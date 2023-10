Lâm Châu bị mắng vì xem thường đàn chị, Hồ Ngọc Hà từ chối bênh vực: "Cuộc thi kết thúc thì hồn ai nấy giữ"

Ở tập 9 của chương trình thực tế The New Mentor, học trò của Hồ Ngọc Hà - Lâm Châu nhận nhiều chỉ trích vì thái độ kênh kiệu, thiếu tôn trọng đàn chị.

Tuy là thí sinh nhỏ tuổi nhất The New Mentor nhưng Lâm Châu lại gọi thẳng tên Pông Chuẩn chứ không dùng "chị". Chưa hết, thái độ trịch thượng của Lâm Châu còn khiến cho một thí sinh khác trong đội Thanh Hằng phải lên tiếng trách móc: "Càng ở trên vị trí cao cần có sự tử tế và tôn trọng người khác. Lâm Châu là thí sinh bé nhất chương trình nhưng không có sự tôn trọng với các super mentor, với các đàn chị đi trước".

Lâm Châu là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình năm nay

Trước hàng loạt tranh cãi hướng vào Lâm Châu, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn nói: "Hà không muốn bảo vệ Lâm Châu, vào cuộc thi thì là chị em, cuộc thi kết thúc thì hồn ai nấy giữ. Nhưng Hà nghĩ ở lứa tuổi 20, các bạn sẽ còn rất nhiều sự non nớt và thiếu sót mà thiếu sót thì mới đi vào cuộc thi. Hà hi vọng Lâm Châu sẽ rút kinh nghiệm nhưng Hà cũng hy vọng khán giả sẽ cho cô ấy thời gian để chứng minh".

Trước khi gây tranh cãi ở tập 9 The New Mentor , Lâm Châu cũng từng khiến mạng xã hội dậy sóng vì trượt tay thả tim vào bài đăng chê bai Lan Khuê. Sau đó, Lâm Châu đã lên tiếng xin lỗi. Hồ Ngọc Hà cũng đứng ra giải thích giúp Lâm Châu với nhận xét rằng cô gái này dùng mạng xã hội rất "vô tri" chứ không cố ý gây sát thương cho bất cứ ai cả.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Đánh giá về chất lượng thí sinh ở The New Mentor năm nay, Hồ Ngọc Hà cho rằng tất cả đều đã cố gắng và tỏa sáng, những ai đáng được ghi nhận thì chắc chắn khán giả sẽ ghi nhận. "Không chỉ tôi mà các super mentor khác hay các super judge và thí sinh từng đội đều đổ chất xám, sự hiểu biết, công sức, thời gian rất nhiều. Với những thử thách khó trong suốt 9 tập The New Mentor, các người mẫu sẽ có rất nhiều kỹ năng và nhiều thứ khác", Hồ Ngọc Hà cho biết.

Với hai thí sinh của đội mình là Lâm Châu và Như Vân, Hồ Ngọc Hà đánh giá họ gồm hai màu sắc, hai độ tuổi, hai cá tính hoàn toàn khác nhau. Cũng như các khán giả, Hồ Ngọc Hà rất mong chờ ai sẽ là người tỏa sáng.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và các thí sinh Lâm Châu và Như Vân

"Mỗi bạn có một màu sắc, rất khó để so sánh. Khi các bạn lên sân khấu ở đêm chung kết, chỉ có một khoảnh khắc diễn ra, bạn nào biết nắm bắt và tỏa sáng thì sẽ chiến thắng. Lúc đó không còn phụ thuộc vào tôi hay tôi không còn quyết định cảm xúc của các bạn, mà chính là ở các bạn", Hồ Ngọc Hà nói.