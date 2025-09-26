Nam ca sĩ nổi tiếng được vợ đầu tư hẳn 1 cây vàng để làm album

Mới đây, nam ca sĩ JayKii đã tổ chức buổi họp báo công bố album chính thức sau 1 thời gian "ở ẩn". Tại buổi họp báo, MC Nicky tiết lộ bà xã Mai Anh chính là “nhà đầu tư” đứng sau album lần này. Cô hài hước cho biết đã góp một cây vàng để chồng thực hiện sản phẩm, còn lại JayKii và ê-kíp gánh vác phần chi phí sản xuất. “Anh ấy viết cho người yêu cũ nguyên cả album, còn tôi chỉ được một bài”, Mai Anh chia sẻ trong tiếng cười.

Không chỉ đồng hành về tài chính, Mai Anh còn là nguồn động viên lớn nhất khi JayKii từng có giai đoạn khủng hoảng, thậm chí nghe nhạc là… đau đầu. Chính tình yêu và sự nhắc nhở của vợ cùng khán giả đã giúp anh vực dậy tinh thần và quay trở lại với âm nhạc.

Album gồm 8 ca khúc ballad như một cuốn phim về quãng đời nhiều biến động trước khi JayKii gặp Mai Anh. Từ Mùa Đông Năm Ấy man mác hoài niệm, đến Ai Rồi Cũng Khác soi chiếu những góc tiêu cực trong tình yêu, rồi Chuyện Hai Ta với sự chấp nhận chia ly như lẽ thường tình.

Đỉnh điểm cảm xúc nằm ở ca khúc chủ đề Tan Tương Tư, mở đầu bằng tiếng violin sâu lắng, như lời tự sự có cả thủ thỉ lẫn cao trào. Sau đó, anh khép lại bằng Chiều Hôm Ấy – bản hit từng làm nên tên tuổi, cũng là cách kết nối vòng lặp cảm xúc để thấy nỗi buồn trở thành kỷ niệm đẹp.

JayKii thừa nhận album như sự “xin lỗi” gửi đến khán giả. Anh kể, ý tưởng làm album nảy sinh trong chuyến đi Đà Lạt cùng vợ. Khi ghé quán quen, nhân viên bất ngờ mở nhạc của anh và nói âm nhạc JayKii gắn với thanh xuân của họ. “Đêm đó tôi mới nhận ra mình đã tệ với những người yêu âm nhạc của mình thế nào. Album Tan Tương Tư vì thế ra đời, không chỉ kể chuyện tình yêu đôi lứa, mà còn là câu chuyện của tôi với khán giả”, nam ca sĩ xúc động nói.

Trong album, giọng hát của JayKii được đánh giá hoàn thiện và giàu màu sắc hơn, vẫn ấm áp quen thuộc nhưng thêm nhiều tầng cảm xúc. Anh gửi lời tri ân đến những nhạc sĩ đã đồng hành như Hùng Quân, Đông Phong, Nguyễn Thanh Bình, Đức Hà Lan, Đậu Tất Đạt.

Đặc biệt, JayKii không quên nhắc đến bà xã Mai Anh – “người bạn đời vực anh dậy và giúp anh tốt hơn từng ngày”. Trước đó, trong đám cưới năm 2023, anh từng “mượn nhạc tỏ tình” bằng ca khúc Em Là Tất Cả dành riêng cho vợ.

“Bây giờ, tôi đang có gia đình, đồng nghiệp và khán giả. Chỉ cần họ vẫn ở đây, tôi vẫn sẽ hát. Tôi không đặt nặng chuyện thứ hạng, chỉ mong sản phẩm này sẽ vỗ về khán giả trong những ngày tan vỡ nhất”, JayKii chia sẻ.

JayKii tên thật là Trần Anh Quân, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, được biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2013. Anh gắn liền với dòng nhạc ballad, pop và loạt ca khúc nổi bật như Chiều Hôm Ấy, Đừng Như Thói Quen (song ca Sara Lưu), Vài Tháng Sau, Càng Lớn Càng Cô Đơn. Ngoài âm nhạc, chuyện tình của anh và Mai Anh – nàng mẫu từng tham gia “Tỏ Tình Hoàn Mỹ” – cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Với Tan Tương Tư, JayKii khẳng định sự trở lại không chỉ của một nghệ sĩ ballad chung thủy với cảm xúc, mà còn là người đàn ông trưởng thành, biết ơn tình yêu và khán giả đã đi cùng mình trên hành trình âm nhạc.