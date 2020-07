Liên tục nhiều khách hàng phản ánh mất đồ tại Starbucks Hàn Thuyên, giám đốc truyền thông lên tiếng: "Cửa hàng không làm gì được cả"

Khách phản ánh mất đồng hồ Apple Watch khi gửi xe tại Starbucks Hàn Thuyên

Hôm nay (30/6), tài khoản M.C. đã đăng tải thông tin về việc bị mất trộm tài sản sau khi gửi xe tại cửa hàng Starbucks Hàn Thuyên, Quận 1, TPHCM. Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra vào tối ngày 28/6, khi C cùng bạn tới uống nước tại quán này. Trên đường, do trời mưa to nên C. đã cởi đồng hồ Apple Watch cất vào cốp xe rồi đưa xe cho bảo vệ đi gửi.

Trước khi vào quán, bảo vệ nói C. để lại chìa khóa cho dễ di chuyển xe đi gửi chỗ khác. Nghĩ rằng cốp đã khóa, lại có balo đè lên trên nên C. đã tin tưởng đưa chìa khóa xe cho bảo vệ. Tuy nhiên, tới khoảng 10h15' tối, trời mưa lại vội về nên C. đã không kiểm tra lại cốp, chỉ tới khi về tới nhà bạn mới phát hiện ra chiếc đồng hồ đã mất. Lúc này, kiểm tra định vị của của chiếc đồng hồ mới thấy đã bị tắt ngay trước quán và tín hiệu cuối cùng là lúc 10h45'.

Tuy nhiên, theo chia sẻ, thái độ của nhân viên cửa hàng Starbucks mới khiến cho C. và nhiều người cảm thấy bức xúc. Sau khi lên gặp quản lý, C. được xin số điện thoại nhưng tới hôm nay (30/6) khách hàng này vẫn chưa được cửa hàng liên hệ lại.

"Sau khi lên gặp quản lý thì em chỉ nhận đươc câu trả lời “ở đây khách cũng hay bị mất đồ như vậy lắm”. Anh quản lý có xin thông tin và số điện thoại rồi im luôn đến hôm nay... Bảo vệ thì thừa biết là quán không bao giờ được coi camera trong và không có camera ngoài nên cứ thúc những khách hàng mà bị lục cốp là vô kêu quản lý cho coi camera..."

Mất trộm tại Starbucks Hàn Thuyên: Không phải là lần đầu!

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên khách hàng phản ánh mất trộm đồ tại Starbucks, và cũng không phải lần đầu nhân viên quán được cho rằng đã thiếu sự hỗ trợ với khách hàng gặp vấn đề. Tìm lại những bài viết cách đây vài năm, nhiều khách hàng đã phản ánh mất trộm tiền, tài sản cá nhân như laptop, ví, móc khóa,... và có phản ánh với Starbucks nhưng cửa hàng được cho là luôn không cho khách xem camera và bảo khách tự trình báo với công an.

Phỏng vấn chị Thiên Kim - một người cũng từng phản ánh bị mất tài sản, chị bày tỏ sự búc xúc khi kể lại sự việc dù vụ việc đã xảy ra khá lâu. Chị Kim tới Starbucks và mất ví ngay trong quán. Chị Kim chia sẻ trong ví có thẻ cư trú tại Nhật và chỉ hai hôm nữa là đi Nhật rồi nên rất mong quán kiểm tra camera giúp để giải quyết nhanh sự việc, nhưng nhân viên quán vẫn từ chối cung cấp camera.

"Lúc tụi chị đi order nước thì chị cầm ví đi tới quầy tính tiền mua nước, nhưng sau đó chị không nhớ đút ví vào đâu, vào túi hay trên quầy rồi chị trở về ghế ngồi. Lúc 6 giờ chị định lấy xe thì không thấy ví nữa, chị mới hỏi nhân viên quán là kiểm tra camera giúp xem để quên ở đâu hay có ai lấy mất. Bạn nhân viên không kiểm tra, bạn ấy nói là chị tự báo công an. Chị mới nói là "em ơi bây giờ chị đang mất ví ở đây mà trong đó có một cái thẻ cư trú của chị ở bên Nhật, rất gấp mà ngày kia là chị bay rồi, em làm ơn em kiểm tra giúp chị với". Nhưng nhân viên quán nhất định không kiểm tra.

Ngày hôm sau chị mới làm lớn chuyện lên vì chị đã email cho Starbucks và Starbucks trả lời rất vô trách nhiệm là "sự việc này chị có thể báo công an, chứ Starbucks không giải quyết bằng kiểm tra camera". Starbucks không cho khách xem camera thì chớ, cửa hàng phải là người kiểm tra camera cho khách chứ, khi mà có vấn đề xảy ra thì phải cùng khách hàng báo công an tìm ra đối tượng lấy trộm chứ. Tại sao quán lại cư xử như vậy?

Starbucks tại Hàn Thuyên, quận 1, TPHCM.

Sau một thời gian, cửa hàng trưởng có đồng ý kiểm tra camera giúp chị Kim nhưng cuối cùng cũng chỉ nói rằng "tại sao ví chị mất thì em không biết" ?!

"Sau khi bị chị làm lớn chuyện, bạn cửa hàng trưởng mới giúp chị ngồi xem camera. Thật tình lúc đó bạn ấy có ngồi xem thật vì diễn tả được chị làm gì trong quán. Nhưng bạn đó kết luận là "câu chuyện của chị kể y chang như chị nói, em thấy chị có cất bóp vô trong túi, rồi tại sao nó mất thì em không biết".

