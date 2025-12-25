Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là chúng ta chính thức bước sang năm mới Bính Ngọ 2026. Chắc hẳn giờ này nhiều chị em đã bắt đầu "đau đầu" với bài toán chi tiêu, sắm Tết. Nhưng khoan hãy lo lắng, vì theo những tín hiệu vũ trụ mới nhất, mùa Tết năm nay sẽ là sân khấu tỏa sáng rực rỡ của 4 con giáp cực phẩm. Không chỉ tài lộc hanh thông, ví tiền rủng rỉnh, mà họ còn có cơ hội tiếp cận những "deal" ngon - bổ - rẻ hiếm có khó tìm. Là một "tay hòm chìa khóa" lão luyện, sau đây là những bí kíp sắm Tết vừa sang, vừa xịn, lại vừa hợp phong thủy để cả năm tới lộc lá đầy nhà. Ai có tên trong danh sách thì chuẩn bị tinh thần "chốt đơn" mỏi tay đi nhé!

Lộ diện 4 con giáp "số hưởng", tiền tiêu thả ga không lo nhìn giá

Phải nói rằng không khí Tết năm nay đến sớm lạ thường, các sàn thương mại điện tử cho đến chợ truyền thống đều đã bắt đầu rục rịch vào guồng quay nhộn nhịp. Theo dự báo từ các chuyên gia phong thủy và cả những số liệu kinh tế mới nhất, sức mua năm nay dự kiến tăng vọt, và đứng đầu "ngọn sóng" tiêu dùng này chính là 4 gương mặt vàng trong làng con giáp: Dần, Mão, Ngọ, Hợi. Nếu các chị em thuộc một trong bốn tuổi này, xin chúc mừng, các bạn chính là những "thiên kim tiểu thư" của mùa Tết 2026!

Đầu tiên phải kể đến tuổi Dần. Năm 2026, các nàng tuổi Dần có vận tiền bạc cực vượng, tức là những khoản thu nhập bất ngờ, tiền thưởng, tiền lộc sẽ đổ về ào ạt. Với túi tiền rủng rỉnh này, lời khuyên cho tuổi Dần là hãy đầu tư vào những món quà Tết mang tính "chăm sóc bản thân và gia đình" cao cấp. Đừng tiếc tiền mua những set quà hạt dinh dưỡng nhập khẩu xịn sò như hạt dẻ cười Mỹ, hạt macca Úc hay những loại hạt "quý tộc" như hạt thông, hạt sồi. Những hộp quà đỏ thắm, bên trong đầy ắp hạt ngon không chỉ là lời khẳng định đẳng cấp mà còn là cách tuổi Dần "tự thưởng" cho sự vất vả của mình, ngụ ý một năm mới sức khỏe dồi dào, sung túc từ trong ra ngoài.

Tiếp theo là tuổi Mão. Khác với sự bùng nổ của tuổi Dần, tuổi Mão năm 2026 đón nhận dòng tiền ổn định và vững chắc. Công việc thuận lợi, lương thưởng tăng đều giúp các nàng tuổi Mão tự tin hơn hẳn trong việc sắm sửa. Món đồ "trấn trạch" tài lộc cho tuổi Mão dịp Tết này chính là những set quà mang ý nghĩa "thu hoạch và tích lũy". Hãy để mắt đến những hộp quà kết hợp giữa các loại trái cây sấy dẻo thượng hạng như hồng treo gió, xoài sấy hay dâu tằm. Màu sắc rực rỡ của hoa quả sấy không chỉ đẹp mắt, ngon miệng mà còn mang ý nghĩa "ngọt ngào, viên mãn". Đặc biệt, các chị em tuổi Mão rất mát tay trong việc săn sale, nên hãy tận dụng vận may này để đặt hàng sớm, kiểu gì cũng vớ được những deal giảm giá sâu bất ngờ.

Đương nhiên không thể thiếu nhân vật chính của năm tới - tuổi Ngọ. Dù 2026 là năm tuổi, nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng, tuổi Ngọ lại có đường công danh sự nghiệp thăng tiến vùn vụt. Tết này là dịp để tuổi Ngọ tri ân đối tác, sếp và đồng nghiệp. Vì thế, những món quà mang tính "văn hóa", "trí tuệ" hoặc biểu tượng cho sự thăng tiến như set trà đạo cao cấp, cà phê thượng hạng hay các loại hạt "năng lượng" như điều, hạnh nhân rang bơ sẽ là lựa chọn số một. Một hộp quà tím - đỏ sang trọng không chỉ giúp tuổi Ngọ ghi điểm tuyệt đối trong mắt mọi người mà còn là lời chúc cho sự nghiệp năm mới "mã đáo thành công".

