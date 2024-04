Lộ ảnh leak cái kết gốc của Queen of Tears, nữ chính không sống lâu như trên phim?

Hành trình phát sóng của Queen of Tears - Nữ Hoàng Nước Mắt đã khép lại với đoạn kết được xem là thỏa mãn phần đông khán giả. Hai nhân vật chính Hong Hae In (Kim Ji Won) - Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đến bên nhau, cùng nhau sống đến già. Dù phim khép lại với hình ảnh mộ phần của Hae In ở năm 2074 (biểu thị việc cô qua đời ở tuổi già), nhưng nhìn chung đây là một cái kết khá ưng ý.

Tuy vậy, trên MXH hiện tại đang lan truyền nhiều thông tin được cho là về đoạn kết gốc, khác hẳn tập cuối chính thức được chiếu trên tvN.

Queen of Tears lẽ ra có cái kết khác?

Cụ thể trang Daum vừa đăng tải một bài viết khiến dân tình dậy sóng, có liên quan đến thực hư chuyện cái kết gốc của Queen of Tears đã được thay thế bằng phiên bản "HE" được chiếu công khai. Theo bài viết, Hong Hae In trong đoạn kết gốc đã qua đời vào năm 2034, và trong phân đoạn này Hyun Woo sẽ nắm tay con gái của cả hai đi thăm mộ mẹ. Thậm chí, trang này còn đính kèm hình ành mộ phần rất khác của Hong Hae In, với ngày qua đời được cho là 31/10/2034.

Ảnh mộ phần Hae In qua đời năm 2034 (trên) so với ảnh mộ phần qua đời năm 2074 trên phim (dưới)

Hiện tại hình ảnh này đang khiến cộng đồng fan phim Queen of Tears tranh cãi xôn xao. Một số netizen cảm thấy cái kết chia ly, thậm chí "một mất một còn" sẽ giúp phim đáng nhớ và gây thổn thức hơn. Song, số khác phản đối cái kết đau buồn, vẫn hài lòng với đoạn kết chính thức được trình chiếu hơn. Thậm chí, có khán giả còn cho rằng hình ảnh này không xác thực, có thể là sản phẩm bị chỉnh sửa.

Khán giả bình luận: - Chắc chỉ có mình mình thích cái kết chia ly hơn, đau lòng nhưng hợp lý và nhiều cảm xúc hơn. - Tui thấy kết tối qua quá hay viên mãn lắm rồi, đừng có suy luận này nọ nữa được không? - Chả lẽ gia đình Hae In sính ngoại đến mức để tên tiếng Anh mà không thèm ghi tên tiếng Hàn của cổ à? - Nếu cái kết như vậy thì cũng khá hay, ekip chắc sợ sóng gió dư luận nên đã quay luôn 2 cái kết luôn không?

Dù cho cái kết có thế nào đi nữa thì Queen of Tears vẫn là dự án phim Hàn bùng nổ nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Tập cuối của phim đã đạt rating toàn quốc đến 24,85%, vượt qua Crash Landing on You để trở thành phim có rating cao nhất mọi thời đại của tvN. Thậm chí, phim còn lọt danh sách các phim có rating cao nhất từ trước đến nay, không thua gì dự án đến từ đài trung ương. Còn sự thật về đoạn kết, chắc chắn chỉ có ekip và diễn viên biết rõ nhất, tương lai có xác nhận hay không thì khán giả phải đợi xem!