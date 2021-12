Youtuber tiết lộ sắp bị Song Hye Kyo kiện ra tòa, tuyên bố không sợ hãi vì khẳng định mình nói đúng

Mới đây, một Youtuber có tên Sung Je Joon đã đăng tải một video có tiêu đề "Rốt cuộc thì Song Hye Kyo cũng đang kiện tôi" trên kênh cá nhân.

Cụ thể, Sung Je Joon tiết lộ từng đưa ra cáo buộc cho rằng nữ diễn viên từng trốn thuế: "Tôi đã nhắc đến Song Hye Kyo nhiều hơn bất kỳ phóng viên hay Youtuber nào khác trong suốt thời gian qua. Có thể nói rằng tôi là người duy nhất chỉ ra những vấn đề của Song Hye Kyo. Tôi không chỉ trích Song Hye Kyo mà là nhìn nhận vấn đề của cô ấy theo một cách công bằng. Tuy nhiên, có vẻ như những người hâm mộ của Song Hye Kyo đã rất không hài lòng vì điều đó".

Youtuber tiết lộ sắp bị Song Hye Kyo kiện ra tòa.

Trong video, Sung Je Joon nhắc đến việc người hâm mộ Song Hye Kyo đang tấn công công ty quản lý: "Cách đây không lâu, một bài báo cho rằng fandom Song Hye Kyo đang chống lại công ty quản ý. Cộng đồng fan thông báo sẽ gửi gọi điện, fax đến công ty và biểu tình bằng xe tải. Chỉ có một lý do cho hành vi này. Đó là việc công ty quản lý không quan tâm đến những lời chỉ trích về Song Hye Kyo". Cuối video, Sung Je Joon tuyên bố sẵn sàng bước vào cuộc chiến kiện tụng với nữ diễn viên: "Nếu phía Song Hye-k Kyo kiện tôi, tôi chỉ muốn nói với họ rằng hãy kiện tôi ngay lập tức".

Youtuber cho biết bản thân sẵn sàng đối đầu với Song Hye Kyo.

Trước đó, fandom của nữ diễn viên thông báo sẽ có những hành động bao gồm các cuộc biểu tình chống lại công ty quản lý. Người hâm mộ cho biết sẽ chuẩn bị cuộc gọi phản đối, gửi văn bản khiếu nại, kết hợp fan cafe để tổ chức một cuộc biểu tình bằng xe tải.

fandom của nữ diễn viên thông báo sẽ có những hành động chống lại công ty quản lý.

Lý do khiến fandom phản đối công ty quản lý xuất phát từ nhiều bình luận ác ý, chỉ trích tiêu cực về sự trở lại của nữ diễn viên thông qua bộ phim truyền hình Now, We Are Breaking Up. Một số cư dân mạng bị fandom cáo buộc đã lan truyền tin đồn vô căn cứ về Song Hye Kyo. Người hâm mộ cho rằng công ty quản lý không có bất kỳ hành động nào để can thiệp, giải quyết vấn đề này. Sự thiếu trách nhiệm của công ty quản lý khiến fandom không khỏi tức giận.