Cuối cùng là tuổi Hợi. Phải gọi tuổi Hợi là "trùm cuối" của sự viên mãn dịp Tết này. Vận thế tổng hợp của tuổi Hợi đứng đầu bảng, làm gì cũng thuận, ăn gì cũng ngon. Các nàng tuổi Hợi nên hướng tới những món quà Tết mang tính "sum vầy, đoàn viên". Đó có thể là những giỏ quà "ngũ phúc" với đầy đủ bánh, kẹo, trà, rượu và các loại mứt tết truyền thống. Sự đầy đặn, phong phú của giỏ quà chính là hình ảnh phản chiếu cho cuộc sống no đủ, hạnh phúc của tuổi Hợi trong năm mới. Nghe đồn là những set quà "khủng" này đang cháy hàng liên tục, tuổi Hợi mà không nhanh tay là tiếc hùi hụi đấy nhé.

Xu hướng hàng Tết 2026: Vừa hoài cổ, vừa hiện đại, lại cực kỳ kinh tế

Nhìn vào thị trường năm nay, chị em có thể thấy rõ sự chuyển dịch thú vị trong gu chọn quà. Không còn là những giỏ quà gói giấy bóng kính xanh đỏ lòe loẹt, hàng Tết 2026 đi sâu vào chất lượng và câu chuyện văn hóa. Đứng đầu bảng xếp hạng "hot trend" chính là các dòng quà tặng Văn hóa - Di sản. Các thương hiệu bánh kẹo, mứt tết trong nước đang làm rất tốt việc hồi sinh các giá trị cũ. Những hộp mứt in tranh Đông Hồ, hộp bánh mang hình dáng đèn lồng Hội An hay bao bì mang họa tiết rồng phượng thời Lý - Trần đang khiến chị em "đổ đứ đừ". Mua một hộp quà không chỉ để ăn, mà còn để trưng, để kể câu chuyện về cội nguồn, quả là "một mũi tên trúng hai đích", vừa sang cái mặt lại vừa ấm cái tâm.

Bên cạnh đó, xu hướng "Sức khỏe là vàng" vẫn chiếm thế thượng phong. Các loại hạt dinh dưỡng, trái cây sấy lạnh giữ nguyên vị, thực phẩm organic lên ngôi mạnh mẽ. Đặc biệt là các loại nông sản vùng miền đạt chuẩn OCOP. Chị em giờ đây sành ăn lắm, thà mua đắt một chút nhưng phải là hạt điều Bình Phước loại 1, hay hồng treo gió Đà Lạt chuẩn xịn, chứ không ham của rẻ không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, một làn gió mới trong giỏ quà Tết của người trẻ chính là đồ gia dụng thông minh. Thay vì biếu bánh kẹo, nhiều người chọn tặng nhau nồi chiên không dầu, robot hút bụi hay máy lọc không khí. Thực tế, hữu dụng mà lại thể hiện sự quan tâm tinh tế đến chất lượng sống của gia chủ.

Nói đi cũng phải nói lại, dù tài lộc có dồi dào đến đâu thì tiết kiệm vẫn là quốc sách. Để có một cái Tết ấm no mà ra Giêng không phải ăn mì tôm, chị em cần ghim ngay mấy bí kíp này. Thứ nhất, hãy trở thành "thợ săn" trong các phiên Livestream. Năm nay, cuộc chiến thương mại điện tử khốc liệt hơn bao giờ hết, các nhãn hàng tung ra hàng triệu voucher giảm giá, freeship trong các phiên live. Đừng lười, hãy cài báo thức giờ vàng, tay nhanh mắt lẹ là tiết kiệm được cả tiền triệu đấy. Thứ hai, đừng quên tận dụng các chương trình kích cầu của địa phương hoặc các ví điện tử. Rất nhiều voucher giảm giá khi thanh toán không tiền mặt đang chờ các chị em thu thập. Và cuối cùng, sức mạnh của "hội chị em bạn dì" là vô địch: Hãy gom đơn mua chung. Mua sỉ bao giờ cũng rẻ hơn mua lẻ, rủ rê đồng nghiệp, hàng xóm mua chung một thùng hạt, một thùng nước ngọt, giá sẽ "mềm" đi trông thấy.

Tết là để vui, để sum vầy, chứ không phải để lo âu chuyện tiền bạc. Dù bạn có thuộc top 4 con giáp may mắn kia hay không, thì việc chi tiêu thông minh, chọn đúng món, tặng đúng người vẫn là chìa khóa để mở ra một năm mới hanh thông. Hãy nhớ, giá trị của món quà Tết không nằm ở tem giá đắt đỏ, mà nằm ở sự tinh tế và tấm lòng thơm thảo của người tặng.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)