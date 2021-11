Lộ cái kết phim mới của Song Hye Kyo: Fan soi được 2 chi tiết quan trọng nói về sự nổi loạn của vợ cũ Song Joong Ki

Mới đây, đạo diễn Lee Gil Bok - người đứng sau bộ phim Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Jang Ki Yong đã có những chia sẻ ẩn ý về tựa đề, nội dung của bộ phim lẫn tính cách của nhân vật.

Ông cho biết: "Tiêu đề bộ phim của chúng tôi, nhìn qua thì tưởng là sự chia ly nhưng ngụ ý là một cuộc gặp gỡ mới. Vì cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những cuộc chia tay và gặp gỡ, nên tiêu đề đã được hoàn thành với ý nghĩa này. Đó là một tiêu đề hay và không hề đau buồn như nhiều người vẫn tưởng".

Tiết lộ của đạo diễn Lee Gil Bok nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều người nghi ngờ cái kết của bộ phim Now, We Are Breaking Up sẽ không buồn như dự đoán ban đâu. Ngoài ra, thông qua loạt teaser hình ảnh mà nhà sản xuất đăng tải, có thể thấy nhân vật của Song Hye Kyo không hề đơn giản, cô gái này khá bạo khi chủ động sờ má, lấy tay choàng sau cổ chàng trai. Điều này càng khiến fan cho rằng bộ phim này sẽ có một happy ending.

Nhân vật của Song Hye Kyo dành cho Jang Ki Yong trong phim mới là chủ động.

Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ lên sóng sau khi bộ phim One The Woman kết thúc vào tháng 11 tới đây.