hoàng Hà cũng trở thành điểm nhấn khiến fan thích thú.

Nửa cuối trailer mang đến màu sắc lãng mạn pha chút bi thương khi Jun Woo phải chọn lựa: trở lại Hàn Quốc để giành lại vị trí ngôi sao hay ở lại Việt Nam cùng tình yêu vừa chớm nở. Câu hỏi về cái kết cho chuyện tình xuyên biên giới càng khiến khán giả tò mò.

Song song đó, sự xuất hiện của Kang Ha Neul mở ra một tuyến kịch tính mới. Trong lúc Jun Woo mắc kẹt, nhân vật của Kang Ha Neul (vốn là đối thủ của Jun Woo) bất ngờ vươn lên, chiếm vị trí ngôi sao hạng A được săn đón nhất, khiến sự nghiệp của Jun Woo đứng trước nguy cơ tanh bành. Màn cạnh tranh ngầm giữa hai tài tử Hàn Quốc hứa hẹn mang lại cao trào thú vị cho bộ phim, đặt nhân vật Lee Kwang Soo trước lựa chọn đầy thử thách.

Bộ phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 3/10/2025.