Con gái Vương tử Harry và Meghan Markle – bé Lilibet mới chỉ 4 tuổi nhưng mỗi lần xuất hiện là một lần dân mạng “ôm tim” vì quá đáng yêu. Trong đoạn video Meghan chia sẻ trên Instagram khi hai mẹ con cùng làm bánh quy cho một chương trình thiện nguyện của Quỹ Archewell, hình ảnh Lilibet với mái tóc đỏ rực rỡ, chiếc váy đỏ caro và khung cảnh bếp ấm áp đã nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi.

Không phải váy công chúa lộng lẫy, không cần lấp lánh kim tuyến, bộ váy của Lilibet vẫn khiến người ta phải thốt lên: “Đúng là phong cách hoàng gia, mà lại rất đời thường, rất gần gũi". Từ chiếc nơ đen ở eo, họa tiết caro “heritage” cho tới kiểu tóc tết dài gợi nhớ nhân vật Elsa, tất cả đã tạo nên một hình ảnh Giáng sinh vừa cổ điển vừa ngọt ngào, khiến nhiều bà mẹ nhìn là muốn sắm ngay cho con gái mình một chiếc váy tương tự.

Váy đỏ caro, tóc tết dài: Giáng sinh nhỏ xíu mà “chuẩn hoàng gia”

Trong video, Lilibet xuất hiện trong căn bếp ấm cúng, đang chăm chú cắt bột bánh quy cho hoạt động thiện nguyện dịp Lễ Tạ ơn do Quỹ Archewell của bố mẹ tổ chức. Bé đội một chiếc mũ len đen nhỏ xíu, bên dưới là mái tóc đỏ được tết dài thành hai bím, buông thả nhẹ nhàng giống kiểu tóc của Elsa trong phim hoạt hình vừa tinh nghịch, vừa nữ tính.

Nhưng chi tiết khiến dân tình bàn tán nhiều nhất chính là chiếc váy đỏ. Đó là thiết kế của thương hiệu Mỹ Hope & Henry, với nền caro đỏ – xanh – trắng mang đậm không khí lễ hội, tay cánh tiên nhỏ nhắn và một chiếc nơ đen bản vừa thắt gọn ở vòng eo. Kiểu váy xòe nhẹ, độ dài vừa phải giúp bé đứng, ngồi, chạy nhảy đều thoải mái mà vẫn giữ được vẻ gọn gàng. Nhìn Lilibet cặm cụi nặn bánh trong chiếc váy đỏ Caro, cảm giác như đang xem một cảnh trong truyện Giáng sinh cổ tích, chứ không phải clip ngẫu nhiên trên mạng xã hội.

Điều thú vị là suốt thời gian sống ở Montecito – vùng đất luôn tràn nắng, Lilibet thường được bố mẹ cho mặc đồ rất giản dị: Áo phông, quần short, váy cotton mỏng, giày bệt… Chính vì vậy, việc bé xuất hiện trong một chiếc váy Giáng sinh đậm chất cổ điển, chỉnh tề và có phần “trang trọng” khiến nhiều người càng chú ý. Nó không chỉ là một bộ váy đẹp, mà còn giống như khoảnh khắc đánh dấu: Cô bé hoàng gia nhỏ đang lớn lên, có những lần xuất hiện mang màu sắc truyền thống hơn.

Kiểu váy “heritage”: Vì sao vừa cổ điển vừa được các mẹ trẻ mê?

Chiếc váy của Lilibet sử dụng họa tiết được gọi là “heritage check” - kiểu caro mang hơi hướng cổ điển, gợi nhớ tới những tấm khăn len, áo khoác dạ của Châu Âu xưa. Trong thời trang trẻ em, kiểu váy này có vài ưu điểm rất dễ “chạm” vào trái tim các bà mẹ.

Thứ nhất, nó gợi cảm giác hoài niệm. Những ô caro đỏ – xanh, tông màu trầm nhưng ấm, khiến ta liên tưởng đến truyện tranh, phim cổ điển, những mùa Noel xưa với cây thông, lò sưởi, đèn vàng, bữa tối gia đình. Nhìn con mặc, nhiều mẹ thấy như nhìn lại chính mình thời nhỏ tay cầm bánh, váy xòe, má ửng hồng.

