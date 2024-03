Sau 4 tập với màn tăng trưởng rating vô cùng ấn tượng, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 5 bất ngờ giảm sút phong độ với rating là 10,9%. Không chỉ giảm mạnh so với mức 12,9% của tập trước mà đây còn là lần đầu tiên rating phim đi lùi. Khán giả không khỏi lo lắng, nhất là khi phim đang ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chuyện đêm qua, Kim Soo Hyun bất ngờ xuất hiện trên story của sao nữ Kim Sae Ron với một bức hình thân mật.

Tập phim này mở đầu với bối cảnh vùng quê nơi Hyun Woo (Kim Soo Hyun) lớn lên. Anh đi tìm vợ trong đêm, kết quả hai người không thể về nhà vì một cơn mưa lớn. Nhưng cũng nhờ vậy, Hae In (Kim Jin Won) thấy được cảnh tượng cả nhà chồng đội mưa đi khắp làng vừa khóc vừa gào thét tìm mình.



Tối đó, Hae In ngủ lại nhà chồng, Hyun Woo cũng chủ động sấy tóc, băng bó vết thương cho cô, tạo nên khung cảnh ngượng ngùng, bối rối. Hai người cũng nói về việc chữa bệnh cho Hae In, Hyun Woo đã không còn muốn vợ chết, thậm chí còn hứa sẽ cùng Hae In đi Đức chữa bệnh. Khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau, hai người đã suýt hôn nhưng Hyun Woo lại đột nhiên ra khỏi phòng và đi tìm anh trai để uống rượu. Hae In sau đó đi tìm chồng và vô tình nghe được Hyun Woo nói với anh trai, rằng mình không muốn về phòng. Hyun Woo cảm thấy vô cùng rối bời và muốn trốn tránh cảm xúc của chính mình.

Hành động của Hyun Woo khiến Hae In nhớ về việc hai người đã 2 năm không ngủ chung. Lý do là bởi trong quá khứ, khi Hae In mất con, cô đã tỏ ra lạnh lùng, cho người dọn sạch đồ đạc ở phòng của con. Hyun Woo tức giận, quyết định từ đó trở đi, anh sẽ ngủ riêng tại phòng mà hai người đã chuẩn bị cho đứa con tương lai. Vì Hae In không nói ra cảm xúc của mình, Hyun Woo lại không thấu hiểu cho vợ, kết quả hai người dần xa nhau.

Đêm đó Hae In không ngủ, ngay sáng hôm sau, cô về lại thành phố, nét mặt không vui vẻ gì. Cô giận Hyun Woo nhưng lại không muốn chồng nghĩ mình thức trắng đêm đợi chờ. Vừa về tới nhà, trong cơn giận lẫy, Hae In đã quyết định đi cùng Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon). Vì chuyện làm ăn, gia đình Hae In đã để cho Eun Sung ở lại nhà thời gian này. Điều này khiến Hyun Woo nổi máu ghen nhưng không thể làm gì. Trong khi đó, Eun Sung đang lên kế hoạch để đá Hyun Woo ra khỏi nhà bởi Hyun Woo có vẻ là người tỉnh táo nhất và sẽ làm hỏng kế hoạch thôn tính Queens của Eun Sung.

Trong một lần Hae In tới bệnh viện, cô nhận tin dữ rằng phòng thí nghiệm tại Đức tạm thời không thể tiếp nhận trường hợp của cô, tỷ lệ sống sót cũng không cao như thông tin trước đó. Điều này khiến Hae In nổi nóng và chạy ra khỏi phòng khám, kết quả là bị cô ruột bắt gặp. Hae In đành phải nói bệnh tật của mình cho cô ruột biết. Sau đó cô quyết định đi Đức điều trị một mình nhưng không thể ngờ cô ruột lại nói chuyện này cho Hyun Woo nghe. Dù đã cố dối lòng rằng bản thân rất vui khi vợ vắng nhà nhưng sau cùng, Hyun Woo lại không thể bĩnh tĩnh, anh tức tốc tới Đức để tìm Hae In sau khi xem bài phỏng vấn của cô lúc còn khỏe mạnh. Tới nơi, dù không thể liên lạc được với vợ nhưng Hyun Woo vẫn có thể tìm ra Hae In tại nơi kỷ niệm của hai người. Việc đầu tiên khi tìm thấy vợ là anh giúp cô thay một đôi giày thoải mái hơn. Sau đó họ nói ra những vấn đề của nhau, Hae In muốn được cùng Hyun Woo về nhà khi nơi đây dường như không thể giúp cô điều trị căn bệnh của mình. Cuối cùng hai người cùng khóc và hôn nhau.



Nguồn ảnh: tvN