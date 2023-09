Hương Giang - Hồ Ngọc Hà thân thiết trở lại hậu drama suýt cạch mặt, khoảnh khắc tặng nước hoa gây chú ý

Tối 27/9, ekip The New Mentor đã tham dự một đêm hội trung thu thiện nguyện, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh Dược sĩ Tiến, 3 HLV của chương trình bao gồm Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lan Khuê đều xuất hiện tại sự kiện lần này. Riêng Thanh Hằng vắng mặt, nữ siêu mẫu đình đám khoe ảnh “ngày đặc biệt" tại nhà, vướng nghi vấn sắp lên xe hoa.

Sau những mâu thuẫn căng thẳng trong The New Mentor vì vấn đề loại trừ thí sinh đội đối phương, Hồ Ngọc Hà - Hương Giang nhận được sự chú ý đặc biệt khi xuất hiện công khai trong cùng một sự kiện. Cả hai mỹ nhân Việt ngồi cạnh nhau trên hàng ghế khách mời, cười nói vui vẻ khác hẳn khoảnh khắc "sượng trân", giữ khoảng cách nhất định ở họp báo The New Mentor vào đầu tháng 8 năm nay.

Hồ Ngọc Hà - Hương Giang nay đã chịu ngồi cạnh nhau

Trước đó, cả hai HLV The New Mentor giữ khoảng cách ở họp báo chương trình

Thanh Hằng ngồi giữa Hồ Ngọc Hà - Hương Giang

Vừa trở về sau chuyến dự Tuần lễ Thời trang Milan (Ý), Hương Giang mang theo quà là nước hoa tặng đàn chị. Khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà "khui hàng" ngay tại chỗ, còn hài hước trêu Hương Giang: "Đã nhận được quà của Giang, để kiểm tra hàng xịn hay hàng fake" khiến netizen vô cùng thích thú.

Hương Giang tặng nước hoa cho Hồ Ngọc Hà. "Nữ hoàng giải trí" khui quà tại chỗ, kiểm tra mùi nước hoa ngay trên sân khấu (Nguồn: Team sự kiện)

Sau trận tranh cãi ở tập 4 The New Mentor, có nhiều tin đồn xuất hiện trên MXH cho biết Hồ Ngọc Hà đòi rút khỏi show, sẵn sàng đền hợp đồng. Chứng kiến cơn thịnh nộ của đàn chị, Hương Giang đã đến tận nơi Hồ Ngọc Hà biểu diễn để xin lỗi. Trong tập 5, cả hai cũng đã bắt tay giảng hòa. Tuy sau đó giữa Hồ Ngọc Hà - Hương Giang thi thoảng vẫn xuất hiện “lời qua tiếng lại" trên show nhưng cả hai vẫn giữ được tâm lý thoải mái, không quá căng thẳng như trong tập 4.