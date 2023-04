Lee Do Hyun lần đầu lộ diện sau tin hẹn hò Lim Ji Yeon

Chiều 13/4, Lee Do Hyun có mặt tại sân bay quốc tế Gimpo để chuẩn bị lên đường sang Nhật Bản tham dự 1 sự kiện quảng bá văn hóa, du lịch. Sau thành công vang dội của The Glory, anh trở thành nam thần gây bão toàn châu Á, được săn đón nhiệt tình.

Được biết, màn xuất hiện tại sân bay mới đây cũng chính là lần đầu tiên nam thần sinh năm 1995 lộ diện trước công chúng sau khi công khai hẹn hò "ác nữ The Glory" Lim Ji Yeon. Dù đeo khẩu trang kín mít và chỉ để lộ đôi mắt, nhưng từ Lee Do Hyun vẫn tỏa ra sức hút đặc biệt, khiến khán giả chăm chú ngắm nhìn anh.

Nam thần The Glory thu hút nhiều sự chú ý về mình ngay từ khi mới xuất hiện

Nhiều người hâm mộ còn nói vui rằng, đôi mắt nam diễn viên toát ra vẻ ngơ ngác, đáng yêu

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào hôm 1/4 năm nay, và họ nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất Kbiz hiện nay. Trong ảnh của Dispatch cho tới hình họp báo, không khó để nhận ra Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm chu đáo. Anh còn chủ động đứng gần và công khai cổ vũ, khích lệ bạn gái trong sự kiện tuyên truyền phim The Glory. Và những điều này khiến công chúng ngưỡng mộ tấm chân tình mà mỹ nam sinh năm 1995 dành cho bạn gái hơn 5 tuổi.

Cặp đôi công khai hẹn hò cách đây không lâu

Nguồn: Newsen