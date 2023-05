Lee Do Hyun và 'ác nữ' The Glory lại bị bắt gặp hẹn hò sau 1 tháng công khai

Đã 1 tháng từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Ngày 1/5, một chủ nhà hàng đã đăng tải lên MXH, tiết lộ chuyện bắt gặp bộ đôi The Glory hẹn hò.

Theo đó, người này cho biết Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đến nhà hàng của ông dùng bữa: "Diễn viên Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun của The Glory đã đến nhà hàng chúng tôi. Giọng nói của Do Hyun thật ấm áp và Ji Yeon thì có đôi mắt thật đẹp. Họ thật sự đẹp đôi". Chưa dừng tại đó, ông còn khoe quà tặng là chữ ký của 2 ngôi sao nổi tiếng.

Món quà đặc biệt mà cặp đôi The Glory dành tặng chủ nhà hàng

Vừa qua, Lim Ji Yeon đã được xướng tên giải Nữ phụ xuất sắc nhất mảng truyền hình tại Baeksang 2023 nhờ vai diễn "ác nữ" Park Yeon Jin trong siêu phẩm The Glory. Trên sân khấu nhận cúp, người đẹp "gây sốt" MXH khi cảm ơn các thành viên của The Glory, đặc biệt là bạn trai Lee Do Hyun:

"Cảm ơn đội ngũ sản xuất, gia đình, bạn bè, chị Hye Kyo luôn ấm áp, tiền bối Hye Ran, anh Sung Il, biệt đội 5 kẻ bắt nạt đáng yêu của tôi (ý chỉ 5 diễn viên phản diện thuộc hội bắt nạt trong phim - PV), và cả Do Hyunie nữa (cách gọi thân mật Lee Do Hyun - PV)". Đây cũng là lần đầu tiên Lim Ji Yeon công khai nhắc đến bạn trai sau khi bị khui tin hẹn hò vào đầu tháng 4 vừa qua.

Lim Ji Yeon gọi bạn trai một cách thân mật khiến fan phấn khích

Dù cả hai cách nhau 5 tuổi nhưng Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun là cặp đôi đẹp và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng sau The Glory

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm nay, và họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi hot nhất châu Á nhờ thành công vang dội của siêu phẩm The Glory. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn được nhận xét là trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.