Song Hye Kyo từng tuyên bố muốn sinh 3 người con cách đây 15 năm nhưng bất thành, fan liền hối cưới ngay Jang Ki Yong

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại một đoạn phỏng vấn của Song Hye Kyo trong một chương trình của đài KBS cách đây 15 năm. Tại đây, nữ diễn viên đã chia sẻ về kế hoạch kết hôn của mình.

Theo đó, khi được hỏi giữa tình yêu và công việc, Song Hye Kyo sẽ chọn cái nào, nữ diễn viên cho biết: "Tôi nghĩ mình sẽ chọn tình yêu và kết hôn. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì phải chọn công việc rồi. Nếu như sau này kết hôn, tôi phải có 3 người con, ít nhất cũng phải là 2 đứa".

Song Hye Kyo từng mơ về việc sinh 3 người con.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, mong ước của Song Hye Kyo vẫn chưa thể hoàn thành do cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa cô với Song Joong Ki cách đây 3 năm về trước. Điều này khiến fan không khỏi tiếc nuối về một mối tình chưa trọn vẹn.

Ở thời điểm này, Song Hye Kyo đang có màn hợp tác với anh chàng Jang Ki Yong trong bộ phim Now, We Are Breaking Up. Dù bộ phim không gây được tiếng vang như kỳ vọng, tuy nhiên một điều mà fan không khỏi phủ nhận chính là chemistry của cặp đôi trong phim. Chính vì thế, nhiều fan đang rất trông chờ về một mối tình chị - em sớm chớm nở trong showbiz Hàn.