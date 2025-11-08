Anh Lý, 50 tuổi, vốn là một "nhân viên mẫu mực" nổi tiếng ở nơi làm việc. Thế nhưng, trong sáu tháng trở lại đây, anh bắt đầu đi tiểu thường xuyên, đến mức 15 lần một ngày đã trở thành chuyện bình thường. Thấy anh liên tục chạy vào nhà vệ sinh, vợ anh giục đi bệnh viện, nhưng anh xua tay, nói: "Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi không yếu đuối đến thế".

Một ngày, anh Lý bị gục ngã trước cửa nhà vệ sinh. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện chức năng thận của anh ấy chỉ còn dưới 30%. Bác sĩ nói thẳng: Anh ấy đã bị suy thận mức độ trung bình rồi!

Câu chuyện của anh Lý không phải là hiếm. Bệnh thận không đến đột ngột như cảm lạnh hay sốt, mà nó giống như một "tay súng bắn tỉa lén lút", thường ẩn núp trong bóng tối cho đến khi được phát hiện thì đã quá muộn.

Anh Lý là người rất chủ quan với sức khỏe. Anh thường xuyên uống bia, thức khuya, ăn mặn mà không biết rằng những thói quen này dần "hút cạn" sức khỏe thận của mình. Các triệu chứng ban đầu của anh thực ra khá "bình thường", gồm đi tiểu thường xuyên, tiểu đêm, dễ mệt mỏi, chán ăn, và đôi khi mặt sưng lên như bị ong đốt. Anh nghĩ đó chỉ là bình thường do tuổi tác. Nhưng vấn đề là, đằng sau những triệu chứng "bình thường" này là dấu hiệu của sự suy giảm dần dần chức năng thận.

Trong y học, thận được gọi là "cơ quan thầm lặng". Chúng hiếm khi kêu đau khi gặp vấn đề. Đến lúc đó, bệnh thường đã quá nghiêm trọng, không thể chờ đợi thêm được nữa.

Các bác sĩ cảnh báo rằng thận giống như một "máy lọc nước" trong nhà bạn, lọc khoảng 180 lít máu mỗi ngày và loại bỏ chất thải chuyển hóa. Nếu bộ máy này trục trặc, độc tố sẽ tích tụ, dẫn đến các triệu chứng từ phù nhẹ và suy nhược đến chứng urê huyết nghiêm trọng.

Thực tế, nhiều người đợi đến khi mặt sưng vù, chân yếu, tiểu khó mới đi khám, lúc đó thì đã quá muộn. Kết quả xét nghiệm của anh Lý cho thấy nồng độ creatinine tăng vọt lên hơn 400, bác sĩ lập tức đề nghị nhập viện. Vợ ông bật khóc, lẩm bẩm: "Tôi đã nói với anh ấy từ lâu rồi mà không chịu nghe!".

Thủ phạm gây ra bệnh suy thận

Những kẻ giết người tàn nhẫn nhất đối với thận thực ra đang ẩn núp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chế độ ăn nhiều muối, thiếu ngủ kinh niên, lạm dụng thuốc giảm đau và lạm dụng thực phẩm chức năng - chẳng phải tất cả đều là một phần trong thói quen hàng ngày của chúng ta sao? Đặc biệt là những người "chịu đựng hết sức có thể", uống thuốc trong khi cố gắng chịu đựng, nghĩ rằng mình khá kiên cường. Họ đâu biết rằng, những điều này khiến cho thận của họ bị "rò rỉ", và họ đang đặt cược sức khỏe tương lai của mình.

Bệnh thận không còn là vấn đề chỉ dành cho nam giới ở độ tuổi trung niên nữa . Phụ nữ dễ bị viêm thận và các bệnh viêm thận khác hơn do sự thay đổi nội tiết tố. Huyết áp cao và tiểu đường là những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh thận mãn tính. Dữ liệu cho thấy 75% bệnh nhân suy thận cũng mắc hai bệnh lý phổ biến này . Kiểm soát đường huyết và huyết áp không chỉ quan trọng đối với sức khỏe tim mạch mà còn đối với sức khỏe thận.

Có người hỏi: "Bệnh thận có thể phát hiện sớm không?" Câu trả lời là: Có, và điều này rất quan trọng

Một xét nghiệm nước tiểu và creatinine máu đơn giản có thể cung cấp manh mối ban đầu. Nhiều người nghĩ rằng những xét nghiệm này vô dụng, nhưng thực ra chúng là những thước đo cứu sống. Anh Lý nói: "Giá mà tôi nghe lời vợ, thì giờ tôi đã không phải truyền dịch tĩnh mạch mỗi ngày, thậm chí không thể nhấc đũa lên".

Bên cạnh việc khám sức khỏe định kỳ, bạn cũng có thể tự theo dõi một số dấu hiệu tinh tế trong cuộc sống hàng ngày: Bọt trong nước tiểu nhiều và tan chậm, sưng mí mắt hoặc mắt cá chân thường xuyên, mệt mỏi buổi sáng, chán ăn, ngứa da và huyết áp dao động. Tất cả những điều này đều có thể là dấu hiệu cho thấy thận của bạn đang "gõ cửa". Đừng bỏ qua chúng, và đừng đợi đến khi cơ thể gặp vấn đề mới hối hận.

Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là căng thẳng, mà là sự tê liệt của cơ thể. Có người nói rằng tuổi trung niên là lúc phải chăm sóc cha mẹ già và nuôi con nhỏ, nên không ai dám gục ngã. Nhưng cơ thể không phải là một cỗ máy, cũng không phải một chiếc lò xo sẽ gãy nếu bị kéo căng quá lâu. Một khi bước vào phòng chạy thận, không chỉ ví tiền của họ bị teo lại mà chất lượng cuộc sống cũng bị suy giảm đáng kể.

Để phòng ngừa suy thận sớm, điều quan trọng là đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Không giống như trái tim, luôn gầm rú và đập thình thịch, thận hoạt động âm thầm và đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của chúng ta, chứ không phải chờ đến khi chúng suy yếu mới hối hận.