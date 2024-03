Sau tập 5 với màn sụt giảm rating đầy đáng tiếc, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 6 lập tức lấy lại phong độ. Cụ thể rating phim tăng vọt lên mức 14%, con số cao nhất mà phim từng ghi nhận được. Trước đó người hâm mộ không khỏi lo lắng, sợ phim sẽ bị ảnh hưởng bởi lùm xùm Kim Soo Hyun xuất hiện trên story của sao nữ có đời tư phức tạp Kim Sae Ron. Công ty chủ quản sau đó đã lập tức phủ nhận việc Kim Soo Hyun và đàn em có mối quan hệ yêu đương, có vẻ động thái dứt khoát này đã cứu Queen of Tears một bàn thua trông thấy.

Tập 6 mở màn với bối cảnh tại Đức, khi Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hae In (Kim Ji Won) hạnh phúc bên nhau. Trong khi đó thì tại Hàn, Eun Sung (Park Sung Hoon) đã lợi dụng việc chủ nhân vắng nhà để cùng Da Hye (em dâu của Hae In) lục lọi phòng của hai vợ chồng. Họ phát hiện ra việc Hae In từng mang bầu và một chiếc két bí mật, còn lại không gặt hái được gì. Cùng lúc này, ở Đức, mối quan hệ của Hae In và Hyun Woo ngày càng gắn kết. Hae In bất ngờ nói ra việc mình đã viết di chúc, không để tài sản lại cho Hyun Woo. Lý do cô viết vậy cũng vì bị mẹ ép, đó là điều kiện để cô được kết hôn. Nghe điều này, Hyun Woo không còn quan tâm đến việc được thừa kế hay không bởi anh đã hiểu được lòng vợ mình. Tối đó, Hyun Woo bất ngờ đề nghị được ngủ chung phòng và Hae In cũng đã đồng ý.

Hyun Woo đã dùng những kiến thức luật pháp để chỉ ra các vấn đề trong số giấy tờ của bệnh viện đã nhận tiền tài trợ nhưng không nỗ lực tìm cách điều trị cho Hae In. Kết quả bác sĩ đã bị khuất phục trước những lý lẽ của Hyun Woo và hứa sẽ tiếp tục thử điều trị. Hae In chỉ nghĩ đây là một phép màu mà không biết chồng đã nỗ lực ra sao.

Hae In và Hyun Woo hẹn hò ở Đức mà không biết rằng tại Hàn, Eun Sung đã cho người tới phá két và phát hiện ra tờ thoả thuận ly dị của Hyun Woo. Hắn ta còn chi tiền để hủy dữ liệu liên quan đến vụ Hae In bị lợn rừng tấn công và tìm cách thao túng chủ tịch Hong. Trong khi đó Hae In lại liên tục nhìn thấy một người rất giống anh trai đã mất của mình. Vì chuyện này cô đã vô thức chạy khỏi bệnh viện ngay trước lúc chuẩn bị vào phòng bệnh. Ngày nhỏ, vì cứu Hae In, anh trai của anh đã bỏ mạng ở biển. Hae In nghĩ anh trai giờ đã là thiên thần và đến đón mình đi.

Vì sự tác động của Eun Sung, tập đoàn nhà Hae In gặp vấn đề dính dáng tới cả pháp luật. Cùng lúc này tại nhà, gia đình họ Hong xào xáo khi thiết bị ghi âm, nghe lén được tìm thấy ở phòng Hyun Woo. Tất cả đều nằm trong tính toán của Eun Sung, hắn ta thậm chí còn tặng cho chủ tịch Hong một bức tranh có gắn camera để giám sát mọi thứ trong gia đình này.

Vì chuyện máy nghe lén nên chủ tịch Hong đã cho người mở két của Hyun Woo và thấy tờ thỏa thuận ly hôn. Lập tức ông nội nghi ngờ Hyun Woo đã làm ra mọi chuyện để vơ vét một khoản, lật đổ Queens trước khi ra đi. Ngay lập tức, bức ảnh tờ giấy thỏa thuận ly hôn được gửi tới máy của Hae In, đúng lúc cô đang vô cùng hạnh phúc bên Hyun Woo. Cô sốc vô cùng còn Hyun Woo cũng thừa nhận chuyện mình từng có ý định chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Nguồn ảnh: Netflix