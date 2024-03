Sau tập 5 - 6 Queen of Tears lên sóng và tiếp tục nhận về loạt phản hồi tích cực, đài tvN mới đây đã tung ra những hình ảnh ở hậu trường tập phim này. Ngoài việc thích thú khi được thấy Kim Soo Hyun - Kim Ji Won thân thiết với nhau sau ống kính, netizen còn soi ra cả một phân cảnh dù đã được ghi hình nhưng không hề lên sóng.

Cụ thể đây là phân cảnh khi Hyun Woo (Kim Soo Hyun) xin được vào ngủ cùng với Hae In (Kim Ji Won) sau 2 năm không chung chăn gối. Khán giả còn tưởng đâu sẽ có cảnh giường chiếu tình tứ nhưng thực tế là họ cứ như cặp đôi mới yêu, bối rối, bẽn lẽn và chỉ ngồi ngay ngắn nói chuyện với nhau. Sau đó Hae In ngủ trước, Hyun Woo lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu say giấc rồi khẽ nắm tay Hae In.

Cặp vợ chồng hàn gắn sau 2 năm bằng một cái nắm tay khi Hae In đã ngủ

Thực tế ở tại hậu trường phim, cặp đôi song Kim đã quay một hành động tình tứ hơn như thế. Đó là cái ôm từ đằng sau của Hyun Woo dành cho Hae In, khi cả hai cùng đi về phía giường ngủ. Xem cảnh phim bị cắt này, khán giả không khỏi tiếc nuối càng thắc mắc lý do tại sao ekip làm phim lại cắt bỏ nó. Nhiều người cũng bấn loạn khi được thấy cặp đôi song Kim có cái ôm tình tứ từ sau lưng, dù biểu cảm của Hae In có vẻ... không được vui cho lắm. Nhiều khán giả suy đoán là ở cảnh phim này, Hyun Woo "đòi" thân mật nhưng vợ không đồng ý.

Cảnh phim bị cắt của Queen of Tears

Bình luận của khán giả: - Ủa đạo diễn ơi??? - Ôm thế này thì không thể chỉ nắm tay ngủ mấy, chắc chắn là ekip đã cắt nhiều cảnh hơn thế nữa. - Cuối cùng chúng ta chẳng thấy gì ngoài nằm nhìn nhau ngủ. Sao quay rồi lại cắt đạo diễn ơi? - Vậy mà thứ chúng tôi thấy chỉ là cách anh ta lướt qua chị tôi rồi đi vào phòng. - Lúc xem tôi còn cười vì hai anh chị nhát quá, giờ thì tôi khóc nè nhà đài ơi.

Tuy tiếc nuối nhưng một số khán giả lại cho rằng việc cắt cảnh phim này cũng hợp lý. Bởi lẽ cặp Hyun Woo - Hae In mới làm hòa chưa lâu, họ vẫn còn bối rối khi ở cạnh nhau. Hyun Woo sau 2 năm ngủ riêng, giờ mới dám "bẽn lẽn" xin vợ cho ngủ chung phòng, vì vậy việc ôm ấp hay có cảnh tình tứ mặn nồng có vẻ là hơi gấp gáp. Việc cắt bỏ cảnh phim này có lẽ cũng để cho diễn biến tâm lý nhân vật được hợp lý hơn.