Thứ hai, kiểu váy này bền vững với thời gian. Không chạy theo xu hướng chớp nhoáng, nó là dạng đồ mà năm nào lôi ra mặc cũng vẫn hợp. Chụp ảnh Giáng sinh năm nay, năm sau nhìn lại vẫn thấy đẹp, không bị lỗi mốt. Đây cũng là lý do các gia đình hoàng gia rất chuộng phong cách này cho trẻ nhỏ: Hình ảnh lưu lại trong album hoàng gia sau nhiều năm vẫn thanh lịch, chỉn chu.

Thứ ba, kiểu váy này dễ ứng dụng. Một chiếc váy caro đỏ như Lilibet mặc có thể đi cùng tất dệt kim, giày Mary Jane, áo khoác dạ… là trọn vẹn outfit đi chơi Noel, chụp ảnh gia đình, dự tiệc ở trường. Nhiều thương hiệu bình dân cũng có dòng váy tương tự, giá không quá “chát”, nên các mẹ hoàn toàn có thể chọn cho con mà không lo vượt ngân sách.

Heritage style: Từ trang phục cung đình đến tủ đồ các mẹ bỉm

Heritage style – phong cách “di sản” vốn có gốc từ đời sống nông thôn Anh, với áo khoác dạ, khăn tartan, áo len cổ lọ… Sau này, nhiều thương hiệu lớn như Burberry, Barbour, rồi các nhà mốt xa xỉ khác đã đưa nó vào thời trang cao cấp, gắn liền với hình ảnh hoàng gia Anh. Vương phi Kate đặc biệt yêu thích họa tiết tartan đỏ, thường diện khăn, váy, áo khoác caro trong các dịp lễ hội. Vương hậu Camilla cũng không hiếm lần xuất hiện trong những bộ đồ mang hơi hướng “country chic” thanh lịch, giản dị nhưng sang trọng.

Với trẻ em hoàng gia, phong cách này lại càng được “giữ cẩn thận”. Công chúa Charlotte nhiều lần mặc áo khoác tartan, váy caro khi đi lễ Noel, chụp ảnh gia đình. Điểm chung là kiểu dáng luôn kín đáo, màu sắc truyền thống, ít khi chạy theo những xu hướng rực rỡ, phá cách. Điều đó tạo nên một hình ảnh rất “hoàng gia” trang trọng nhưng ấm áp, gắn liền với câu chuyện gia đình, với giá trị bền vững.

Khi Công chúa Lilibet xuất hiện trong chiếc váy caro đỏ, người ta lập tức nhận ra sự nối tiếp của phong cách đó, dù cô bé lớn lên bên kia đại dương. Váy không phải hàng xa xỉ mà là thương hiệu tầm trung, nhưng cách phối đồ, bối cảnh và thần thái của bé khiến tổng thể vẫn toát lên nét sang, nhẹ nhàng mà không xa cách.

Với các mẹ Việt, không nhất thiết phải săn đúng chiếc váy như của Lilibet mới tạo được “không khí hoàng gia” cho bé. Chỉ cần chọn một chiếc váy caro đỏ hoặc xanh, chất liệu dày dặn một chút, dáng xòe hoặc chữ A đơn giản, thêm chiếc nơ nhỏ ở eo, kết hợp tất len và giày búp bê là bé đã có bộ đồ Noel xinh xắn.

Quan trọng hơn cả, những hình ảnh con làm bánh, phụ mẹ trang trí cây thông, viết thiệp, mặc chiếc váy nhỏ xíu, cười tít mắt, sẽ là “di sản” cảm xúc mà sau này nhìn lại, cả nhà đều thấy ấm lòng. Nhìn Công chúa Lilibet, ta không chỉ thấy thời trang hoàng gia, mà còn thấy một mùa Giáng sinh đúng nghĩa gia đình quây quần, bếp ấm, và những đứa trẻ hạnh phúc trong chiếc váy mình thích.