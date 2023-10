Bùi Lý Thiên Hương đội Thanh Hằng chính thức vào chung kết "The New Mentor"

Nhờ thắng giải bình chọn từ khán giả, thí sinh Bùi Lý Thiên Hương của đội Thanh Hằng đã chính thức bước vào chung kết The New Mentor cùng với 8 thí sinh khác. Điều đáng chú ý là Bùi Lý Thiên Hương bị loại ngay tập 2, người loại Bùi Lý Thiên Hương không ai khác ngoài Hồ Ngọc Hà và Dược Sĩ Tiến.

Bùi Lý Thiên Hương giành chiến thắng trong vòng bình chọn của chương trình

Thời điểm đó, chính Bùi Lý Thiên Hương là người xin huấn luyện viên Thanh Hằng cho cô vào vòng loại để bảo vệ các thành viên còn lại trong đội. Nào ngờ, cuối cùng thì Bùi Lý Thiên Hương lại phải ra về dù được đánh giá là ứng viên rất mạnh cho chức Quán quân.

Nói về việc được tiến thẳng vào chung kết nhờ thắng giải bình chọn, Bùi Lý Thiên Hương chia sẻ: "Bùi Lý Thiên Hương đã trở lại và quyết tâm cháy hết mình, nhất định không xin vào vòng loại. Cảm ơn khán giả, người thân, bạn bè yêu quý và gia đình FC Bé Nai đã luôn theo dõi ủng hộ Hương".

Đến thời điểm hiện tại, 9 thí sinh có mặt trong chung kết The New Mentor năm nay gồm: Như Vân - Lâm Châu (đội Hà Hồ), Thu Trang (đội Lan Khuê), Vũ Thúy Quỳnh - Trà My - Đỗ Hương Giang (đội Hương Giang), Kim Phương - Mai Ngô - Bùi Lý Thiên Hương (đội Thanh Hằng).

Bùi Lý Thiên Hương sẽ thi đấu cùng 8 thí sinh khác trong chung kết "The New Mentor"

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường.

Thông qua chương trình, các thí sinh sẽ có được một vị trí mới trong sự nghiệp của mình và trở thành một thế hệ Mentor mới như một sự công nhận cho những nỗ lực khi vượt qua tất cả các thử thách và giành chiến thắng tại The New Mentor.

Chương trình năm nay do Dược Sĩ Tiến làm host, Thanh Hằng - Hà Hồ - Lan Khuê - Hương Giang đảm nhận vai trò huấn luyện viên.