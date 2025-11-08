"Ngày nào cũng đi bộ nửa tiếng, không bệnh vặt, không stress". Câu nói này đã trở thành "chân lý sống" của nhiều người trung niên và cao tuổi. Nhưng bạn có bao giờ để ý rằng, có người đang đi bỗng thấy chân đau, tê hoặc thở dốc, mệt rã rời? Có thể, chính những bước chân bình thường đó đang "bật mí" về những cục máu đông âm thầm hình thành trong cơ thể.

Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Trong phòng khám, bác sĩ không ít lần gặp những bệnh nhân trông khỏe mạnh, chỉ than "đi bộ thì bắp chân âm ỉ đau, nghỉ chút lại đỡ, tưởng là bình thường". Nhưng khi kiểm tra kỹ, hóa ra là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Chỉ cần máu đông rời chỗ, di chuyển lên phổi, hậu quả có thể là tắc mạch phổi, một biến chứng có thể cướp đi mạng sống trong tích tắc.

Vậy đi bộ có thể "đọc vị" được cơ thể có máu đông hay không?

Câu trả lời là có thể, nếu bạn biết lắng nghe cơ thể.

Bác sĩ tổng kết rằng, người có huyết khối trong cơ thể thường sẽ xuất hiện 8 dấu hiệu bất thường khi đi bộ. Chúng không dữ dội, không "ngã gục ngay lập tức", mà là những tín hiệu nhỏ, âm thầm, dễ bị bỏ qua.

1. Đi không xa, nhưng không phải vì mệt mà vì "tắc"

Nếu đi vài trăm mét là thấy chân đau, tê, buộc phải dừng lại nghỉ rồi mới đi tiếp, hãy cẩn thận! Đây là dấu hiệu điển hình của bệnh tắc nghẽn động mạch chi dưới hay còn gọi là đi khập khiễng cách hồi.

Nguyên nhân là do mảng xơ vữa hoặc máu đông làm hẹp lòng mạch, khiến máu không đủ cung cấp cho cơ bắp. Khi nghỉ, nhu cầu oxy giảm, cơn đau cũng dịu đi. Đừng nhầm với yếu sức, đây là mạch máu đang "kêu cứu".

2. Một bên chân lạnh, tím tái

Nếu thấy một bên chân lạnh hơn rõ rệt so với bên kia, đặc biệt là bàn chân nhợt nhạt, tím hoặc tái sau khi đi bộ, có thể động mạch đã bị tắc một phần.

Máu đến chân không đủ, nhiệt độ da giảm. Đây không phải do thời tiết, mà là tín hiệu của tắc nghẽn mạch máu.

3. Chân sưng bất thường, đặc biệt là sưng một bên

Một trong những biểu hiện điển hình của huyết khối tĩnh mạch sâu là sưng một bên chân, nhất là vùng bắp chân hoặc đùi.

Nếu đột nhiên thấy chân căng tức, sưng, ấn lõm, da bóng đỏ, hãy đi khám ngay, bởi máu đang bị ứ lại, không thể trở về tim.

4. Đi vài bước đã thở dốc, dù tim phổi bình thường

Có người chỉ đi vài chục mét đã thở hổn hển, kiểm tra tim phổi thì "chẳng sao cả". Đừng vội mừng vì đây có thể là tắc mạch phổi mạn tính, do huyết khối chặn dòng máu ở phổi, cản trở trao đổi oxy.

Triệu chứng này dễ bị cho là "tuổi già, yếu sức", nhưng thực ra đó là dấu hiệu máu đông đã lên phổi. Nhất là với những người ít vận động, sau phẫu thuật, hoặc bị giãn tĩnh mạch, cần đặc biệt cảnh giác.

5. Bắp chân nóng rát, đỏ, cứng

Nhiều người lớn tuổi than chân nóng, da đỏ, tưởng "nóng gan" hay "đi nhiều quá". Thực ra, nếu vùng da ấm hơn bình thường, ấn vào đau, có cục cứng, đó có thể là huyết khối tĩnh mạch nông hoặc viêm tĩnh mạch.

Bỏ qua dấu hiệu này có thể khiến máu đông lan sâu, gây biến chứng nguy hiểm.

6. Bàn chân đau như kim châm, tê rát khi đi

Máu lưu thông kém khiến thần kinh ở bàn chân bị thiếu máu, sinh ra cảm giác tê, châm chích, bỏng rát.

Người bị tiểu đường lại càng dễ gặp tình trạng này do biến chứng mạch máu nhỏ và huyết khối. Nếu bạn luôn thấy như "dẫm lên thủy tinh vụn", hãy đi kiểm tra mạch máu chân ngay, chứ không phải đổi giày.

7. Cổ chân cứng, nặng nề, khó linh hoạt

Nếu cổ chân nặng, kém linh hoạt, nặng trĩu, đặc biệt là sau khi đi bộ thì tăng, nghỉ lại giảm, rất có thể tĩnh mạch đã ứ trệ, máu chảy ngược kém. Đây là dấu hiệu sớm của bệnh van tĩnh mạch suy yếu hoặc huyết khối giai đoạn đầu.

8. Đi bộ thấy hồi hộp, toát mồ hôi, lo lắng

Nếu không có bệnh tim, nhưng khi đi bộ lại tim đập nhanh, ra mồ hôi lạnh, ngực tức, khó thở, nhất là sau phẫu thuật hoặc ngồi lâu trên xe, máy bay, thì bác sĩ sẽ nghi ngay tắc mạch phổi cấp tính.

Đây là tình trạng nguy kịch, do máu đông chặn dòng máu lên phổi, khiến cơ thể thiếu oxy đột ngột.

Vì sao lại hình thành huyết khối?

Theo y học hiện đại, 3 yếu tố chính tạo nên máu đông là:

- Dòng máu chảy chậm (do ít vận động, nằm lâu, sau mổ)

- Tổn thương thành mạch (do tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc, uống rượu)

- Tăng đông máu (do mỡ máu cao, ung thư, dùng hormone...)

3 yếu tố này thường "bắt tay" với nhau ở người trung niên, cao tuổi.

Đi bộ đúng cách - liều thuốc chống huyết khối tự nhiên

Đi bộ đúng cách giúp ngăn ngừa và làm tan huyết khối nhỏ. Bác sĩ khuyên:

- Đi nhanh 30 phút mỗi ngày, tần suất khoảng 120 bước/phút;

- Nên ra mồ hôi nhẹ nhưng không thở gấp;

- Tránh đi ngay sau ăn, hoặc khi trời quá lạnh/nóng;

- Chọn giày vừa chân, có độ ôm tốt;

- Không ngồi yên quá 1 tiếng, nên đứng dậy đi lại 5 phút.

Về ăn uống:

- Ăn cá biển sâu 3 lần/tuần (giàu EPA, DHA giúp giảm đông máu);

- Hạn chế thịt đỏ, đồ chiên, đường;

- Uống đủ 1,5–2 lít nước/ngày để máu loãng hơn.

Theo Đông y, có thể hỗ trợ hoạt huyết, hóa ứ bằng trà từ đan sâm, hồng hoa, xuyên khung nhưng phải có chỉ định của bác sĩ.

Đừng quên, tâm trạng cũng ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Hãy giữ tinh thần vui vẻ, ngủ đủ, đừng thức khuya.