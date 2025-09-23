Sao hạng A cũng phải ngộp thở với lịch trình 24h của các mom hiện tại: "Không làm thì ai làm cho"

Bạn đã bao giờ trải qua điều này chưa? Vừa lau nhà xong, con khóc ré lên đòi vào nhà vệ sinh. Hoặc vừa ngồi xuống uống nước, bạn nhận ra quần áo trong máy giặt vẫn chưa được treo lên. Đi làm về đến nhà, lo cơm nước xong chuyển sang bài kiểm tra bài vở của con, cảm giác không có lúc nào được thở,...

Và mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy khiến người ta cảm thấy thời gian của những người mẹ giống như một miếng bọt biển, tưởng chừng như cạn kiệt nước, nhưng cuộc sống vẫn luôn vắt kiệt thêm vài giọt nước nữa.

Đây cũng là lý do mà mới đây, bài đăng về lịch trình 24h của một người mẹ đã viral trên Threads. Nội dung như sau:

“Gửi đến những người mẹ dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị cho con đi học, làm việc 8 - 12 tiếng một ngày, rồi trở về nhà tắm rửa, kiểm tra bài vở của con, nấu bữa tối và chỉ ngủ được 4 - 5 tiếng để rồi lại thức dậy và lặp lại mọi thứ từ đầu. Các mẹ mới thật sự là những người mẹ số 1!”.

Bài đăng được nhiều người mẹ quan tâm (Ảnh chụp màn hình)

Nhưng không dừng lại ở đó, nhiều người mẹ vừa đi làm vừa có con nhỏ khác cũng đồng cảm và chia sẻ lịch trình tương tự. Mỗi người có thể thức dậy ở thời điểm chênh lệch nhau một chút nhưng đều có điểm chung là hoạt động kín mít từ sáng đến tối, gần như không có lúc nghỉ ngơi. Thậm chí, một số người mẹ không chỉ đi làm, chăm con mà còn tranh thủ học thêm.

“Gần như là hết sạch thời gian. Mình còn dậy từ 5h hơn để học ngoại ngữ online”, “Mình cũng vậy. Chồng làm xa, 1 mình 2 bạn nhỏ 6 tuổi và 1 tuổi. Bạn 6 tuổi tự kỷ. Nhiều lúc nghĩ lại mình thấy sao mình có thể”, “Tui dậy 4h40 hàng ngày. Ngủ đúng là 1 ngày chỉ đc tầm 4 - 5 tiếng. Đôi lúc ngồi thẫn thờ suy nghĩ sao đã 10 năm làm vợ, 9 năm làm mẹ rồi. Nhanh thật đấy”, “5h15 dậy rồi mà còn không kịp nữa. Chắc phải gắn thêm thiết bị gì tăng tốc vào người mới được”,... là một số bình luận đồng cảm từ cư dân mạng.

Lịch trình của các mẹ khác cũng kín mít không kém (Ảnh chụp màn hình)

Cùng với đó, nhiều người cũng nhắc đến một số vấn đề và hướng giải quyết cho chuyện này, không thể để những người mẹ phải cáng đáng tất cả như vậy.

Đó là sự đồng hành của người chồng, cùng nhau san sẻ công việc từ lớn đến bé để 2 vợ chồng cùng có thời gian nghỉ. Nếu may mắn hơn hoặc có điều kiện hơn thì có thể nhờ ông bà 2 bên giúp đỡ, thuê người giúp việc. Đồng thời hãy tận dụng các thiết bị hiện đại để hỗ trợ việc nhà như máy sấy quần áo, máy rửa chén, máy lau nhà,...

Đặc biệt, nhiều người khẳng định, dù bận đến mấy thì người mẹ cũng nên dành thời gian cho bản thân, dù đôi khi chỉ là 30 phút giãn cơ hoặc thư giãn. Bởi khi càng bận rộn, căng thẳng thì cơ thể và tâm trí lại càng cần được nghỉ ngơi.

(Ảnh minh hoạ)

Suy cho cùng, nuôi con rất mệt mỏi, vừa đi làm vừa nuôi con càng mệt mỏi hơn nên chắc chắn những người mẹ đều phi thường. Nhưng mẹ không phải là siêu nhân và cũng không cần phải trở thành siêu nhân. Mẹ có thể làm mọi việc bằng cả trái tim, nhưng cũng phải làm trong khả năng của mình. Vì vậy hôm nay, việc mẹ có thể thức dậy và đón chào một ngày mới vui vẻ chính là tấm gương tốt nhất có thể làm cho con cái mình.