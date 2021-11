Rộ tin Song Hye Kyo và "tình trẻ kém 12 tuổi" tham gia Running Man, có tín hiệu từ dàn cast khiến fan rần rần bàn tán

Trong tập phát sóng mới nhất của Running Man, nhà đài SBS đã phát một đoạn quảng bá của bộ phim Now, We Are Breaking Up với sự góp mặt của Song Hye Kyo và "tình trẻ" kém 12 tuổi Jang Ki Yong. Ngay lập tức, dàn cast đã nhảy lên vui sướng vì sắp được chứng kiến màn tái xuất của Song Hye Kyo sau nhiều năm vắng bóng.

Cũng vì dự án Now, We Are Breaking Up do chính nhà đài SBS sản xuất nên tin đồn Song Hye Kyo và Jang Ki Yong tham gia show thực tế đình đám này cũng được dân mạng chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội.

MC quốc dân Yoo Jae Suk phấn khích khi hay tin Song Hye Kyo tái xuất.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng xác suất Song Hye Kyo tham gia show thực tế là rất thấp vì từ trước đến nay nữ diễn viên rất hạn chế xuất hiện các show trên truyền hình. Tuy nhiên người hâm mộ vẫn có cơ sở hy vọng Song Hye Kyo sẽ tham gia chương trình này vì Running Man và Now, We Are Breaking Up đều do SBS sản xuất và quảng bá.

Liệu rằng Song Hye Kyo sẽ xuất hiện ở Running Man?

Nói về Now, We Are Breaking Up, trong phim Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/11 tới đây trên kênh SBS.