Mới đây, truyền thông Hàn đã đăng tải kết quả BXH danh tiếng thương hiệu diễn viên tháng 4/2023. Thứ hạng được xác định thông qua phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng của 50 diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng từ ngày 6/3 đến ngày 6/4.

Dựa trên kết quả phân tích, "nữ phản diện" Park Yeon Jin của The Glory - nữ diễn viên Lim Ji Yeon đã đứng đầu tháng 4 với tổng số 3.030.012 điểm. Bạn trai Lim Ji Yeon - nam diễn viên của The Glory Lee Do Hyun, người đóng vai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Joo Yeo Jung, đứng ở vị trí thứ hai với tổng số 2.742.908 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về nam diễn viên Lee Jae Hoon của Taxi Driver 2 với tổng điểm là 2.511.782.

Hai vị trí đẫn đầu thuộc về cặp uyên ương mới xác nhận Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun.

Một điều khá bất ngờ đó chính là Song Hye Kyo, người đang bùng nổ mạng xã hội sau bộ phim The Glory ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 5.

Sáng 1/4, Dispatch tung hình ảnh độc quyền của Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun. Theo đó, cặp chị em cách nhau 5 tuổi được cho là đang hẹn hò. Mối quan hệ tình cảm của cả hai đã bắt đầu từ năm 2022, khi cùng nhau tham gia bộ phim The Glory 2.

Ngay say khi Dispatch đưa tin, phía công ty quản lý của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã chủ động xác nhận với nghệ sĩ để thông tin cho công chúng. Hai bên đều lên tiếng xác nhận: “Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun trải qua mối quan hệ tiền bối - hậu bối tốt đẹp, có cảm tình và đang tìm hiểu kỹ về nhau".