Lão Tử nói "suy nghĩ quyết định vận mệnh": 7 điều nhất định phải loại ra khỏi đầu nếu muốn sự nghiệp phát triển

Thành công lúc nào cũng ngập tràn những bông hoa, những màu ngôi sao lấp lánh và mang màu sắc tươi đẹp hạnh phúc. Tuy nhiên, thành công chỉ là một điểm của đích đến và là cái mà những người xung quanh có thể nhìn thấy. Để đi đến được cái đích ấy, mỗi chúng ta buộc phải trải qua một hành trình gian nan, chông gai mà tự bản thân phải chịu đựng, mạnh mẽ đứng dậy sau những vấp ngã.



Có những thành công vốn đơn giản bắt nguồn từ những suy nghĩ điên rồ, táo bạo ban đầu để rồi sau đó là những lời nói chắc chắn, những hành động thiết thực, những thói quen tích cực và những tính cách đáng trân trọng.

Chuyên gia nhượng quyền thương hiệu Nguyễn Phi Vân.

Để có được thành công chúng ta cần rèn luyện và trau dồi rất nhiều, tuy nhiên, thứ cần phải bỏ đi cũng không ít. Cụ thể, vừa mới đây, trên trang cá nhân của mình, chuyên gia nhượng quyền thương hiệu Nguyễn Phi Vân đã đăng tải bài viết, chia sẻ 7 thứ nhất định phải bỏ đi nếu con người ta muốn thành công:

THE WINDMILLS OF YOUR MIND

Nếu ai đã xem phim "The Thomas Crown Affair" – Tay trộm hoàn hảo, hẳn đã nghe bài "The windmills of your mind" – Cối xay gió của tâm trí, đạt giải Nhạc phim hay nhất trong giải Academy năm 1968. Tâm trí ta là một con ngựa bất kham. Nó chẳng bao giờ dừng, chẳng bao giờ bắt đầu và cứ quay mòng mòng bất tận.

Tâm trí có thể thêu dệt, có sức sáng tạo bất tận, và thường xuyên đẩy ta từ lo lắng đến hồi hộp, từ sợ hãi đến ảo tưởng. Đối với mỗi con người, điều khó nhất trong đời có lẽ là kiểm soát được chính tâm trí của mình. Và cũng vì vậy, trong môn thiền định, người ta dạy về cách tập trung, loại bỏ sự nhảy nhót, thêu dệt, lang thang của tâm trí để quay về với thực tại, với chính mình.

Lão Tử có câu này rất hay: "Hãy lưu ý suy nghĩ của bạn. Chúng có thể biến thành lời nói. Hãy lưu ý lời nói của bạn. Chúng có thể biến thành hành động. Hãy lưu ý hành động của bạn. Chúng có thể biến thành thói quen. Hãy lưu ý thói quen của bạn. Chúng có thể biến thành tính cách. Hãy lưu ý tính cách của bạn vì nó có thể trở thành vận mệnh".

Ở giai đoạn reset này, có lẽ chúng ta cũng nên ngẫm nghĩ một chút về suy nghĩ, về lời nói, hành động, thói quen, và tính cách của bản thân. Nên chăng có những điều mà chúng ta cần loại bỏ để bắt đầu một hành trình thành công mới?

1. Resisting what is – Chối bỏ hiện tại

Những gì xảy ra ngày hôm nay với chúng ta là hệ quả của những hành động hay sự thiếu hành động của chính ta trong quá khứ. Hãy chấp nhận hiện tại, dù tốt hay xấu, chỉ vì thực tại là thực tại. Bạn chẳng thay đổi được nó. Nhưng cố chối bỏ, chống lại nó chỉ làm cho tâm trí bạn thêm bực bội, cay đắng và từ đó thêu dệt ra hàng vạn những thứ tiêu cực không đáng có trong đời. Chỉ cần chúng ta tích cực hành động để thay đổi tương lai, hiện thực sẽ theo đó mà thay đổi.

2. Passing the buck – Đổ thừa

Đổ thừa là thứ dễ làm nhất, là con đường ngắn nhất để đi đến thất bại. Khi đổ thừa, bạn đang thừa nhận với thế giới rằng mình không chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình. Nếu thiếu trách nhiệm với bản thân, làm sao ta thành công cho được?

3. Playing victim – Đóng vai kẻ bị hại

Tâm trí ta rất sáng tạo. Nó có thể giúp ta tạo ra 1001 lý do để biện hộ cho chính bản thân mình. Không start-up được vì thiếu vốn, không làm ăn được vì tình hình kinh tế, không học được vì quá bận, vv và vv… Bạn đã bao giờ đọc một câu chuyện vượt lên hoàn cảnh của những con người thành công dù khởi đầu hết sức khó khăn và khiêm tốn chưa? Đừng dễ dãi với bản thân bằng cách đóng vai kẻ bị hại. Cuộc sống luôn luôn có giải pháp. Vấn đề là bạn có đi tìm giải pháp hay không.

4. Comparing – So sánh

Người phương Tây có câu "The grass is always greener on the other side – Bên kia cỏ lúc nào cũng xanh hơn". Con người hay có tính so sánh thiệt hơn. So thành công, thất bại của mình với người, hơn thua chuyện được mất của thiên hạ. Bạn thử nghĩ đi. Cuộc đời của mỗi người là một thước phim. Phim hay phải có chuyện hay. Mà chuyện hay đâu có chuyện nào là giống chuyện nào. Bạn chính là tác giả của câu chuyện đó. Hãy thôi nhìn chuyện của người khác và tập trung viết câu chuyện của chính mình.

5. Worrying what others think – Lo lắng chuyện người khác nghĩ gì

Tặng bạn câu này "Those who say it can't be done are usually interrupted by others doing it – Kẻ nói không làm được thường bị người làm được cắt ngang". Nếu cứ sợ lời ong tiếng ve và cứ ngồi lắng nghe người khác nói gì, thời gian của bạn đang bị phí phạm. Biết mình cần làm gì thì làm thôi. Trên đời này lúc nào cũng sẽ tồn tại những lời dị nghị.

6. Absolutism – Tôi chủ nghĩa

Tiếng Anh có câu đùa "My way or the highway – làm theo cách của tôi hay là biến đi". Người không biết lắng nghe, chỉ muốn người khác làm theo ý mình chẳng bao giờ thành công được. Lắng nghe, tiếp nhận ý kiến để cải tiến, để làm tốt hơn là chìa khóa dẫn bạn đến thành công.

7. Procrastination – Sự trì hoãn

Nếu việc gì cũng để đến ngày mai, sẽ chẳng có việc gì thành được. "Ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Ngày mai chỉ là một ảo cảnh. Hôm nay, nếu sống tốt sẽ làm cho mỗi ngày hôm qua là một giấc mơ đẹp và mỗi ngày mai trở thành một ánh hy vọng tràn trề". Ngày mai sẽ có những thử thách của ngày mai. Nếu không bắt đầu từ hôm nay, bạn vừa từ chối con đường thành công mà cuộc sống đang bày ra trước mắt.