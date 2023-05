Lee Do Hyun được khen nức nở khi hóa em bé 7 tuổi biếng ăn, tỷ suất người xem lập tức tăng vọt

Sau 2 tập phim đánh dấu diễn xuất bùng nổ mới mẻ của mỹ nam Lee Do Hyun, dự án phim Hàn đang gây sốt The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tiếp tục đón nhận sự ủng hộ đông đảo ở tập 3 mới nhất. Theo Nielsen, tỷ suất người xem ở tập 3 của phim đã tăng vọt lên 5,7% cà nước, đạt thành tích đỉnh cao mới.

Trong tập 3 của The Good Bad Mother, Kang Ho (Lee Do Hyun) đã tỉnh dậy sau tai nạn xe thảm khốc, chính thức hoá thành em bé 7 tuổi do di chứng tâm lý hậu va chạm. Kang Ho giờ đây chuyển về sống cùng người mẹ ruột Young Soon (Ra Mi Ran), được bà chăm sóc hay "nuôi lại từ đầu". Dù rất đau đớn nhưng Young Soon đã học được bài học của mình, trở thành người mẹ nhẫn nại để hỗ trợ con phục hồi.

Những phân đoạn nhõng nhẽo của Lee Do Hyun

Diễn xuất của mỹ nam Lee Do Hyun trong tập 3 của The Good Bad Mother được khen ngợi hết lời. Bên cạnh những phân đoạn "tà ác" của tập 2 trước đó, màn hoá thân thành Kang Ho năm 7 tuổi của Lee Do Hyun được đánh giá tự nhiên, mới lạ và cũng rất dễ thương. Kang Ho của tập 3 trông ngờ nghệch, con nít và đôi khi khó chiều, song cũng rất nỗ lực và nghe lời mẹ.

Khán giả bình luận: - Anh ta đang tồi tự dưng đáng yêu ngang. Thôi cũng may có vụ này mà làm lành với mẹ. - "Mình là thiên tài", cười xỉu. - Cái mặt của hắn dễ thương tới nổi nhìn cái là cười toe toét. - Do Hyun diễn tự nhiên ghê, càng ngày càng tiến bộ. Ông chú 38 tuổi hay cậu em 7 tuổi đều diễn được.

Bên cạnh đó, những cảnh biếng ăn, nhõng nhẽo của Lee Do Hyun cũng gây chú ý, được bàn tán trên MXH. Young Soon đã bày ra nhiều cách để Kang Ho phải ăn uống, hay tập cử động tay chân. Bà đã đánh vào tâm lý đói bụng, nhu cầu ăn uống cơ bản để bắt Kang Ho phải tự múc thức ăn, và sau cùng đã thành công.

Lee Do Hyun làm trẻ biếng ăn

Cũng trong tập 3 của The Good Bad Mother, khán giả đã một phen bất ngờ khi hoá ra Ha Yeong (Hong Bi Ra) - vị hôn thê và người bên cạnh Kang Ho khi tai nạn lại chính là kẻ giật dây, hay đúng hơn là kẻ giúp ông bố nguyên thủ của mình thực hiện kế hoạch. Bên cạnh cốt truyện chính về mối quan hệ mẹ con Young Soon - Kang Ho, thì mối quan hệ giữa Kang Ho, nguyên thủ Oh và "bố nuôi" của Kang Ho - chủ tịch Song sẽ như thế nào trong thời gian tới?

