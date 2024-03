Liệu cái kết của Queen of Tears có buồn như tên bộ phim?

Tập mới nhất lên sóng vào ngày 24/3 của "Queen of Tears" đã đạt mức rating trung bình là 14,1%, cao nhất trong các chương trình phát sóng cùng khung giờ, ở cả đài cáp lẫn đài trung ương. Với việc Hong Hae In (Kim Jim Won) bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến người hâm mộ lo lắng bộ phim sẽ có cái kết buồn. Nhưng đến khi cặp đôi chính "yêu lại từ đầu", khán giả lại tràn trề hy vọng về một kết thúc có hậu.



Nhiều bình luận cho rằng, tiêu đề của bộ phim đã ẩn chứa một kết cục không thể tránh khỏi. Nữ hoàng tượng trưng cho hình ảnh của Hong Hae In còn những giọt nước mắt là hình ảnh ẩn dụ của Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Từ đầu đến cuối phim nhân vật này liên tục phải rơi nước mắt.

Hae In sụp đổ, vứt hết những cây cỏ 4 lá khi phát hiện ra lá đơn ly hôn (Ảnh: Kdrama)

Những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi cũng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi nước mắt. Ở tập 6 vừa qua, Hae In ra nước ngoài tìm cách chữa bệnh nhưng không có kết quả khả thi. Mối quan hệ Hyun Woo và Hae In chỉ vừa mới được hàn gắn thì sóng gió lại ập tới đẩy họ ra xa nhau hơn.

Trong khi Hyun Woo đi tìm mua hết những cây cỏ 4 lá cho vợ, thậm chí tìm được cả ổ khóa tình yêu của họ thì Hae In phát hiện ra lá đơn ly hôn. Tức giận và tổn thương, cô đã vứt hết những cây có 4 lá "may mắn" mà chồng vừa mang về. Cư dân mạng nhận định, hành động này giống như từ bỏ những hy vọng cuối cùng mà Hae In từng cố gắng bám víu để chiến đấu với bệnh tật. Chi tiết này có thể là điềm báo cho một cái kết buồn.

Khán giả vẫn chờ mong một cái kết hạnh phúc cho cặp đôi chính (Ảnh: Netflix)

Trong một chương trình của đài TvN có sự tham gia của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won, cà hai đã chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến Qeen of Tears. Khi được hỏi "Ai là người hay làm người khác phải rơi nước mắt?" cả hai diễn viên đều chọn Kim Ji Won. Điều này khiến khán giả lo lắng về số phận của nhân vật mà cô đảm nhận trong phim.

Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các tình tiết của bộ phim đều đang hướng tới một cái kết buồn, nhưng người xem vẫn chờ đợi một bước ngoặc "kỳ diệu" vốn là sở trường của các biên kịch Hàn.

Queen of Tears bao gốm 16 tập, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 28/4 nhưng vì hiệu ứng của bộ phim quá tốt nên nhà sản xuất quyết định sẽ phát sóng thêm một tập đặc biệt.