Một trường hợp khác là bạn chị Thiên Kim, trước đây cũng từng để một xấp tiền lẻ khoảng 700 ngàn trong cốp xe, và bảo vệ cũng bảo gửi lại chìa khóa để tiện di chuyển xe ra bãi khác. Tuy nhiên lúc nhận xe thì số tiền cũng... "không cánh mà bay". Phản ánh với cửa hàng, Starbucks chỉ nói rằng "nhân viên giữ xe là nhân viên bên ngoài, không liên quan tới Starbucks".

Tháng 10/2018, một sự việc khác cũng xảy ra tại Starbucks Hàn Thuyên khiến nhiều người bức xúc không kém. Nam khách hàng (tên Thành) sử dụng laptop để làm việc trong quán cà phê Starbucks, mới chỉ đi vệ sinh chưa đầy 1 phút thì chiếc máy tính "biến mất". Anh Thành đã báo ngay với nhân viên của quán để nhờ hỗ trợ check camera, tuy nhiên nhân viên cho biết vì đã hết giờ hành chính, bộ phận IT đã về nên không thể giải quyết được.

Anh Thành chia sẻ sự búc xúc trên trang cá nhân vì quy trình máy móc của Starbucks không để khách kiểm tra camera, và sau khi sự việc xảy ra Starbucks cũng không có thêm hỗ trợ hay lời xin lỗi nào gửi tới anh.

Vị khách hàng cắt chiếc thẻ thành viên của Starbucks sau sự cố - Ảnh: FBNV

"Starbucks thậm chí còn không lấy thông tin của mình, không dám đòi hỏi nhưng giá như họ có thăm hỏi nạn nhân chút kiểu như: "Anh ơi anh làm việc với công an sao rồi, Starbucks Việt Nam chia buồn sâu sắc với anh nhé, thật tiếc nhưng kệ anh thôi chứ biết sao giờ"... ví dụ vậy cho có tương tác thăm hỏi khách mất tài sản tại cơ sở kinh doanh" - anh Thành chia sẻ.



Còn nhiều những vụ việc mất trộm từ đồ vật nhỏ như móc chìa khóa tới tài sản lớn hơn như Airpod,... Có lẽ, việc cần thiết có cơ quan công an mới cung cấp camera là đúng quy trình, tuy nhiên, thái độ "hờ hững" của Starbucks đôi khi khiến khách hàng thấy không được quan tâm và nghĩ cửa hàng thiếu chuyên nghiệp.



Nhiều sự việc tương tự đã xảy ra nhưng phía cửa hàng vẫn không có chính sách nào để bảo vệ khách hàng.

Giám đốc truyền thông lên tiếng: "Cửa hàng không làm gì được cả, sự việc không nằm trong cửa hàng"

Liên quan đến sự việc đang thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông xảy ra tại cửa hàng Starbucks Hàn Thuyên vào tối ngày 28/6/2020, đại diện truyền thông Starbucks cho biết sau khi ghi nhận được thông tin đầy đủ về sự việc, Starbucks đang hỗ trợ khách hàng tiến hành các bước cần thiết để xác minh và giải quyết. Starbucks Việt Nam luôn thiện chí hợp tác với các bên liên quan và các cơ quan chức năng để cung cấp đầy đủ thông tin khi có yêu cầu.



Cụ thể, cửa hàng tại địa chỉ Hàn Thuyên có đề nghị và hỗ trợ khách đi trình báo công an tại địa phương về sự việc. Tuy nhiên, khách chỉ nói sẽ đi trình báo nhưng cửa hàng không có thông tin cụ thể khách có đi đến trụ sở trình báo hay không.

"Mất mát đồ ở bất cứ nơi nào thì quy định chung là mình đi báo với công an để nhờ các anh công an điều tra. Cửa hàng nói lại với bạn ấy vậy thì bạn ấy không đồng ý với phương án này và cứ muốn cửa hàng giải quyết. Bên cửa hàng không làm được gì cả vì xe để ở bãi xe bên ngoài, sự việc không nằm trong cửa hàng, không thể kêu bên chủ cửa hàng về việc mất mát đó.

Bên mình có hỗ trợ, bảo đi cùng bạn lên công an để làm bản tường trình, nhưng bạn ấy không đồng ý. Bên mình cũng không thể giải quyết được. Những chi tiết của sự việc mình cũng không thể chia sẻ vì mình không phải người giải quyết chính thức." - chị Chi - đại diện truyền thông Starbucks chia sẻ.

Về việc trước đây có một số trường hợp khách hàng mất đồ xảy ra tại Starbucks, đại diện phía công ty cho biết công ty luôn quan tâm đến sự an toàn của khách hàng khi đến thưởng thức tại cửa hàng. Các cửa hàng đều có bảo vệ tại cửa hàng hoặc tại toà nhà nơi có cửa hàng của công ty.

Với sự việc tại cửa hàng tại Hàn Thuyên thì nhân viên bảo vệ có nhắc khách gởi xe lấy đồ quan trọng ra khỏi cốp xe khi khách nhận thẻ xe. Sau khi nhận được phản hồi của khách về việc mất đồ, phía Starbucks luôn nỗ lực hỗ trợ các cơ quan ban ngành trong quá trình điều tra và cung cấp thông tin đầy đủ khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.

