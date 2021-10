Song Hye Kyo mũi kề mũi, tay choàng vai như sắp muốn cưỡng hôn tình trẻ kém 12 tuổi

Vào sáng ngày 29/10, nhà sản xuất phim Now, We Are Breaking Up đã tung ra poster mới nhất của Jang Ki Yong và Song Hye Kyo.

Trong poster, cả hai nhìn đối diện về phía đối phương với ánh mắt tình cảm. Mũi của Jang Ki Yong và Song Hye Kyo chạm nhau một cách nhẹ nhàng khiến nhiều người liên tưởng đến việc cặp đôi sắp khóa môi. Chưa dừng ở đó, Song Hye Kyo còn chủ động choàng tay qua Jang Ki Yong. Với dòng chữ "Hãy còn yêu khi chúng ta đã chia tay", poster truyền tải thông điệp chia tay không phải là hết, nó chỉ là một bước trong quá trình đi đến tình yêu thực sự.

Poster phim Now, We Are Breaking Up.

Cách đây không lâu, nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up cũng tung ra loạt ảnh đầu tiên Sehun (EXO). Anh đảm nhận vai Hwang Chi Hyung, một nhân viên mới tại công ty thời trang The One. Hwang Chi Hyung là con trai út của Giám đốc điều hành công ty và có mối quan hệ thân thiết cùng Ha Young Eun (Song Hye Kyo).

Now, We Are Breaking Up xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk.

Now, We Are Breaking Up sẽ phát sóng vào ngày 12/11 sau khi One The Woman kết thúc.